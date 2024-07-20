هل ستصبح "كامالا هاريس" أول رئيسة لأميركا؟

تثير مشاركة "كامالا هاريس" في المشهد السياسي الأميركي العديد من التساؤلات حول فرصتها في الوصول إلى منصب الرئاسة، وإمكانية أن تصبح أول رئيسة للولايات المتحدة الأميركية.

تُعتبر كامالا هاريس شخصية مثيرة للاهتمام، فبالإضافة إلى كونها أول امرأة سوداء وآسيوية تتولى منصب نائب الرئيس، تتمتع بخلفية قانونية مميزة، فقد عملت مدعيًا عامًّا ونائبًا للمدعي العام، ما أمدها بمهارات التفاوض والحجج القوية، وكيفية إدارة القضايا المعقدة. وتُظهر شخصية كامالا أيضًا قدرةً قويةً على التواصل الفعَّال مع الجماهير، وذلك من خلال الكاريزما والجاذبية التي تتمتع بها.

بالإضافة إلى ذلك، تتميز كامالا بشخصية قوية وصارمة وقادرة على اتخاذ القرارات الصعبة، ما يدلّ على تصميمها لتحقيق أهدافها وتحقيق النجاح، وهي تتمتع بقدرة على الاستماع لآراء الآخرين وتقديرها للتنوع، ما يجعلها شخصية منفتحة على النقاشات والآراء المختلفة.

تُظهر مواقف كامالا تعاطفها مع معاناة الشعب والتزامها بتحقيق العدالة والإنصاف، ففي خطابها عن معاناة العنف المنزلي، تحدَّثتْ عن تجربتها مع العنف، وأكدت أهمية دعم المنظمات للتوعية بهذا النوع من العنف

يُعدّ الوعي الذاتي والتقمُّص العاطفي من أهم الصفات التي يُفترض أن تتمتع بها الشخصيات القيادية.

والوعي الذاتي هو قدرة الفرد على فهم مشاعره وفكره وتصرفاته، وكيفيَّة تأثيره على الآخرين؛ ويشمل التعرُّف على قوة أو ضعف الشخص، والاستماع لمشاعره، وتحليل دوافعه، ويُساعد الوعي الذاتي على تحسين التواصل مع الآخرين والتكيُّف مع الظروف المُختلفة.

أما التقمُّص العاطفي فيساعد القائد على فهم مشاعر أتباعه، والتواصل معهم بفاعلية، وبناء علاقات قوية معهم، ويُمكن لكلٍّ من القدرتين أن تساعدا القائد على إلهام أتباعه ودفعهم للتَّحرك باتجاه هدف مشترك.

تُظهر مواقف كامالا تعاطفها مع معاناة الشعب والتزامها بتحقيق العدالة والإنصاف، ففي خطابها عن معاناة العنف المنزلي، تحدَّثتْ عن تجربتها مع العنف، وأكدت أهمية دعم المنظمات للتوعية بهذا النوع من العنف. وفي أعقاب مقتل جورج فلويد، أظهرت كامالا حزنًا وتعاطفًا مع المجتمع الأفريقي الأميركي، وتحدَّثتْ عن قضايا العنصرية والعدالة الاجتماعية؛ وفي لقاء مع عائلة فلويد أظهرت كامالا دعمًا واحتواء للأسرة، وأكدت أهمية التحرك لمنع حدوث مثل هذه المأساة مرة أخرى.

في خطابها عن والدتها، تحدَّثتْ كامالا عن تأثيرها في حياتها، وكيف علَّمتها أن تكون قوية ومستقلة.. كانت هذه اللحظة مليئة بالعاطفة والتقدير لأهمية الوالدين في تكوين شخصية الأبناء.

تُظهر كامالا قدرة عالية على التعامل مع المشاعر والتعبير عنها بشكل فعّال، وهذا ما يجعلها شخصية محبوبة وذات تأثير إيجابي على المجتمع

تُعرف كامالا بمحاولاتها إحداث تغييرات في السياسة الخارجية الأميركية، وتركّز على أهمية التعاون الدولي، وعلى حقوق الإنسان في معاملات الولايات المتحدة مع الدول الأخرى. وتُعْرف بموقفها الصارم من إيران وتعبّر عن قلقها من برنامجها النووي، ودعمها للضغط الاقتصادي على النظام الإيراني.

ورغم دعمها إسرائيل، تُركِّز كامالا أيضًا على أهمية الحل السلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وقد عبّرت عن قلقها من تزايد العنف في المنطقة ودعوتها لمحاولات الحد منه. وهي تسعى للمحافظة على العلاقات مع دول منطقة الشرق الأوسط، مثل دول الخليج، ومصر، والأردن.. مع التركيز على التعاون في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية في المنطقة.

وتُظهر كامالا قدرة عالية على التعامل مع المشاعر والتعبير عنها بشكل فعّال، وهذا ما يجعلها شخصية محبوبة وذات تأثير إيجابي على المجتمع.

وفي الختام نطرح تساؤلًا: هل ستصبح كامالا هاريس أول رئيسة للولايات المتحدة الأميركية؟ وهل ستكون قادرة على تحقيق التغيير الذي يأمل فيه الشعب الأميركي؟