اليوم التالي للحرب.. وجه للعالم الجديد!

بعد نهاية الحرب على غزة ستبدأ حرب تنافس شرسة بين لاعبين دوليين، مع اتضاح معالم مشروع الممر الأميركي في المنطقة، الذي ينافسه مشروع الحزام والطريق الصيني، وسيكون التنافس أكبر بين مجموعة الدول السبع G7 ومنظمة البريكس.

وهناك حرب شرسة أخرى في أوروبا ستغير المشهد، بدأت بأوكرانيا وستنتقل إلى دول أخرى.. ونستذكر هنا تصريح الرئيس الفرنسي ماكرون بأن أوروبا تعاني الموت البطيء بسبب المخطط الروسي الصيني لتقسيم أوروبا وعزل حلف شمال الأطلسي، فإن الرابط الرئيسي لدول أوروبا هو الحماية العسكرية التي يتولاها حلف الناتو، الذي ترعاه الولايات المتحدة الأميركية.

وهناك أيضًا حرب شرسة أخرى في المحيط الهادي شرقي آسيا، تحديدا بين العملاقين، الصيني والأميركي، على جزيرة تايوان؛ وأعتقد أنها آخر فصول الحرب الباردة في زماننا، لأن الحرب على تايوان تكون كارثة اقتصادية على العالم، حتى أن أزمة كورونا وحرب أوكرانيا لا تمثل شيئا أمامها كما يقول خبراء، ويرجِّح تقرير أميركي أن الصين ستغزو تايوان مطلع 2027.

لا نجاة لهذه الدول القطرية إلا بوحدتها ورجوعها إلى ما كانت عليه قبل حدود سايكس بيكو، ولو كان ذلك اقتصاديا وسياسيا أولًا، وتطور بعدها إلى معاهدات عسكرية وأمنية

أمام هذا المشهد العالمي الذي لا يخفى على الفصائل وعلى رأسها حماس، التي تُعتبر اللاعب الصغير ولكنها اللاعب الخطير المستقل الذي أرغم كل المخططات على أن تسير حسب شروطه، بعدما ضربت هذا المشروع الأميركي في العالم الإسلامي و"لخبطت" أوراقه، ومع هذا الواقع الذي يُحضَّر له في العالم الإسلامي، نجد دولًا عربية وإسلامية خارج المعادلة، وكل دولة تبني مشروعها القومي.

وتتحارب دول عربية مع دول عربية، في حين أن التاريخ يقول إن الغرب رسم حدود "سايكس بيكو" ليستفرد بالدول، ويُسقط الدول التي ترفض التبعية الغربية واحدة بعد أخرى، وأن لا نجاة لهذه الدول القطرية إلا بوحدتها ورجوعها إلى ما كانت عليه قبل حدود سايكس بيكو، ولو كان ذلك اقتصاديا وسياسيا أولًا، وتطور بعدها إلى معاهدات عسكرية وأمنية.

هذا من ناحية القراءة السياسية الواقعية.. أما من ناحية قراءة استشرافية دينية، فالطائفة المجاهدة في غزة تعمل على تصديق الحديث النبوي المشهور "لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم، إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك". قالوا: يا رسول الله وأين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس.. وأمر الله هنا كما قال أحد العلماء هو فتح بيت المقدس.

الطائفة المجاهدة في غزة تعمل على تصديق الحديث النبوي، كما كان السلطان محمد الفاتح يعمل على تحقيق الحديث الشريف "لتفتحن القسطنطينية، فلنعم الأمير أميرها، ولنعم الجيش ذلك الجيش"، إذ كان يعمل ليكون هو الأمير، ويكون جيشه هو الجيش الذي يفتح القسطنطينية، رغم المحاولات الفاشلة التي سبقته، واستحالة الفتح من بعض وزرائه المقربين. وبين الزمن الذي نحن فيه وفتح بيت المقدس سنوات، قد تصل إلى 20 أو أكثر.

فطوفان الأقصى هو نقطة انقلاب استراتيجي في العالم، وهو مقدمة لقيام دولة فلسطينية، والدولة الفلسطينية هي فتح استراتيجي لبيت المقدس نفسه، كما حدث في صلح الحديبية الذي كان إعلانًا عن قيام دولة المسلمين، وسماه القرآن فتحا مبينا، ليكون فتح مكة هو الفتح الميداني.

قيام دولة فلسطينية هو سقوط تدريجي لإسرائيل، وسيدرك الجميع أنها دولة وهمية ليس لها القدرة على حماية نفسها حتى، وستتزايد الهجرة العكسية للمستوطنين، خاصة الذين تخلت عن أبنائهم (الأسرى) الحكومة الإسرائيلية

السؤال المهم.. هل بمقدور الطائفة المجاهدة وحدها أن تحرر بيت المقدس؟

حقيقة الواقع الإقليمي تقول إن ذلك مستحيل مع وجود القوة العسكرية الهائلة للولايات المتحدة الأميركية، الحامية لإسرائيل بأكثر من 20 قاعدة عسكرية، وحاملات الطائرات والغواصات النووية، والتواطؤ العربي المحيط بفلسطين.. لكن هذه القوة ستكون منشغلة بكل تأكيد في الحروب الشرسة السابق ذكرها في أوروبا وشرق آسيا مع المحور الروسي والصيني.

يُضاف إلى هذا التحول في مفهوم توازن قوة الردع بعد 7 أكتوبر من حيث النجاحات المذهلة، التي حققتها حماس عسكريا واستخباراتيا وتكنولوجيا، فمن كان يصدق أن قوة إسرائيل المصنفة على أنها من أقوى الجيوش في الشرق الأوسط ستتآكل في ساعات من قبل فصائل مقاومة، لا تُقارَن حتى بجيش منظم.

قيام دولة فلسطينية هو سقوط تدريجي لإسرائيل، وسيدرك الجميع أنها دولة وهمية ليس لها القدرة على حماية نفسها حتى، وستتزايد الهجرة العكسية للمستوطنين، خاصة الذين تخلت عن أبنائهم (الأسرى) الحكومة الإسرائيلية، وستخرج الصراعات الداخلية بين قادة الصهاينة.

ولن تبقى إسرائيل قادرة على خوض أي حرب مهما كانت صغيرة، وهذا حتى بقراءة إسرائيلية متزايدة؛ وقد لا تحدث أي حرب في خمس السنوات القادمة أو أكثر، ولكن ستكون حرب باردة وداخلية مدمرة لإسرائيل، وسنوات تأسيس وإعداد للفلسطينيين، ويبقى على المشاريع الإسلامية في دول المنطقة خاصة أن تعزز من رؤية المقاومة الفلسطينية، وتكون ضاغطة على حكامها، أو تكون بديلا للحكم إذا فقدت هذه الأنظمة الحماية الأميركية.

نفسه ما حدث بعد صلح الحديبية، حيث تعززت قوة المسلمين فوصلت إلى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل، وتآكلت قوة قريش تدريجيا، وانسحب قادة قريش العسكريين إلى حلف دولة المسلمين.

ستنهار الدولة الإسرائيلية، ويحصل دمار لن نستطيع أن نحتويه، ولن يُرحّب بالإسرائيليين في أي مكان، والوضع سيخرج عن السيطرة كليّا وسيكون خارج نطاق الإنقاذ الإعلامي الإسرائيلي ألون مزراحي

فقيام دولة فلسطينية يعني قرارا مستقلا وجيشا قويّا، وعلاقات دولية واتفاقات عسكرية وتبادلات تجارية، ويصبح الدعم علنيا وقانونيا، لا كما هو عليه الحال بتجريم كل من يدعم المقاومة. وقد تتشكل فرصة وضرورة لتأسيس حلف عسكري مع محور المقاومة (العراق وسوريا ولبنان وإيران)، وحلف اقتصادي بدعم صيني لمواجهة الناتو العربي الإسرائيلي الأميركي (حلف شرق أوسطي)، المُخطَط تشكيله بعد التطبيع مع السعودية.. لذلك فإن قيام دولة فلسطينية هو فتح استراتيجي لبيت المقدس، وهو للصهاينة أكبر تهديد لدولتهم.

ويتزايد بشكل ملحوظ في الأوساط الإعلامية الإسرائيلية توقّع قرب انهيار دولتهم؛ يقول الإعلامي الإسرائيلي ألون مزراحي: "إسرائيل ربما تم إنقاذها قبل 30 أو ربما حتى قبل 20 عامًا، لا يمكن إنقاذها بعد الآن.. إذا كنت أنا قائدا لليهود، فما سأفعله هو السعي إلى سبيل آمن للإسرائيليين اليهود دون هدر المزيد من الدماء، لكن لا أحد يسلك طريقًا بنّاءً وسلميًا، ونتيجة لذلك ستنهار الدولة الإسرائيلية، ويحصل دمار لن نستطيع أن نحتويه، ولن يُرحّب بالإسرائيليين في أي مكان، والوضع سيخرج عن السيطرة كليّا وسيكون خارج نطاق الإنقاذ".

فطول هذه الحرب وعسرها هو مخاض هذا الفتح الاستراتيجي، وقد لا تنتهي إلا بسقوط نتنياهو، وسقوطه مرهون بقوة اللوبي الصهيوني الداعم له، وستصبح الولايات المتحدة بين خيارين أحلاهما مر، بين تغيير استراتيجياتها تجاه إسرائيل بسبب تضرر مصالحها، وتفقد دعم اللوبي الصهيوني، وبين أن تحافظ على إسرائيل مع تضرر مصالحها الاستراتيجية في المنطقة، وتتضرر سمعتها وهيبتها الأخلاقية.

ذلك ما يفسّر الصراع القائم بين نتنياهو وبايدن حول اليوم التالي للحرب.