مذهب الأشعرية الصوفي.. هل يمتلك عوامل النهضة حقًا؟

عاد التيار المذهبي الأشعري خلال السنوات الماضية لينتشر بقوّة في العالم الإسلامي، وخصوصًا في المناطق العربية التي كان يطغى على التوجه الديني العام فيها، عبر العقود الماضية، الحركات الإسلامية السياسية والجماعات السلفية؛ وصار من المألوف مؤخرًا أن ترى مناهج الأشعرية تدرس، بل هناك توجُّه من بعض الحكومات المعاصرة لتعميم المذهب الأشعري بصورة معينة.

كل ما سبق أدّى إلى ظهور إشكالات حول نوع القضايا التي يعالجها هذا التوجه الديني، وطبيعة دوره الاجتماعي، وتثار أسئلة واعتراضات حول مدى امتلاك التيار المذهبي الأشعري الصوفي عوامل القوة والنهوض بالأمة الإسلامية.

من ذا الذي يفهم الدور الحقيقي للتصوف المنضبط في الواقع؟ أو من ذا الذي ينشر تزكية روحية علمية تربوية راسخة كما كانت تزكية الصحابة!

بيدَ أنه من خلال عدد من الحوارات والنقاشات والمتابعات، وجدت أن جلّ التوجّس من المذهبية الأشعرية، يرتكز على نوع معين من الفهم لهذا التيار الفكري؛ فهْم يحصر دوره في الخلافات بين "التيار السلفي" و"التيار الصوفي الأشعري" حول بعض صفات الله، وحول مفهوم البدعة وغير ذلك، ويحصر دور التصوف السني في مظاهر مغالاة الصوفية التقليدية من الاحتفالات والموالد والحضرات والإنشاد، ويفهم التصوف بكونه مجالًا مليئًا بالخرافات والشطحات وتقديس المشايخ و"الأولياء" والتعصب لهم والتحزّب حولهم.

لكن، يندر أن تجد من يعي الدور الهام الذي كان لأتباع هذا المذهب في مراحل تاريخية مختلفة، فمن ذا الذي يعتني بنشره عواملَ قوته، ويركز عليها ويقويها؟

من ذا الذي يفهم الدور الحقيقي للتصوف المنضبط في الواقع؟ أو من ذا الذي ينشر تزكية روحية علمية تربوية راسخة كما كانت تزكية الصحابة، تزكية تربي رجالًا يتحلون بمكارم الأخلاق؟. هذا التصوّف الذي دعمه نور الدين زنكي ومحمد الفاتح من خلال إنشاء المعاهد والمدارس والأربطة، وإعطاء علماء الصوفية المربّين نفوذًا تربويًّا وفكريًّا ليؤثروا من خلاله في كل أطياف المجتمع.

هناك الكثير من عوامل القوة والنهضة والحضارة ولكن للأسف يغفل كثيرون عن جوهر التزكية السنية، والفقه المذهبي التراثي، والعقيدة الأشعرية، بما تتضمنه من قيمة فكرية وروحية وأخلاقية ودعوية وحضارية

يمكن يفهم المذهبية الفقهية والعقائدية الأشعرية فيما يلي:

إثبات الحق وتثبيته بالعلم والبيان، بقوّة ومتانة فكرية رائدة: فقد بحث علماء الأشاعرة في كل العلوم والمعارف، وبرعوا فيها حتى يُثبتوا صحة الإسلام بإيراد الحجج ودفع الشبه، تعمقوا في كل العلوم الشرعية واللغوية والعقلية والتجريبية ليشرحوا من خلالها نصوص الكتاب والسنة، وينشروا دين الإسلام بحيث يخاطبون كل فئات البشر بما يناسبهم، فصار عندهم تراث فكري جامع للعلوم، قادر على إثبات الإسلام ونشره، ومجابهة خصومه من أتباع الأديان والفلسفات المختلفة.

فقد بحث علماء الأشاعرة في كل العلوم والمعارف، وبرعوا فيها حتى يُثبتوا صحة الإسلام بإيراد الحجج ودفع الشبه، تعمقوا في كل العلوم الشرعية واللغوية والعقلية والتجريبية ليشرحوا من خلالها نصوص الكتاب والسنة، وينشروا دين الإسلام بحيث يخاطبون كل فئات البشر بما يناسبهم، فصار عندهم تراث فكري جامع للعلوم، قادر على إثبات الإسلام ونشره، ومجابهة خصومه من أتباع الأديان والفلسفات المختلفة. وحدة فكرية إسلامية: لما تتضمنه المذهبية الأشعرية العلمية من عوامل هذه الوحدة، بالاتفاق على القطعيات والعذر في الظنيات، والمساحة التشريعية الاجتهادية العريضة، وكونها الممثل الفكري والحضاري لـ 90% من الأمة الإسلاميّة عبر التاريخ، حيث انتسب للمذهبية السنية جل الفقهاء والمحدثين والأصوليين والنحويين والمفسرين، وعلماء العقائد والمنطق والكلام، والقادة.

وقد عبّر عن هذا الشيخ القرضاوي بقوله: "الأمة الإسلامية أشعرية"، وهي أمة ترتكز في الفقه على المذاهب السنية الأربعة، الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، والعقائد الأشعرية والماتريدية والحنبلية هي الممثل الحقيقي للتراث السني الإسلامي العقائدي.

وحدة إسلامية اجتماعية: فالناظر إلى التراث الفكري والتاريخي للأشاعرة يعلم أنه تيار يرسخ معاني الأخوة الإسلامية بناءً على الوحدة الفكرية، في المجتمعات الإسلامية، ويحتفظ بالمظاهر الاجتماعية الخاصة لكل مجتمع ما لم تخالف الإسلام، دون أن يكون هناك "عولمة" و"تشنج" لمظهر واحد من مظاهر التدين، كاللباس والذوقيات والعادات.

فالناظر إلى التراث الفكري والتاريخي للأشاعرة يعلم أنه تيار يرسخ معاني الأخوة الإسلامية بناءً على الوحدة الفكرية، في المجتمعات الإسلامية، ويحتفظ بالمظاهر الاجتماعية الخاصة لكل مجتمع ما لم تخالف الإسلام، دون أن يكون هناك "عولمة" و"تشنج" لمظهر واحد من مظاهر التدين، كاللباس والذوقيات والعادات. عقيدة إسلامية صافية راسخة واضحة: ترسخ حقائق الوجود، إذ تنطلق من "لا إله إلا الله"، بما فيها من تعظيم الخالق ووصفه بصفات الكمال وتنزيهه عن صفات النقص، وإقامة حد فاصل بين الخالق الغني الكامل والمخلوق المفتقر الناقص، بما يقنع عقل المسلم ويرسخ في قلبه معاني التعظيم والحب لله، ويحطم في قلبه وعقله كل محبة وتقديم لأي مخلوق.

ترسخ حقائق الوجود، إذ تنطلق من "لا إله إلا الله"، بما فيها من تعظيم الخالق ووصفه بصفات الكمال وتنزيهه عن صفات النقص، وإقامة حد فاصل بين الخالق الغني الكامل والمخلوق المفتقر الناقص، بما يقنع عقل المسلم ويرسخ في قلبه معاني التعظيم والحب لله، ويحطم في قلبه وعقله كل محبة وتقديم لأي مخلوق. نظرية المعرفة السنية فيها تناسق وتكامل ووضوح معرفي لا مثيل له في أي مذهب إنساني: فمن شأن أسس هذه المعرفة أن تحقق نهضة علمية في كل العلوم، وعلى كل المستويات، وفهم العلوم والواقع بما يحدد دور كلٍّ من "العلوم العقلية" و"العلوم الشرعية" و"العلوم التجريبية"، وتكاملها في منهج معرفي عميق قوي مؤصّل، بتأصيل مبهر وبناء محكم!

فمن شأن أسس هذه المعرفة أن تحقق نهضة علمية في كل العلوم، وعلى كل المستويات، وفهم العلوم والواقع بما يحدد دور كلٍّ من "العلوم العقلية" و"العلوم الشرعية" و"العلوم التجريبية"، وتكاملها في منهج معرفي عميق قوي مؤصّل، بتأصيل مبهر وبناء محكم! منهج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدح بالحق بوسطية: بما يضمن الأمان للأفراد والمجتمعات، ويحقق العدل ويصحح المسارات، فهكذا كان العلماء، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر دون إضفاء قدسية على غير المعصوم، ومن أخطأ يصحح له أيًا كان منصبه السياسي أو العلمي، وترى نماذج تاريخية كثيرة في ردود الأشاعرة على الزائغين والمنحرفين، وردودهم بعضهم على بعض بما يحفظ صحة الحياة الفكرية.

العقيدة الإسلامية، والمذهبية الفقهية، والتزكية الإسلامية السنّية؛ عناصر إن اجتمعت في منهج واحد وترسخت في المجتمعات المسلمة، فستنتج نموذجًا حضاريًا مثاليًا

ومن أبرز من يُذكر في هذا المجال سلطان العلماء العز بن عبد السلام، الذي كان نموذجًا للعالم الرباني، صدّاحًا بالحق أمّارًا بالمعروف، يُقوِّم الولاة ويصلح الشعوب، مع حفظه لاستقرار المجتمع باتّباعه قواعد فقه التغيير والنهضة، وتوجيه المسلمين حكامًا ومحكومين نحو العبودية الصادقة الخالصة لله وحده.

في الحقيقة.. هناك الكثير من عوامل القوة والنهضة والحضارة التي لا يتسع المقام لذكرها؛ ولكن -مع الأسف- يغفل كثيرون عن جوهر التزكية السنية، والفقه المذهبي التراثي، والعقيدة الأشعرية، بما تتضمنه من قيمة فكرية وروحية وأخلاقية ودعوية وحضارية.

والخلاصة: العقيدة الإسلامية، والمذهبية الفقهية، والتزكية الإسلامية السنّية؛ عناصر إن اجتمعت في منهج واحد وترسخت في المجتمعات المسلمة، فستنتج نموذجًا حضاريًا مثاليًا، ترسّخت فيه وحدة فكرية للمسلمين، وروحية ومادية وسياسية حقيقية!