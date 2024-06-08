ماذا حصل لليابان بعد هيروشيما وناكازاكي؟

كان من المتوقع ألا تنمو نبتة أو يظهر شكل من أشكال الحياة في مدينتي هيروشيما وناكازاكي إلا بعد 70 عاما من إلقاء القنبلتين الذريتين صيف 1945 حسب تصريح هارولد جاكوبسن، أحد العلماء الذين عملوا على تصنيعهما، إلا أنه وما أن حل الخريف من نفس العام حتى ظهرت بعض الأعشاب البرية، وأزهرت بعض أشجار الدفلة والكافور في هاتين المدينتين، وكأنها شعاع الأمل بعد أهوال مسحت أشكال الحياة عن تلك المدينتين، ولوثت أنهارها، هواءها وتربتها.

وبالفعل فقد أزهر الأمل، وبعد هذا الدمار المهول وبسنوات قليلة، أصبحت اليابان الثانية اقتصاديا في العالم، ولو أن هذا لم يدم لها طويلا، لكن دعونا ننظر الآن، ما هو حال اليابان بعد إعلان الاستسلام مباشرة.

عقد مجلسين لإعادة إعمار اليابان من قبل الدول الحلفاء، إحداهما في واشطن والآخر في طوكيو، وبما أن أهم قطبين في التحالف كانا روسيا وأميركا فقد تحول المجلسان إلى ساحة لمناوشات الحرب الباردة، إلا أن مكارثر كان ماض بخطته بكل الأحوال.

أصبحت اليابان على هذا الدمار الهائل الشامل في مدينتي هيروشيما وناكازاكي وفي عموم البلاد، وبالطبع فإن الوضع النفسي للشعب مدمر، واستسلمت اليابان كليا، بحكومتها وشعبها للدول الحلفاء، واستلم الجنرال الأميركي مكارثر إدارة اليابان نيابة عن الحلفاء.

ولا يخفى على أحد أن أميركا فعليا هي من كانت تسيطر على الأمر برمته، حيث تم تشكيل محكمة عسكرية وحوكم مجرموا الحرب من القيادات اليابانية، وكان الإعدام مصير ثلة منهم، فيما استثني الإمبراطور من المحاكمة حفاظا على هيبته ربما، أو أن الهدف هو تحييد صورته لاحقا دون كسرها.

أيقن اليابانيون وأقروا بهزيمتهم كليا، بل إن الصحف حتى أصبحت تصر على ذلك، ولم يكن الهدف من ذلك هو الركون إلى الإحباط ولكن التأكيد على أهمية الانتقال إلى مرحلة البدايات الجديدة، فلم يركن اليابانيون للهزيمة كليا، ولكنهم تهيئوا مباشرة لمرحلة جديدة، تطوي صفحة وتفتح أخرى في التاريخ الياباني، فاستسلم اليابانيون ولكن لم يفقدوا عزمهم. وهذا تماما ما أكدت عليه الخطابات الرسمية في المذياع والصحف حينها، وهنا واحد من الملامح التي تستحق الوقوف عليها والتأمل بها والاستفادة منها.

كانت أميركا قد رسمت مخططا متكاملا لإعادة اعمار اليابان قبل عدة سنوات حتى من احتلالها وإرسال قواتها إليها، فقد أعدت مجموعة من سياسييها وعسكرييها وعلماء الأنثروبولوجيا لدراسة اللغة اليابانية جيدا، والتمكن من دراسة مجتمعها وقيمه وضوابطه.

وتم عقد مجلسين لإعادة إعمار اليابان من قبل الدول الحلفاء، إحداهما في واشطن والآخر في طوكيو، وبما أن أهم قطبين في التحالف كانا روسيا وأميركا فقد تحول المجلسان إلى ساحة لمناوشات الحرب الباردة، إلا أن مكارثر كان ماض بخطته بكل الأحوال.

عملت أميركا على صعيد آخر على صياغة نظام تعليمي جديد كليا لليابان، بما يتناسب مع مبادئ الديمقراطية الأميركية وتعزيز ممارسات الحرية.

ديانة اليابان الرسمية كانت هي الشنتوية في ذلك العصر، وتدخل هذه الديانة في مجريات أحداثها وقراراتها وطبيعة حياتها وقد سبق لليابان أن غيرت دياناتها الرسمية من البوذية إلى الشنتوية لتوافق نهجها في توحيد البلاد في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، فالدين له مكان في سياساتها ومجريات حياتها بطبيعة الحال، وجاءت أميركا وغيرت ذلك على يد مكارثر بشكل مباشر، فأضفت الصيغة العلمانية على الدولة، وتم العمل على إصدار الدستور الياباني الجديد والذي ينص على ثلاث تغييرات أساسية:

تحييد الإمبراطور وجعل سلطته صورية، وإبطال الاعتقاد بألوهيته، وهو ما خرج الإمبراطور شخصيا وأعلنه للشعب، كخطوة أساسية على طريق علمنة الدولة.

اعتماد تجربة النظام البرلماني البريطاني وتطبيقها في اليابان، وهو ما يبدو بأن أميركا ونتيجة لدراستها للواقع المجتمعي الأنثروبولوجي الياباني قد وجدته الأمثل للتطبيق في اليابان.

وأخيرا والأهم فقد تم إلغاء وجود الجيش في اليابان نبذا لفكرة الحرب، وإبعادا لليابانيين عنها تماما، إلى أن سمح لها لاحقا بالحصول على جيش بسيط للدفاع عن النفس في ظل وجود الجوار المتوتر خاصة بين أميركا وكوريا، مع الإشارة إلى أنها طورت أسطولها العسكري نوعا ما في السنوات الأخيرة، وبالتأكيد فقد تم زرع قواعد عسكرية الأميركية على سواحل اليابان.

كما عملت أميركا على صعيد آخر على صياغة نظام تعليمي جديد كليا لليابان، بما يتناسب مع مبادئ الديمقراطية الأميركية وتعزيز ممارسات الحرية.

حتى الآن، كل ما ذكر يجعل اليابان في وضع حرج، فكيف كان تعامل الجانب الياباني مع هذه التغييرات وماذا بذلوا لتعود عجلة الحياة والنمو الاقتصادي من جديد؟

استفادت اليابان من عوامل خارجية متمثلة بالحرب الكورية عام 1949، والتي جعلت من اليابان سوقا مفتوحا في المنطقة ومثلت نقطة الدعم اللوجستي للقوات الدولية خاصة الأميريكية منها. وهذا الاستغلال للفرص رافق المسيرة اليابانية عموما.

رغم استسلام القيادات اليابانية للتعديلات والصياغات والبنية الإدارية الأميركية الجديدة، إلا أنهم لم يدخلوا في حالة سبات وسكينة، ولربما ظنوا فعلا بأن هذه الصياغة الإدارية الأميركية الجديدة ستأتيهم بخير، على اعتبارها دولة متقدمة، انتصرت وكسبت الحرب، وهذا ما كانت تنم عنه تصرفات القيادات اليابانية في تلك الفترة، من اتساق في التعامل مع الطرف الأميركي.

لا ننسى بأنها ليست المرة الأولى التي تخط فيها اليابان مسار التغيير، لهذا فقد كانت تمتلك قوة عاملة مدربة منذ فترة ما قبل الحرب، وجمع الشعب الياباني بين الثقافة العالية ومهارات الصناعة وقيم أخلاقية مجتمعية تدفع للتطور، وبالتأكيد فقد كان لها من الإداريين من أصحاب القلوب والعقول الواعية لمصلحة البلاد والشعوب. وتحرك اليابانيون مستغلين بعض العوامل، كحاجتهم الملحة إلى بناء نظام صناعي جديد بديل عن النظام القديم الذي أنتج بضائع بجودة منخفضة نوعا ما.

وبالمجمل فبعد إلغاء الجيش والمؤسسة العسكرية للبلاد، توجهت القدرات المالية والبشرية إلى الصناعة أكثر، ولعل طبيعة الشعب الياباني المعتاد على التقشف كانت مما ساعد على التأقلم على الوضع الجديد.

استفادت اليابان من عوامل خارجية متمثلة بالحرب الكورية عام 1949، والتي جعلت من اليابان سوقا مفتوحا في المنطقة ومثلت نقطة الدعم اللوجستي للقوات الدولية خاصة الأميريكية منها. وهذا الاستغلال للفرص رافق المسيرة اليابانية عموما.

إضافة إلى هذه العوامل يعتبر البعض أن الحظ قد حالف اليابان فعلا في مساق تغيير العجلة الاقتصادية. فسابقا لم تكن المنتجات اليابانية ذات جودة عالية، بل على العكس فقد كانت معروفة برداءتها وسرعة عطبها وكانت هذه سمعة المنتج الياباني في ذاك العصر فعلا.

وأيقن اليابانيون أنه لا بد ولا مناص من تغيير جودة منتجاتهم ليكتسحوا السوق العالمية، وكانوا قد سمعوا بعالم إحصاء أميركي يدعى إداورد دمينغ، وكان هذا العالم قد طور نظرية إحصائية تفيد في السيطرة على نوعية الانتاج ورفع جودة المنتج.

لم تعبأ أميركا بهذه النظرية، فقد كان انتاجها وفيرا وسوقها كبيرة جدا، وكانت تعتمد أسلوب الانتاج أولا وفحص المنتج ثانيا، ولو ظهر عطب ما في المنتج، تقوم برميه مباشرة وتنتج غيره فلا تعبأ بالهدر، المهم السرعة في الإنتاج.

أما اليابان ومع محدودية مواردها وعوزها المالي فكانت تحتاج تماما إلى تحسين المنتج وتقليص الهدر، وشاءت الإرادة الالهية أن تقوم أميركا عام 1947 باستقدام الدكتور دمينغ لعملية ضبط التعداد السكاني في اليابان والتخطيط لها، وعندما علم اتحاد العلماء والمهندسين اليابانيين بذلك استغلوا الفرصة ودعوا البروفسور دمينغ لتقديم المحاضرات وشرح نظريته للمهندسين اليابانيين، فرحب بذلك بكل سرور، وبالفعل أخذ اليابانيون بهذه النظرية وقاموا بتطبيقها.

ولعل أشهر الأمثلة على ذلك هو معمل شركة تويوتا للسيارات، حيث يقال إنه إلى اليوم يمكنك أن ترى صورة الدكتور دمينغ في بهو الشركة مع صورتي المدير الحالي ومؤسس الشركة السابق، حيث تناغمت أفكار دمنغ حول فريق العمل وتحمل المسؤولية المشترك تماما مع عادات المجتمع الياباني وتقديسه للعمل الجماعي.

نعم، ربما كان اليابانييون منغلقين اجتماعيا على عالمهم، إلا أنهم منفتحين على عالم الأفكار والفرص، ولا يألون فرصة دون الاستفادة منها.

كانت هذه جملة الأحداث والمتغيرات التي طرأت على اليابان في ظل الاحتلال الأميركي لها، فبعد أن كانت دولة قوية، تغزو بعنفوانها في كل اتجاه، أصبحت دولة منهزمة، خاضعة للاحتلال الأميركي الذي ضمها إلى دول معسكره الرأسمالي بكل يسر، لتكون أميركا أول دولة تحتل اليابان من عام 1945 حتى عام 1951.