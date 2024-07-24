قَدِّم نسختكَ المثلى

لكل فرد شخصيته الخاصّة به، ليس على مستوى بصمات العين والأصابع فحسب، بل على مستوى ذاته وكيانه كله، لكل واحد فينا منجمه الخاصّ وسحرٌ يفرّده عن غيره، فإذا أردت خلق شخصيتك المؤثرة، لا تتصنع وكن على سجيتك، واجتهد لتقدم نسختك المثلى.

أنت لا تحتاج لتقمّص شخصيات الغير، تأكد أن لك سحرًا خاصًا، فلماذا الشعور بالدونية؟ كن واثقًا من نفسك، واحذر أن تكون الغراب الذي أضاع مشيته. لا تضع لنفسك أهدافًا غير واقعية، ثم اجتهد في تحقيق خارطة الطريق.. لا تعاتب نفسك ولا تلمها على ما لا تستطيع، فأنت إنسان محدود الطاقة، تحتاج لرعاية نفسك ورعاية من هم حولك. لا يعني هذا الحديث الكسل قطعًا، بل ضع لنفسك خيطًا وسطيًّا بين الكسل والسقف العالي، وسرْ بتوازن ومرونة.

تحدث بصوت واضح وقوي، تكلم بثقة، علمًا أنّ هناك فرقًا بين الغرور والثقة، تحدث بصدق وصراحة دون أن تحرج الآخرين

القوة البدنية

ضع لنفسك خطّة وبرنامجًا غذائيًّا وصحيًّا، ومارس رياضتك بانتظام؛ استخدم بعض الأوزان إذا أمكن، واهتم ببنيتك العضلية، فالبدن القوي هام ومؤثر في تألق سحر الشخصيّة، احرص على أخذ حصتك الكافية من ساعات نومك، فقلة النوم لها آثار خطيرة يجهلها كثيرون، استخدم لغة الجسد (Body language)، وتعوّد البراعة في استخدام حركات الجسد.

القوة الذهنية

نشّط عقلك بتمارين الذكاء، خصص لك وقتًا يوميًا لألعاب الذكاء والذاكرة، هذه الألعاب ليست ترفًا، مثل: ألعاب بطاقات الذاكرة، وحل الكلمات الضائعة، والكلمات المتقاطعة، ولعبة السودوكو، وغيرها.. خصص لنفسك بعض الدقائق للتأمل، وليكن في الصباح مثلًا، فهو يبطئ شيخوخة الدماغ. حافظ على ذاكرتك مع تقدمك في العمر، ثم تحلَّ بالتركيز والذهن الصافي، وابتعد عن الضوضاء والمشتِّتات، وتعوَّد إستراتيجية التفكير قبل تقديم الإجابة.

القوة اللفظية

تمرن على الحديث بشكل يومي، واغتنم الفرص لتتمرس على المناقشة والحوار، استخدم أسلوب سوق الأمثلة للتوضيح، وطرح الأسئلة لجذب الانتباه، ثم ضع ملخص محدثك لتشعره بالاهتمام، تحدث بصوت واضح وقوي، تكلم بثقة، علمًا أنّ هناك فرقًا بين الغرور والثقة، تحدث بصدق وصراحة دون أن تحرج الآخرين، وابتعد عن استخدام الكلمات الجارحة، ثم لا تنسَ تقديم كلمات الشكر والامتنان.

مزاولتك العملية للأخلاق تجلب لك المزيد من المعجبين، لذا كن متواضعًا متسامحًا، وترفّق بمن هم حولك، احترم الآخرين وستُجبر الجميع على احترامك

القوة السيكولوجية

حالتك النفسية وانفعالاتك لها الأثر الجوهري في بناء سحر شخصيتك، لذا عليك أن تتخلص من أي علة نفسية تنتابك، كحالات الاكتئاب، والرهاب، والاضطراب المزاجي، والانطوائية. تخلص من مخاوفك، وأبلغ طبيبك عن نقاط ضعفك، ثقف نفسك واقرأ في علم النفس، وتحلَّ بالمرونة وأدِر عواطفك بعناية.. مارس القيادة، فكل فرد قائد في مجاله، وطوّر ذاتك لتكسب الثقة، وتشعر بالطمأنينة والسلام الداخلي.

القوة الشخصية

قوتك الشخصية لا تأتي بكبسة زر، إنما هي مجموعة تراكمات، عليك في البداية تقمص دور قويّ الشخصيّة، بتحمل المسؤوليات وخطف المبادرات، وإدارة المواقف بعقل وحكمة، تحكم في الانفعالات، وتنبّه لنوبات الغضب التي قد تصيبك في المواقف الحرجة، استخدم ذكاءك العاطفي، وقوّم السلوك الخطأ وصحّح الاعوجاج، كن حازمًا وتمتع بالمرونة، احذر من تقلبات المزاج، واهتمّ بسحر شخصيتك، واجعل ابتسامتك علامة فارقة تميزك.

القوة الأخلاقية

مزاولتك العملية للأخلاق تجلب لك المزيد من المعجبين، لذا كن متواضعًا متسامحًا، وترفّق بمن هم حولك، احترم الآخرين وستُجبر الجميع على احترامك. احترس من النقد فقد يقودك إلى الوقوع في بؤرة الزلل، تجنب إطلاق قنابل الأفعال وإن كنت مصيبًا، فكم من شخص أهدر دمه نتيجة نقده الحاد.. لكل فعل خاطئ ضريبة، فتجنب دفع الفواتير.

دع عنك حديث المثبِّطين، وكن جيد المظهر، ودع قافلتك تسير على هذه المبادئ، وسترى نفسك يومًا قد بلغت نسختك المثلى

قوة القيم

ضع لنفسك سلة قواعد وقائمة مبادئ وقيم لا تحيد عنها، مثل اجتناب السرقة، واجتناب الكذب، واجتناب كل ما يخدش المروءة.. كوّن لنفسك سمعة ومصداقية، فالناس يتجنبون من لا يضع لنفسه حدودًا. مفلس القيم مكروه، ومن يتسم بالانضباط القيمي، يكسب جماهير كثيرة، فالتشبث بالقيم قوة تُضاف إلى رصيدك الشخصي.

قوة الأناقة

تعلم الدرس من بائع الفاكهة، فالتفاحة البراقة تجذب الزبائن إليها، لهذا اهتمَّ ببريقك ومظهرك وأناقتك ونظافتك الشخصيّة، الأناقة جزء لا يتجرأ من ثقافتك وسحر شخصيتك، فالاستحمام اليومي- مثلًا- ضرورة لا غنى عنها، والملبس الجيد يساهم في تكوين الكاريزما.. دع عنك حديث المثبِّطين، وكن جيد المظهر، ودع قافلتك تسير على هذه المبادئ، وسترى نفسك يومًا قد بلغت نسختك المثلى.