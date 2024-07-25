تزايد النفوذ العسكري خطر يحدق بأفريقيا

منذ تنصيب المجالس العسكرية على خلفية الانقلابات التي شهدتها دول الساحل الأفريقي، كان الروس متواجدين في أحسن حال لملء الفراغ، بعد أن تم طرد القوات الفرنسية والغربية تحت ضغط شعبي، مُرفق ببروباغندا تعزف شعارات روسية الصنع.

بدأ الأمر بمالي، ثم بوركينا فاسو، وانتقل مؤخرًا إلى النيجر.. وأطلقت فاغنر، تلك الشركة العسكرية الروسية سيئة السمعة، صيغتها الأفريقية باسم "أفريكانسكي كوربوس"، وكان من ضمن أنشطتها الرئيسية تقديم الحماية الأمنية للانقلابيين الجدد من الثورة المضادة، ومن الخطر الذي تشكّله المجموعات المتطرفة التي لها ارتباطات خارجية.

تنشط مجموعة فاغنر حاليًا فيما يصل إلى اثنتي عشرة دولة أفريقية، ولكن في كثير من الأحيان فقط من خلال مجموعات صغيرة من المدربين، وهناك وحدات أكبر تضمّ عدة مئات من القوات، وهذا في المقام الأوّل في جمهورية أفريقيا الوسطى، وموزمبيق، ومالي، وليبيا، والنيجر، وتستمرّ كذلك في تقديم خدماتها في غينيا الاستوائية، وزيمبابوي، والكونغو لضمان أمن المناجم أو الشركات الروسية.

وتقوم المجموعات التابعة لفاغنر بتزويد الدول الأفريقية بمجموعة من المعدات العسكريّة روسية الصنع، كطائرات هليكوبتر هجومية أو طائرات بدون طيار، أو أسلحة مضادة للدبابات، بالإضافة إلى التدريب على هذه المعدات الجديدة.

تدخلت تركيا في الصراع الليبي، حيث واجهت الجنرال خليفة حفتر في شرقي من خلال مساندة الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في غربي البلاد

الروس موجودون.. لكنهم ليسوا وحدهم

على مدار السنوات الخمس عشرة الماضية، اهتمت تركيا بتعزيز وجودها في أفريقيا، وارتفع عدد السفارات التركية في القارة من 12 إلى 44، ورفعت الخطوط الجوية التركية من وتيرة رحلاتها نحو عواصم الدول الأفريقية، حتى أصبح الوصول إلى إسطنبول من جميع العواصم الأفريقية ممكنًا عبر رحلات مباشرة.

وإلى جانب الاستثمارات في مشاريع كبيرة للبنية التحتية، تنشط شركات تركية صغيرة عديدة أيضًا في قطاعات متعددة، وتنتشر المنتجات التركية من الأزياء إلى الأثاث في العديد من البلدان الأفريقية.

وتدخلت تركيا في الصراع الليبي، حيث واجهت الجنرال خليفة حفتر في شرقي من خلال مساندة الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في غربي البلاد.

وفي الصومال افتتحت تركيا معسكر "تركسوم" في سبتمبر/ أيلول 2017، وهو أكبر قاعدة عسكرية تركية خارج تركيا، وتقدر تكلفة بناء القاعدة بـ 50 مليون دولار، وتبلغ مساحة المنشأة حوالي أربعة كيلومترات مربعة. والهدف منها تدريب ثلث القوات المسلحة الصومالية، بالإضافة إلى قوات النخبة.

وتتخذ الصناعات العسكرية التركية نهجًا أكثر واقعية في أفريقيا، وتتوسع بسرعة لسد الفجوات التي خلفها الأوروبيون، وكان نموذج البيرقدار هو الأكثر مبيعًا منذ استخدامه في ليبيا عام 2019، واشترت مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو، المسيرات التركية، ما ساعد الجيوش النظامية على تحقيق نجاحات ضد الفصائل المتمردة.

ومثّل عام 2021 طفرة كبيرة في مبيعات الأسلحة التركية إلى أفريقيا، ووفقًا لجمعية المصدرين الأتراك ارتفعت الصادرات العسكرية التركية نحو أفريقيا بنسبة 700 في المائة (من 41 مليون دولار إلى 328 مليون دولار في الأشهر الـ 11 الأولى من العام).

تعمل الشركات الأمنية الصينية حاليًا في 14 دولة أفريقية، وتتمركز في دول شرقي وجنوبي أفريقيا، وتنتشر شركات أخرى في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفي ليبيا ومالي

الصين.. تأمين المصالح الاقتصادية

حتى الآن، لا تمتلك الصين سوى قاعدة عسكرية أجنبية واحدة، في جيبوتي في القرن الأفريقي، ومع ذلك تعمل بكين باستمرار على التحول إلى عنصر فاعل في السياسة الأمنية في أفريقيا، وذلك من خلال توسيع قدراتها في مجال استعراض القوة العسكرية.

وبالإضافة إلى توفير المعدات للقوات المسلحة النظامية في عدة بلدان أفريقية، ترعى الصين برنامجًا لتدريب الأفراد العسكريين الأفارقة على نطاق أوسع، وتقوم بإرسال قوات عسكرية للمشاركة في عمليات الأمم المتحدة، مثلما حصل في مهمة مينوسما في منطقة الساحل.

لا تنتهج الصين مقاربة مشابهة لتلك التي يتخذها الروس والفرنسيون والأميركيون في أفريقيا، ولا تنغمس بشكل مباشر في عمليات قلب أنظمة الحكم، وتحاول التأكيد دائمًا على أنها ترفض التدخل في السياسات الخارجية للدول، لكنها – ومع وجود أكثر من 10 آلاف شركة و200 ألف موظف صيني- بحاجة إلى وجود دور لشركات أمنية، توفر الحماية اللازمة لمصالحها الاقتصادية في القارة.

بحسب مجلة (Adf) المختصة في الشؤون الأفريقية، تعمل الشركات الأمنية الصينية حاليًا في 14 دولة أفريقية، وتتمركز في دول شرقي وجنوبي أفريقيا، وتنتشر شركات أخرى في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفي ليبيا ومالي. وبينما تفرض جنوب أفريقيا قواعد صارمة لتنظيم أنشطتها، تمنح بلدانٌ أخرى – مثل السودان وجنوب السودان – الصينيين قدرًا أكبر من الحرية للتحرك فيها.

كلما تدهورت العلاقات بين القوى العظمى، زاد تنافسها على القارة الغنية بالموارد الطبيعية، وفي حين يكتفي القادة الأفارقة بالوقوف متفرجين على لعبة توسيع النفوذ، تزداد مخاوف الشعوب الأفريقية من أن يتم توظيف النفوذ العسكري المتزايد في الصراعات السلطوية والعرقية لخدمة التنافس الاقتصادي.

ومن هذا المنطلق يجب أن يُنظر إلى تنامي التواجد العسكري للشركات الأمنية والمرتزقة بعين الحذر، خاصة أنه ينذر بتحول أفريقيا إلى مستودع ذخيرة في خدمة الأنظمة الاستبدادية، التي ترفض الانتقال السلمي للسلطة، وتقدّم مصالح الدول الخارجية على مصالح شعوبها .