واقع غزة والبحث عن حلول؟!

لقد أصبحت القضية الفلسطينية حديثًا يوجع القلوب في هذه الآونة، في ظل المشاهد المأساوية التي نراها عبر الشاشات كل يوم، منذ أن شنّ المحتل الإسرائيلي الحرب على غزة، موجهًا إليها قصفًا متتاليًا أسقط آلاف المدنيين، أكثر من نصفهم أطفال ونساء لاحول لهم ولا قوة أمام الآلة الإسرائيلية الغاشمة، خاصة أنّ مشاهد قتل الأطفال الأبرياء الذين يسقطون كل دقيقة على أرض غزة مفجعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

إدارة عملية التفاوض ومطالبها يجب أن تتغير برأيي بشكل جذري، أولًا لتصبح هذه المطالب أكثر واقعية، وثانيًا لتركز على ما هو ضروري ومُلحّ بالمعاني المباشرة الآنية، وبالمعاني السياسية الأوسع، الهادفة لقطع الطريق على المخططات الإسرائيلية

هذه المشاهد تجعل من له مشاعر إنسانية في العالم يتألم حزنًا، وضميره الحي يرفض هذا التنكيل الوحشي غير المبرر، الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل. ولقد بذل العراق وبعض الدول الأخرى كل الجهد لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. في غزة أصبح الموت أنواعًا، فنجد من يموت بقصف، وآخر برصاصة، وهنالك من مات جوعًا .

إن نتنياهو كان واضحًا عندما قرّر توسيع دائرة الحرب، لإجبار الولايات المتحدة على الدخول فيها، بينما من الواضح أن إدارة بايدن لا ترغب في توسيعها. لكن ما هي الحسابات التي لدى واشنطن في المنطقة؟ بالتأكيد لدى واشنطن قواعد لا تريد تغييرها، بما في ذلك الدور الإقليمي لإيران، ربما تسعى واشنطن إلى تحجيم هذا الدور، بحيث لا يصبح تهديدًا فعليًا لوجود إسرائيل.

ويمكن القول إنّ الهدف الإسرائيلي والأميركي المذكور أعلاه آخذ في التحقق عمليًا، ويعزز هذا الأمر على أرض الواقع:

الدمار الهائل في المباني السكنية والبنى التحتية، ما سيجعل من فكرة وجود مخيمات للنازحين أمرًا واقعًا لفترة طويلة.

الأعمال الهندسية التي شرع جيش الاحتلال بإنشائها مؤخرًا، من أجل تدشين ممر لوجيستي في منطقة نتساريم لفصل جنوب القطاع عن شماله.

تداول مراكز الفكر الإسرائيلية مشروعَ تحويل قطاع غزة إلى قطاعين: شمالي وجنوبي، بحيث يكون القطاع الأول حقلًا للتجارب في مجال محاولة خلق إدارة محلية، تعمل في ظل التوجيه الإسرائيلي، أو حتى تركه للفوضى (أنا من مدرسة تؤمن بأن قوى الاحتلال لا تمتلك في أغلب الأحيان تصورات ناجزة، تستلّها من الأدراج الخفية وتبدأ بتطبيقها، بل إنها تطور أهدافها مع الوقت تبعًا لموازين القوى المتغيرة على الأرض).

غزة التي تحتضن ما يقرب من مليوني مواطن، جمعتهم قضية واحدة وهمّ واحد، تلاصقت البيوت في المخيمات حتى أضحت بيتًا واحدًا، وتناغمت العادات والتقاليد فيما بينهم حتى طغى بعضها على بعض

وانطلاقًا من هذه المعطيات، فإن إدارة عملية التفاوض ومطالبها يجب أن تتغير برأيي بشكل جذري، أولًا لتصبح هذه المطالب أكثر واقعية، وثانيًا لتركز على ما هو ضروري ومُلحّ بالمعاني المباشرة الآنية، وبالمعاني السياسية الأوسع، الهادفة لقطع الطريق على المخططات الإسرائيلية. والضروري والمُلحّ اليوم هو وقف إطلاق النار بشكل دائم، وعودة النازحين إلى بيوتهم في مناطق شمال وادي غزة. تحقيق هذين الهدفين يعلو على أي اعتبار آخر، بما في ذلك هدفُ "تبييض السجون"، الذي يمكن تخفيفه.

من غير المنطقي عمليًا أن يكون التفوق في عملية "طوفان الأقصى" للغزيين، مع أننا نتمناه، وذلك لأن موازين القوى تميل إلى الطرف الإسرائيلي، إن بالعدد أو بالعتاد، ولا مجال نهائيًا للمقارنة بين إمكانات الطرفين العسكرية والاقتصادية.. وقد يتساءل سائل: ما هو القصد من إظهار الغزيين بمظهر المنتصر إذن؟ وبالتالي من هو المستفيد من هذا التوجه الإعلامي الإسرائيلي؟

إن تركيز الإعلام الصهيوني على إظهار الفلسطينيين بمظهر المنتصر، يخفف إلى أقصى الحدود الضغط الإعلامي والشعبي على إسرائيل، ويستر ما تقوم به من مذابح وتدمير في قطاع غزة، ومن ثم يوفر لها المناخ المريح لإتمام مخططها الإجرامي بهدوء، وبمعزل عن الانتقاد والاعتراض، وهو في ذلك أشبه بجرعة مخدرة لشعوب العالم، تبعدها عن الشعور بالوجع والظلم اللاحق بالشعب الفلسطيني.. وهذا من جانب آخر يمنح الدوائر الرسمية العربية المبرر الوهمي لعدم وقوفهم إلى جانب الفلسطينيين، لكونهم منتصرين لا يحتاجون لنصير.

وليس أمامنا في معرض تفسير هذا التنافر العربي، سوى أننا- كجسم عربي – تجاوبنا مع حدود "سايكس بيكو" الجغرافية على الأرض، ثم تبنيناها كنزعة انفصالية وقناعة عقلية إيمانية، أفقدتنا الإحساس بأواصرنا كأعضاء في جسم عربي واحد! هذا مع إيماننا النظري بصحة المقولة: "في الاتحاد قوة"، لكننا عمليًا ملقَّحون ضد الوحدة، وناشزون عن طريقها نحو التفرقة والتشرذم.. و"نيّال البيت ياللي بيطلع منو بيت"، فلقد تكاثرت أسرة الجامعة العربية، حتى وصل عددها إلى ثلاثة وعشرين قُطرًا، تجتمع فيها معظم أشكال أنظمة الحكم.

بالنسبة للفرد الفلسطيني، هذا نمط الحياة الاعتيادي في إسرائيل، الفرق كبير، والوضع يبدو وكأنه نهاية العالم، رغم أن ما تعيشه إسرائيل سيبدو وكأنه تخفيف للحصار بالنسبة للفلسطينيين، لكن لا يمكن إلا أن تصاب بالدهشة حيال هذا التشابه.. لا أحد يدخل أو يخرج في إسرائيل، فكّروا بغزة.. مرت 14 سنة متواصلة، لم يرَ فيها جيل الشباب في حياتهم طائرة مدنية حتى في السماء، ولا أحد من البالغين كان في مطار أو في عطلة خارج البلاد، حتى إنهم لم يحلموا بذلك.

ما من حلول سهلة أو سريعة لإيقاف المجازر بحقّ الشعب الفلسطيني، مادام أن المجتمع الدولي يقبل بالاحتلال، لا سيما مع الضعف العربي والمتاجرة بالقضية الفلسطينية؛ لأجل المصالح والمنافع الشخصيّة

غزة التي تحتضن ما يقرب من مليوني مواطن، جمعتهم قضية واحدة وهمّ واحد، تلاصقت البيوت في المخيمات حتى أضحت بيتًا واحدًا، وتناغمت العادات والتقاليد فيما بينهم حتى طغى بعضها على بعض. تسلل الحب إلى قلوبهم، فغلب العطاء والكرم على الشقاء والحرمان، وكانت ضحكات الفرح تعلو أنات الحزن والقهر، وحملوا جميعهم همّهم، وناضلوا مجتمعين من أجله غير مكترثين بعواقب الأمور، ولسان حالهم يقول ما دامت الوحدة تجمعنا فماذا يخيفنا؟

هذه غزة أرض العزة، أرض الشجر والهواء الطلق.. إنها غزة، أرض فيها الكثير من التفاصيل، هذه غزة التي تقاوم دائمًا، لا تكلّ ولا تملّ من الوقوف ضد الحصار، فهي أرض الشجاعة والقوة.

من الواضح أنّه ما من حلول سهلة أو سريعة لإيقاف المجازر بحقّ الشعب الفلسطيني، مادام أن المجتمع الدولي يقبل بالاحتلال، لا سيما مع الضعف العربي والمتاجرة بالقضية الفلسطينية؛ لأجل المصالح والمنافع الشخصيّة.

يجب -من وجهة نظري- على النخبة كسر حاجز الخوف من المنطق والعقل والفلسفة، لبناء أساسات متينة تتمثل في الأفراد البسطاء الذين يمكنهم أن يشكلوا القوة الحقيقية لأيّة أمة .