اليسار الذي سيخدم غزة شفويًا فقط!

إذا كانت الواقعية الاشتراكية تدعو في نواتها الفكرية والنقدية إلى جعل الأدب خصوصًا، وشتى المجالات عمومًا، في خدمة قضايا العامة والطبقة العاملة تحديدًا، فإن اليسار في عمق الألفية الثالثة بات مصطلحًا مطاطًا، قد يرتديه من يحمل فكرة يمينية معارضة لحكم ما على سبيل المثال لا الحصر.

والحقّ أن مشهدية اليسار وصعوده المفاجئ لم تقتصر على فرنسا فحسب، بل امتدت إلى بريطانيا عبر فوز حزب العمال، وإلى إيران عبر فوز الإصلاحي مسعود بزشكيان.. ولعل هذا "الصعود اليساري" إقليميًا وأوروبيًا خلق نوعًا من التفاؤل الجماهيري العربي حيال القضية الفلسطينية وحرب غزّة، وهنا تولدت الإشكاليتان الآتيتان: كيف سيخدم اليسار غزة؟ وإلى أي مدى سيتموضع هذا النهج المعارض في الحكم؟

لا ريب أن السلطة، كمصطلح سياسي قانوني يرتبط بالقوة، تأتي متبوعة بالحكم المبني على آليات الحاكم ودرجة عقلانيته، إلا أن هاتين السمتين المتوفرتين في الحاكم أو الفئة الحاكمة تتصلان بالشعوب وميلها الاجتماعي والثقافي. وانطلاقًا من ميل الشعب العربي إلى الانفعال، والحكم السريع بالنصر، سنفند وقع الصعود اليساري تحليليًا، وانعكاسه الممكن على غزة والقضية الفلسطينية.

زعيم اليسار الرافض للتحالف مع الرئيس لتشكيل الحكومة سيكون أمام خيارَين: إما التنازل وتشكيل حكومة مع ائتلاف ماكرون لكونه لا يحظى بأغلبية مطلقة، وإما أن يُدخل البلاد في جمود تشريعي – تنفيذي

فرنسا والصعود الانفعالي لليسار

شكّل فوز اليسار الفرنسي بقيادة جان لوك ميلانشون حدثًا مدويًا، نقل ما بقي من الجمهورية الخامسة من ضفة اليمين المتطرف إلى ضفة أقل اضطرابًا؛ فاليسار الذي وعد جناحه البرلماني بالاعتراف بدولة فلسطينية خلال أسبوعين، لن يكون قادرًا على ترميم سياسة فرنسا الخارجية بسرعة، أو إعادة بناء سياسة دبلوماسية جديدة.

خطاب ميلانشون الحاد تجاه معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هو أول المؤشرات، فزعيم اليسار الرافض للتحالف مع الرئيس لتشكيل الحكومة سيكون أمام خيارين: إما التنازل وتشكيل حكومة مع ائتلاف ماكرون لكونه لا يحظى بأغلبية مطلقة، وإما أن يُدخل البلاد في جمود تشريعي- تنفيذي، سيجعل سيناريو الانتفاضة الصفراء واقعًا قائمًا، لا بل قد يتفاقم الأمر ويصبح ثورة غير مضبوطة الإيقاع.

من هنا ندرك أن ميلانشون الذي لم يتقرب من الطبقة الشعبية سيصطدم باحتمالية تحريك اليمين لهذه الفئة، خاصة أن العمال والريفيين يميلون نحو لوبان وبارديلا، وبالتالي ستزداد الـ "كباشات" الداخلية، وتغدو الصورة الخارجية ثابتة، أو في غيبوبة تحول دون تغييرها؛ ليصبح اعتراف الدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن مجرد جرعة انفعالية مؤقتة لنهج قد يكون مؤقتًا، إن لم يجد لنفسه كيانًا سياسيًا متماسكًا، سواء بالتكوين أو الائتلاف.

لو سلمنا جدلًا أن ستارمر اعترف بدولة فلسطين، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار، فالقضية الفلسطينية لن ترتوي سوى معنوي من هذا الاعتراف، على غرار ما حصل حين اعترفت إسبانيا، وأيرلندا، والنرويج، وبلجيكا

بريطانيا: العمال لن ينسفوا وعد بلفور

لم يكن صعود حزب العمال البريطاني إلا صفعة قاسية للمحافظين، أي انتصار داخلي لمن يأمل بإصلاحات حقوقية واجتماعية واقتصادية، وترسيخًا خارجيًا لوعد بلفور وسياسة واشنطن العليا التي ترعى إسرائيل وأمنها، فالزعيم "اليساري" كير ستارمر الذي تردد في اعترافه الفوري بدولة فلسطينية أثار انتقادًا داخل حزبه من جهة، وانتكاسة حزبية له أمام مرشحين مناصرين للقضية، ما يجعل بريطانيا تحافظ على سياسة خارجية قائمة على الوعد القديم الجديد بإنشاء وطن قومي لجميع اليهود، من اللورد آرثر بلفور، وزير خارجية بريطانيا، للورد روتشليد أحد زعماء الحركة الصهيونية.

فضلًا عن ذلك، فلو سلمنا جدلًا أن ستارمر اعترف بدولة فلسطين، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار، فالقضية الفلسطينية لن ترتوي سوى معنوي من هذا الاعتراف، على غرار ما حصل حين اعترفت إسبانيا، وأيرلندا، والنرويج، وبلجيكا، بكيان الدولة العربية المحتلة، خاصة أن المحافظين – وعلى رأسهم رئيس وزراء بريطانيا السابق ريشي سوناك- لم يتغافلوا عن الاعتراف بدولة فلسطين، لكنهم اشترطوا أمن إسرائيل، وهنا المفارقة.

وعليه، فإن بريطانيا لن تنسف الوعد، ولن يكون شكلها اليساري القائم حاليًا سوى صوت معنوي لا يسرّع في عجلة مفاوضات، ولا يؤثر على حركة آلة القتل والإبادة.

سياسة إيران العليا لن تتغير نبرتها "فلسطينيًا"، من إصلاحي إلى محافظ أو العكس، فإيران هي في قلب الصراع، ولن يكون اعترافها بكيان فلسطين أو دعوتها لوقف القتال مزلزلًا

إيران التي تستريح "إصلاحيًا"

يأتي وصف المعارضين للرئيس الإصلاحي المنتخب مسعود بزشكيان بالوجه الناعم للنظام اختصارًا لسياسة إيران المقبلة؛ فنظام المرشد علي خامنئي القابض على حركات الممانعة يهوى الانفتاح، ويرغب بالتفاوض مع القطب الأميركي من جهة، والأوروبي من جهة ثانية، بعد تخلّيه عن خطاب وكيله اللبناني حسن نصرالله بتهديد قبرص، بوابة أوروبا واللازمة السياسية التي رتّلها وزير خارجية إيران السابق حسين أمير عبد اللهيان عن توسعة رقعة الحرب.

إيران تستريح "إصلاحيًا"، وتكشّف ذلك من خلال خطاب بزشكيان الأول بعد فوزه، حيث مد يده باسم طهران للجميع، لكنه – وبشكل بديهي- بايع خامنئي وحرسه الثوري، ما يعني أن الكلمة الفصل للمرشد، ويضعنا أمام رغبة بتنفيس الاحتقان الحاصل؛ بسبب سياسات الرئيس السابق إبراهيم رئيسي غير المجدية اقتصاديًا واجتماعيًا، فقدم مرشحًا يعد بحل قضية الحجاب والتخفيف من أعباء المواطن الاقتصادية.

أما موقف فلسطين، فسياسة إيران العليا لن تتغير نبرتها "فلسطينيًا"، من إصلاحي إلى محافظ أو العكس، فإيران هي في قلب الصراع، ولن يكون اعترافها بكيان فلسطين أو دعوتها لوقف القتال مزلزلًا.. وعليه، فإن يسارية الإصلاح أتت استراحة داخلية لا أكثر، مادام أن فلسطين هي مشروع سياسيّ ثابت في وعي الحكم الإيراني السياسي الحالي.

ربما تفتقر شعوبنا العربية إلى إبراز ميولها سلوكيًا نحو الفكرة وتصويبها.. واحتفاء العرب اليوم بفوز اليسار وتقدمه يأتي كخدمة شفوية لغزة، التي ترزح تحت نيران الإبادة والقتل، وريح بيانات الشجب والاستنكار السياسية والحقوقية. ومن هنا نعود إلى تفعيل دور المفكر في الميادين، علَّ سلوكيات الأنظمة ومشاريعها تصبح ذات فاعلية، تنقل القضية الفلسطينية من المماطلة إلى الترسيخ.