أبرز وعود ترامب الانتخابية للعام 2024

تطرّق الرئيس الأميركي السابق، والمرشح الرئاسي للانتخابات الرئاسية الأميركية للعام 2024، دونالد ترامب، وخلال مناظرة تاريخية مبكرة هي الأولى خلال هذا السباق الانتخابي، وقد جمعته مع منافسه المتنحي الرئيس جو بايدن الشهر الماضي في أتلانتا بولاية جورجيا، إلى عدة نقاط فيما يتعلق بالسياسات الأميركية الداخلية والخارجية، وأطلق عدة وعود لناخبيه، وتعهد بتنفيذها حال فوزه بالرئاسة؛ حيث جاءت هذه الوعود -وفقًا لمحللين- متطابقة مع أجندة الحزب الجمهوري، التي تمّ التوافق عليها مع ترامب.

وقبل انعقاد مؤتمر الحزب الجمهوري تعرض ترامب لمحاولة اغتيال، أثناء عقد تجمع انتخابي له في ولاية بنسلفانيا، ونجا منها، وأدت هذه المحاولة الفاشلة إلى زيادة فرص ترامب بالفوز بالانتخابات وفقًا لآخر المؤشرات، وخاصة في الولايات المتأرجحة.

انطلق المؤتمر الوطني الجمهوري مساء الاثنين الماضي؛ حيث تم ترشيح ترامب رسميًا لخوض الانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة على التوالي، ومن ثم اختيار السيناتور جيه دي فانس من ولاية أوهايو نائبًا له في حال فوزه بالرئاسة، ومن الملاحظ أن أجندة الحزب الجمهوري لانتخابات العام 2024 جاءت بشكل مختلف عن البرامج التقليدية السابقة للحزب، وبمضمون يعكس رؤية ترامب بشكل واضح.

فقد احتوت الأجندة على العديد من الأفكار المقتبسة من خطابات ترامب السابقة، أو من منشوراته عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، التي كرست أطروحات ترامب العدوانية. ويرتكز البرنامج الانتخابي الجديد للجمهوريين على شعار أساسي تبناه ترامب مجددًا "اجعلوا أميركا عظيمة ومجيدة مرة أخرى"، وتضمنت الأجندة عدة وعود انتخابية تعهد ترامب بتنفيذها في حال فوزه بالرئاسة، وترتكز هذه الوعود حول العديد من القضايا الحساسة والأكثر جدلية بالنسبة للأميركيين؛ وذلك على الصعيدين الداخلي والخارجي.

أكد ترامب على ضرورة فرض قيود شاملة على الإجهاض، وأنه يقف ضد قتل الأطفال، ويرى أنه لمختلف الولايات الحق باتخاذ القرار فيما يتعلق بالإجهاض

قوة أميركا

أكد الجمهوريون وترامب على ضرورة اتّباع سياسات دفاعية وعسكرية قوية؛ وذلك من خلال العمل على تحديث الجيش والتأكد من جاهزيته، والعمل على الاستثمار في التقنيات المتقدمة، ويضاف إلى ذلك ضرورة التركيز على بناء التحالفات وتعزيز الشراكات الدولية؛ لتحقيق الاستقرار العالمي، ومواجهة مختلف التحديات، ومنع قيام الحرب العالمية الثالثة، وتحقيق السلام في أوروبا والشرق الأوسط، وبناء درع صاروخية عظيمة. كما تم التأكيد في هذا الجانب على ضرورة جعل أميركا المنتج المهيمن للطاقة في العالم؛ وذلك مع ضرورة وقف الاستعانة بالمصادر الخارجية، والعمل على تحويل أميركا إلى قوة صناعية عظمى.

الهجرة والترحيل

أكد الجمهوريون وترامب على ضرورة إغلاق الحدود وتأمينها، واستكمال أعمال بناء الجدار الحدودي مع المكسيك؛ وذلك لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين نحو الأراضي الأميركية، وحماية السيادة الأميركية؛ حيث قال ترامب في هذا الصدد إن المهاجرين من أميركا الوسطى والجنوبية "يسممون دماء بلادنا".

بالإضافة إلى ذلك تم التأكيد على ضرورة تنفيذ أكبرعملية ترحيل جماعية في تاريخ الولايات المتحدة، والعمل على وقف الجرائم المرتبطة بالمهاجرين، وضمن هذا السياق تم التأكيد على ضرورة ترحيل "المتطرفين المؤيدين لحركة حماس" حسب وصفهم، كما تم التأكيد على ضرورة إلغاء تأشيرات الدخول للمواطنين الأجانب، الذين يدعمون "الإرهاب والجهاد".

الإجهاض

أكد ترامب على ضرورة فرض قيود شاملة على الإجهاض، وأنه يقف ضد قتل الأطفال، ويرى أنه لمختلف الولايات الحق باتخاذ القرار فيما يتعلق بالإجهاض، وفي هذا السياق انتقد ترامب قانون "رو ضد وايد"، الذي رأى أنه يتيح إنهاء الحمل حتى في الشهر التاسع.

دعا ترامب إلى إلغاء أجزاء من الدستور، وتطبيق القانون الفدرالي على خصومه السياسيين والعمل على حبسهم، ووعد بتأمين الانتخابات؛ وذلك من خلال ضمان التصويت في اليوم نفسه

الجريمة والمخدرات

أكد الجمهوريون وترامب على ضرورة هدم تجارة المخدرات، وبشكل خاص المكسيكية ووضعها على اللائحة الأميركية للمنظمات الإرهابية، وفرض عقوبة الإعدام على تجار المخدرات ومهربي البشر، والقيام بسحق العصابات، والعمل على سجن المجرمين الأكثر عنفًا.

وفي هذا السياق ذكر ترامب أن العديد من المهاجرين هم سجناء سابقون أو مرضى نفسيون، ما أدى إلى ارتفاع معدلات الجريمة، وتعهد بتوفير معدات خاصة للكشف عن المخدرات على الحدود ومنع دخولها إلى البلاد.

الاقتصاد

أكد ترامب ضرورة ضبط معدلات التضخم، والعمل على جعل أميركا ميسورة التكلفة؛ وذلك في ظل ارتفاع الأسعار وأجور السكن بعد جائحة كورونا، وتأثير ذلك على العائلات الأميركية من أصول أفريقية، ووعد ترامب بتخفيض الضريبة على العمال، وعدم فرض أي ضريبة إضافية، والعمل على إلغاء تفويض السيارات الكهربائية، وخفض اللوائح المكلفة، كما دافع ترامب عن سياسات وضع الرسوم الجمركية والإعفاءات الضريبية، التي تعمل على تحفيز الشركات.

الحريات

أكد الجمهوريون ضرورة الدفاع عن الدستور الأميركي، والحريات الأساسية؛ ولعل من أهمها حرية التعبير، والتدين، وحمل السلاح. ودعا ترامب إلى إلغاء أجزاء من الدستور، وتطبيق القانون الفدرالي على خصومه السياسيين والعمل على حبسهم، ووعد بتأمين الانتخابات؛ وذلك من خلال ضمان التصويت في اليوم نفسه، كما أكد قبوله نتائج الانتخابات المقبلة بشرط أن تكون حرة ونزيهة وقانونية.

أكد الجمهوريون ضرورة جعل الرعاية الصحية ميسورة التكلفة، والعمل على حماية مزايا الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى زيادة الشفافية والمنافسة لتقليل تكاليف الرعاية الصحية والأدوية

التعليم

دعا ترامب إلى ضرورة إغلاق وزارة التعليم، كما دعا إلى فرض قيود مشددة على تدريس قضايا العرق والجنس في المدارس العامة، وإلغاء المحتوى غير المناسب بحسب وصفه في مناهج المدارس الحكومية، والعمل على جعل الجامعات آمنة ووطنية، خاصة بعد الاحتجاجات التي شهدتها مختلف الجامعات الأميركية مؤخرًا ضد الحرب الإسرائيلية على غزة.

الطاقة

أكد الجمهوريون ضرورة زيادة الإنتاج المحلي للطاقة؛ وذلك من أجل خفض التكاليف، وضمان استقلال الطاقة، وفي هذا السياق اقترح ترامب زيادة إنتاج الوقود الأحفوري؛ وذلك للحدّ من ارتفاع التكاليف، وتعهد بتقييد ملكية الصين للبنية التحتية الأميركية، خاصةً في مجال الطاقة.

الرعاية الصحية

أكد الجمهوريون ضرورة جعل الرعاية الصحية ميسورة التكلفة، والعمل على حماية مزايا الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى زيادة الشفافية والمنافسة لتقليل تكاليف الرعاية الصحية والأدوية، وشدّد الجمهوريون على ضمان بقاء هذه البرامج بسداد ديونها، وذلك من دون القيام بتخفيض المزايا التي تقدم للمواطنين.

ترامب ليس حتمًا أنه سينفذ كامل الوعود التي أطلقها خلال حملته إذا فاز بفترة رئاسية ثانية؛ والفترة الرئاسية الأولى له تدل على ذلك

السياسة الخارجية

تعهد ترامب بإحداث تغيير جذري على صعيد السياسة الخارجية؛ وذلك من خلال إعادة النظر ببعض التحالفات، ولعل من أهمها حلف شمال الأطلسي وتمويله، وتعهد ترامب بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، كما انتقد حصول أوكرانيا على الدعم اللامحدود، وأشار إلى أنه سيطالب أوروبا بالتعويض عن ذلك، ولن يلتزم بأي مساعدات أخرى.

وفيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على غزة، أكد ترامب ضرورة إنهاء الحرب، ولم يبين موقفه من قيام دولة فلسطينية مستقلة، وفيما يتعلق بالصين تعهد بسن قيود صارمة على أي ملكية للصين داخل أميركا، وبالنسبة لتايوان أكد ضرورة قيامها بالدفع مقابل الحماية من الصين.

من الملاحظ أن معظم أطروحات ترامب الانتخابية جاءت متوافقة مع أجندة الحزب الجمهوري، وترتكز هذه الأطروحات على عدة قضايا؛ لعل من أهمها التركيز على قوة أميركا، وتحسين الاقصاد، وتعزيز الأمن الطاقوي، بالإضافة إلى ملف الهجرة والترحيل، والإجهاض، والمخدرات، والجريمة، والتعليم، والحريات، والتحالفات، والحروب، والعلاقات الخارجية مع العديد من الدول.

ومن الجدير بالذكر هنا أن ترامب ليس حتمًا أنه سينفذ كامل الوعود التي أطلقها خلال حملته إذا فاز بفترة رئاسية ثانية؛ والفترة الرئاسية الأولى له تدل على ذلك.