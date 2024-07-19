كيف يسعى الاحتلال والإدارة الأميركية لإنهاء وكالة الأونروا؟

لا ينفكّ الاحتلال يوظّف كل ما هو ممكن ضد الشعب الفلسطيني، ومن بين ذلك سعيه الحثيث مع حلفائه إلى حلّ وتفكيك وكالة الأونروا، وتصنيفها منظمة إرهابية، ولعلّ قرار الكنيست بالمصادقة على مشروع قانون يقضي بإعلان وكالة الأونروا "منظمة إرهابية"، يأتي في سياق نسف قضية اللاجئين الفلسطينيين، ويهدف أيضًا إلى القضاء على المنظمات الدولية، التي تدعم الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المغتصبة.

استهداف وكالة الأونروا والمؤسسات الإغاثية الدولية ليس الأول من نوعه، لكن السياق الذي جاء فيه يجعله الأخطر، لما سيخلّفه من عواقب كارثية على سكان قطاع غزة

تصنيف الكنيست وكالة الأونروا باعتبارها "منظمة إرهابية" هو إرهاب صهيوني بعينه، موجّه لمؤسسات المجتمع الدولي، ولكل من يفكّر في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ويستهدف تصفية قضية اللاجئين بصفتها محور القضية الفلسطينية. وهذا التصنيف هو أيضًا محاولة للجم الحراك القانوني الدولي ضد الاحتلال، الذي أصبح منبوذًا قانونيًا ومعنويًا، وموصومًا بارتكابه حرب إبادة وتجويع وتعطيش جماعي وجرائم ضد الإنسانية.

حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة تستغل العدوان على قطاع غزة للعمل على تفكيك وكالة الأونروا، التي تخدم نحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني، مسجّلين في سجلاتها في مختلف مناطق عملها الخمس، والعمل على استمرار العدوان الهمجي على قطاع غزة، من أجل التخلص من قضية اللاجئين الفلسطينيين، وحقهم بالعودة وتقرير المصير، وفق ما نصّت عليه قرارات الأمم المتحدة.

إن استهداف وكالة الأونروا والمؤسسات الإغاثية الدولية ليس الأول من نوعه، لكن السياق الذي جاء فيه يجعله الأخطر، لما سيخلّفه من عواقب كارثية على سكان قطاع غزة، الذي دمره الاحتلال الصهيوني بشكل ليس له مثيل في تاريخ الحروب البشرية، علمًا بأن 66% من سكان قطاع غزة هم من اللاجئين.

يضاف إلى ذلك مسارعة الإدارة الأميركية في دعم ومساندة مزاعم الاحتلال ضد وكالة الأونروا، والتماهي مع الاحتلال كلّيًا، وقد تكرّس منذ اليوم الأول لعملية طوفان الأقصى، عندما تبنّت إدارة الرئيس بايدن مجمل ادعاءات الاحتلال التي اتهمت مقاتلي فصائل المقاومة الفلسطينية بقتل الرضع، وحرق جثث الأطفال، واغتصاب النساء، وغير ذلك من الجرائم المدانة، وهي ادعاءات نفتها الوقائع لاحقًا، عبر تحقيقات واستقصاءات مستقلة.

يعكس سعي الاحتلال والإدارة الأميركية اليوم لتقويض وكالة الأونروا وإنهائها بأسرع وقت ممكن، اعتبارَها شاهدًا أمميًا على النكبة والمأساة الفلسطينية المستمرة إلى هذا الوقت

يبدو من الواضح أن موقفي الاحتلال والإدارة الأميركية متوافقان كليًا تجاه كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وتحديدًا ما يتعلق بوكالة الأونروا، رغم اختلافهما النسبي حول وسائل تحقيق أهدافهما؛ إذ عملت الإدارة في مراحل عديدة سابقة على توظيف وكالة الأونروا كأداة أممية تساهم في تكريس الأمر الواقع، أي سيطرة الاحتلال وتطهير أرض فلسطين عرقيًا، عبر تكريس التهجير القسري للشعب الفلسطيني، والسعي إلى توظيف وكالة الأونروا في خدمة الرؤية الأميركية لحلّ القضية الفلسطينية، عبر تهميش قضية اللاجئين، وخاصةً لاجئي الشتات، من خلال مشاريع توطينهم في دول لجوئهم، إضافة إلى العمل بكل أدواتها ووسائلها الابتزازية المختلفة على حماية ظهر الاحتلال، والتستّر على عدوانه وجرائمه الوحشية في كافة المحافل والأروقة الدولية.

أخيرًا، يعكس سعي الاحتلال والإدارة الأميركية اليوم لتقويض وكالة الأونروا وإنهائها بأسرع وقت ممكن، اعتبارَها شاهدًا أمميًا على النكبة والمأساة الفلسطينية المستمرة إلى هذا الوقت. ويؤجج هذا السعي أن وكالة الأونروا تمثّل إطارًا مؤسسيًا جامعًا لشريحة واسعة من الفلسطينيين، إذ تقدم خدماتها لمجمل المخيمات داخل فلسطين وخارجها، الأمر الذي ساهم في حفظ الهوية الفلسطينية وتكريسها، خصوصًا في مخيمات اللجوء داخل الدول المضيفة، التي راهن الاحتلال وداعموه على تماهي اللاجئين فيها مع المجتمعات المضيفة، وخسارتهم هويتهم الوطنية الجامعة.