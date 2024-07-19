كابوس التضخم!

ليس مهمًا على الإطلاق كيف نقوم بحساب التضخم، المهم هو كيف نشعر به، وكيف نعرف بالتحديد كم يسرق من جيوبنا.. هذا خلاصة ما يعبر عنه المواطن بشأن التضخم، الذي يعتبر الكابوس الاقتصادي الأبرز في حياته.

حينما نطالع المقالات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم، نجد أن أغلبها يتحدث بلغة نظرية ورقمية بحتة، ويناقش مفهوم التضخم وأنواعه وطرق قياسه، والسياسات المطلوبة للحد منه، وغيرها من الموضوعات الإسمنتية التي لا تصف أي ملامح لوجه التضخم المخيف، ولا توصل الأثر الحقيقي المشبع بالقلق والخوف من تبعات التضخم، فهنالك من ادّخر لعلاج زوجته، وهنالك من أقرض أقاربه، وهنالك من يعيش على راتبه التقاعدي بشكل أساسي، وهنالك من فتح صندوق تعليم جامعي لمستقبل أبنائه، لكن التضخم نسفها جميعًا بشكل مرعب.

عندما نتحدث عن الرفاهية، فإننا نتحدث عن رفاهية الطبقة الوسطى؛ فالتضخم بالنسبة لمن هم في أسفل السلم الاقتصادي ليس ذا أهمية، لعدم توفر أي عنصر من عناصر الرفاهية في حياتهم اليومية

وعلى اعتبار التضخم أحد المحددات الاقتصادية لرفاهية الفرد، فقد أثبتت الدراسات أن التضخم الحقيقي الذي يشهده الفرد في الماضي، ويتأثر به بشكل كبير، يمكن أن يُحدث آثارًا دائمة على رفاهيته، فلا يستطيع الإنسان العبور إلى المستقبل متجاوزًا تجاربه التضخمية الماضية دون ندوب اقتصادية واضحة، حيث تمتد تداعياته إلى العديد من القرارات الاقتصادية على طول حياة الفرد مثل ملكية المنازل، أو سلوك الدين أو قرارات الادخار والاستهلاك.

وعلى الرغم من تتناقض هذه النتيجة جزئيًا مع النتيجة العامة لأدبيات السعادة، بأن تأثير معظم الأحداث الحاصلة في حياة الفرد على الرضا عن حياته يكون عابرًا في حدود 4-5 سنوات، فإنها تتفق مع ما أكده "إنجل هارت" في دراسته للقيم بأن "القيم الأساسية للفرد طوال حياته تعكس الظروف التي عاشها في مرحلة ما قبل البلوغ"، فتجربة التضخم التي يمر بها الفرد بشكل مؤلم تكون قادرة على أن تضرب رفاهيته وقراراته الاقتصادية طوال حياته.

وفي الواقع، عندما نتحدث عن الرفاهية، فإننا نتحدث عن رفاهية الطبقة الوسطى؛ فالتضخم بالنسبة لمن هم في أسفل السلم الاقتصادي ليس ذا أهمية، لعدم توفر أي عنصر من عناصر الرفاهية في حياتهم اليومية. أما بالنسبة للطبقة الواقعة عند الطرف الأعلى من السلم الاقتصادي، فالتضخم لا يضرهم في أغلب الأحيان، وقد يتسبب في نفعهم؛ فأسعار الأصول مثل العقارات والمعادن الثمينة تتجاوز بالعادة معدل التضخم، ما يجعل بعض الأسر الثرية أكثر ثراء في النهاية.

التضخم المفرط قادر على أن يمحو آثار الطبقة الوسطى، وينقل الدولة إلى طبقتين؛ غنية وفقيرة، بسبب تآكل المستوى المعيشي وانخفاض الدخل الحقيقي، خاصة للناس الذين يعيشون على رواتب التقاعد

وكمثال بسيط، كان بإمكان شخص ما في ألمانيا إرسال خطاب بالبريد في يناير/ كانون الثاني 1923 مقابل 20 ماركًا، وبحلول نهاية عام 1923، كان الأمر يتطلب 50 مليار مارك لإرسال الرسالة ذاتها بالبريد.. هذا المثال البسيط من التضخم لا يعني من هم دون خط الفقر، ولا يعني الأثرياء الذين من المحتمل أن لهم أسهمًا في البريد، أو ربما يملكونه، إنما يعني الطبقة الوسطى المضطرة إلى التعامل مع هذه الخدمة، والتعامل مع هذا التضخم على أنه كابوس دائم ملازم حتى لرسالة البريد.

إن التضخم المفرط قادر على أن يمحو آثار الطبقة الوسطى، وينقل الدولة إلى طبقتين؛ غنية وفقيرة، بسبب تآكل المستوى المعيشي وانخفاض الدخل الحقيقي، خاصة للناس الذين يعيشون على رواتب التقاعد، وتحويلات الضمان الاجتماعي، والذي غالبًا ما تتأخر تصحيحات التضخم له، هذا إن تم تصحيحها.

ولذلك فإن قضم التضخم للطبقة الوسطى يعني أمراضًا لا حصر لها على كافة المستويات، نظرًا لأهميتها الاقتصادية في تحريك عجلة الاقتصاد والتنمية، باعتبارها الطبقة المتعلمة والفاعلة في المجتمع، إضافة إلى أهميتها الاجتماعية والسياسية كصمام أمان وعامل توازن رئيسي للدولة وحركتها الفاعلة.

من جهة أخرى، يمكننا الإشارة إلى وجود ترددات غير اقتصادية لموجات التضخم، لكنّها في غاية الأهمية، إذ لا تتعلّق مخاوف المواطن بتضرر مستوى معيشته فقط جراء التضخم، بل ثمة إشارات إلى وجود مخاوف مهمة أخرى لدى المواطن، كالآثار النفسية للتضخم على سبيل المثال، حيث يتولد شعور الرضا لدى كثير من الناس بناء على القيم الاسمية وليست الحقيقية، وهذا شكل من أشكال "وهم المال"، والإشباع الوهمي الظاهري لدى المواطن.

تدني المستوى الاقتصادي وزيادة الفقر واقع يزيد من الاضطراب الأمني، كما يزيد من معدلات الجريمة والسرقة والاحتيال، وهو حتمًا يُفقد المجتمع الثقة، ويزيد من الريبة والتحوط

كما أن استخدام التضخم من قبل الانتهازيين يشكل هاجسًا حقيقيًا لدى المواطن، إذ تفتح موجات التضخم الباب على مصراعيه أمام المستغلين من التجار؛ لرفع الأسعار بطريقة لربما تكون غير مبررة في كثير من الأحيان، كما يعطي التضخم الفرص لبعضهم للاستفادة من الآخرين بشكل غير عادل أو غير شريف، وهو بالتأكيد أمر مثير لقلق المواطن.

وتعدّ الآثار الأخلاقية والمعنوية للتضخم من الترددات الأخرى المقلقة، إذ تُفقد معدلات التضخم العالية المواطن قدرته الشرائية، وبالتالي تُفقده الشعور بالأمان الاقتصادي، كما تفقده الشعور بالآخرين وتجعله متمحورًا حول ذاته وعائلته الصغيرة، إضافة إلى أنها تفكك المجتمع، وتهدد تماسكه وشعوره بالصالح العام، إلى الحد الذي قد ينعكس على تغيير أساسي في قيم وطبيعة مجتمعنا، بطريقة تدعو إلى الأنانية بعيدًا عن الكرم والتكافل والتعاطف.

ومن جانب آخر، فإن تدني المستوى الاقتصادي وزيادة الفقر واقع يزيد من الاضطراب الأمني، كما يزيد من معدلات الجريمة والسرقة والاحتيال، وهو حتمًا يُفقد المجتمع الثقة، ويزيد من الريبة والتحوط، وهي من أهم العوامل التي تضرب النسيج الاجتماعي بقوة.

ومن بين المخاوف الأخرى التي تراود المواطن جراء التضخم انخفاض العملة والمكانة الوطنية للدولة، إذ يثير انخفاض قيمة العملة مقابل عملات الدول الأخرى جراء التضخم، عاطفة المواطن تجاه دولته ومكانتها بين الدول، حيث تعتبر العملة رمزًا لهيبة الدولة ومكانتها في ذهن المواطنين.

استمرار التضخم وتقلب القيمة الحقيقية للعملة بشكل كبير يربكان العلاقة بين المدينين والدائنين، التي تشكل الأساس النهائي للرأسمالية

وأخيرًا، يمثل تأثر الاستقرار السياسي بالتضخم مصدر قلقٍ كبيرٍ لدى المواطن، حيث يمكن لموجة تضخم قوية أن تسبب انهيارًا على الصعيدين السياسي والاقتصادي في دولة ما. وكما يقول لينين: "إن أفضل طريقة لتدمير النظام الرأسمالي هي إفساد العملة"، فاستمرار التضخم وتقلب القيمة الحقيقية للعملة بشكل كبير يربكان العلاقة بين المدينين والدائنين، التي تشكل الأساس النهائي للرأسمالية.

هذا، وقد يعمل التضخم من خلال عدة قنوات على إعادة توزيع الثروة بشكل غير عادل، وإدارة ثروات البلاد بطريقة تعسفية تُفضي إلى إضعاف الثقة في الحكومات والمؤسسات، وتمهد الطريق نحو تهديد الديمقراطيّة والتطرّف في التحامل على الحكومات وسياساتها.

في المحصلة، نستطيع مما سبق أن نرى بوضوح ملامح أخرى للتضخم، لا يشاهدها ولا يعيشها ولا يعبّر عنها إلا المواطن الذي يلاحقه كابوس التضخم، مهددًا أمنه الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بدرجات متفاوتة، ولكنها حقيقيّة وعميقة.