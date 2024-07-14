ترامب ليس كينيدي ولكن كوبا لم تزل حاضرة

أكّد مسؤولان أميركيان أمنيّان لوكالة أسوشيتد برس، السبت 13 يوليو/ تموز الجاري، أن السلطات الأميركية تحقّق في واقعة إطلاق النار خلال كلمة ألقاها الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في ولاية بنسلفانيا على أنها "محاولة اغتيال".

بمجرد أن لملمت ولاية بنسلفانيا ذيول الحادثة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، حضرت في ذاكرة الأميركي والعالم لوهلة لحظة اغتيال الرئيس الأميركي جون كينيدي عام 1963، بفارق أساسي أن مطلق النّار الأوّل تمّ اعتقاله، بخلاف مطلق النار على ترامب الذي تمّ قتله على يد جهاز الخدمة السرية.

اعتقلت الشرطة الأميركية لي هارفي أوزوالد، الجندي السابق في قوات مشاة بحرية الولايات المتحدة الأميركية، ورغم سلسلة التقارير التي باتت تظهر بشكل متواتر، حيث يتمّ الكشف عنها على فترات، فإنّها أكّدت وجود مؤامرة لا يقف خلفها فقط أوزوالد، بل طالت مجموعة كبيرة من المشاركين، ومنهم دوائر القرار في الإدارة الأميركية ذاتها.

في ظلّ سلسلة التصاريح للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، وموقفه من وقف فوري للحرب في أوكرانيا، هل تأتي محاولة الاغتيال في سياق إزاحة ترامب عن المعركة الرئاسيّة، خوفًا من إهداء نصرٍ لروسيا؟

شهد عهد كينيدي مجموعة من التوترات الأمنية على رأسها (خليج الخنازير)، الأزمة التي تفجّرت وكادت تتحوّل إلى حرب نووية مدمرة بين الأميركيين والسوفيات على خلفية نشر كوبا صواريخَ نووية على أراضيها. انتهت الأزمة الكوبية في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني عندما توصّل كلّ من الرئيس الأميركي جون كينيدي وأمين عام الأمم المتحدة يو ثانت إلى اتفاق مع السوفيات لإزالة قواعد الصواريخ الكوبية، شريطة أن تتعهّد الولايات المتحدة بعدم غزو كوبا.. نهاية أحدثت ارتياحًا واسعًا في العالم، لكنها ربما تركت انطباعًا سيئًا عند رافضي التوصّل إلى أي اتفاق مع الاتحاد السوفياتي.

لهذا، وفي ظلّ سلسلة التصاريح للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، وموقفه من وقف فوري للحرب في أوكرانيا، هل تأتي محاولة الاغتيال في سياق إزاحة ترامب عن المعركة الرئاسيّة، خوفًا من إهداء نصرٍ لروسيا؟

لم يكن مطلوبًا من الرئيس الشاب كينيدي يومها التوصّل إلى التنازلات أمام السوفيات للتراجع عن أزمة نشر الصواريخ في كوبا، بل كان عليه أخذ خيار المواجهة النووية مع موسكو؛ لهذا وضع كثيرٌ من المتابعين عمليةَ الاغتيال في هذه الخانة، لأنّهم اعتبروا أن الاتحاد السوفياتي تخطّى كافة المحظورات في وصوله إلى شواطئ هافانا، الأمر الذي يُعتبر كسرًا لجميع الخطوط الحمر التي وضعت عقيدة مونرو، التي تعود تسميتها إلى الرئيس الأميركي الخامس جيمس مونرو عام 1823، والتي تحدثت في أبرز بنودها عن أنه "لا يحق لأي قوى استعمارُ أي مناطق جديدة في نصف الكرة الأرضية الغربي، لأن ذلك سينظر إليه على أنه عمل عدائي ضدّ الولايات المتحدة".

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بداية شهر يوليو/ تموز أن موسكو مستعدة للردّ بالمثل في حال نشر صواريخ أميركية متوسطة وقصيرة المدى في أي منطقة في العالم، كما أعلن عن استعداد روسيا لبدء إنتاج صواريخ من الفئة ذاتها

أعادت حرب أوكرانيا إلى الواجهة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية، فرفعت من وتيرة التحدي لتعيد "الملحمة الكوبية" والصواريخ والتأهب النووي من جديد؛ ونشرت صحيفة "فزغلياد" الروسية تقريرًا عن القرار الأميركي بنشر صواريخ في ألمانيا ابتداءً من 2026. إن تهديد الصواريخ لا يتوقف عند الأميركي بل يأتي من بلدان أخرى في حلف الناتو حسب ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء، إذ قالت إن فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبولندا اتّفقت على تطوير مشترك لصواريخ كروز طويلة المدى.

وسط استمرارية الحرب الدائرة في أوكرانيا، وإصرار روسيا، والصين على إحداث التغيير في النظام الدولي، سقطت معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى بعد الانسحاب الأميركي منها عام 2019، والتي "تداعت تدريجيًا منذ فترة إدارة الرئيس السابق باراك أوباما".

برّرت الإدارة الأميركية قرارها بنشر هذه الصواريخ، بأفعال الصين التي صنعت مجموعة كبيرة من الصواريخ، وكانت واشنطن قد أشارت بوضوح إلى أنها بحاجة إلى ردّ، وكانت المعاهدة مقيّدة لها.

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بداية شهر يوليو/ تموز أن "موسكو مستعدة للردّ بالمثل في حال نشر صواريخ أميركية متوسطة وقصيرة المدى في أي منطقة في العالم، كما أعلن عن استعداد روسيا لبدء إنتاج صواريخ من الفئة ذاتها". ولم يستبعد المتابع أن يكون وصول أربع سفن تابعة للبحرية الروسية بينها غواصة تعمل بالطاقة النووية، في يونيو/ حزيران الماضي، إلى كوبا، جزءًا من رفع منسوب حالة التوتر بين البلدين، رغم أن الكونغرس الأميركي اعتبر أن هذا الأمر لا يشكّل تهديدًا للأمن القومي للبلاد.

الرسالة واحدة، وتحمل مضمون عقيدة مونرو، أي الحرب الكبرى -إلى أبعد من ترامب- إلى تلك الدول التي باتت تدخل مجال أمن أميركا القومي

تصرّ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على اعتماد لغة التصعيد مع روسيا، فهي لم تزل مستمرة في تقديم المساعدات والدعم العسكري، هذا ما أكّده بايدن في اجتماع أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي انعقد في واشنطن بين 9 و11 يوليو/ تموز الجاري. لهذا فإنه من الواضح أن سياسة الاحتواء التي مورست على روسيا لا يمكن التخلي عنها، وأن الرئيس الأميركي الذي سيصل إلى البيت الأبيض يجب أن يستمرّ في هذه السياسة.

من غير المقبول تقديم أي تنازل أمام روسيا والصين، ولا يحقّ لأي مرشح أن يلعب دور كينيدي ويصل إلى مرحلة من التسويات مع الخصم وسط "معمعة" إعادة بناء النظام العالمي، وإلا سيلقى المصير ذاته. لا يهمّ ما ستكشفه التحقيقات، ولا ما ستخرج به إدارة بايدن من استنتاجات حول هوية مَن حاول قتل ترامب؛ لأنّ الرسالة وصلت، وأن من أخطأ كان خطؤُه على ما يبدو متعمدًا، وأن لغة القنص تحاكي لغة الصواريخ التي تريد الولايات المتحدة نشرها في أوروبا.

الرسالة واحدة، وتحمل مضمون عقيدة مونرو، أي الحرب الكبرى -إلى أبعد من ترامب- إلى تلك الدول التي باتت تدخل مجال أمن أميركا القومي.