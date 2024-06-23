كتاب "أسياد البلاد".. المستوطنون يطمعون في كل شيء (4)

جيل جديد من المستوطنين.. يصف الكتاب جيل "شبيبة التلال" الجدد بمدمني المخدرات المجرمين اللصوص (ص515)، وعمرهم أقل من 18 عاما، انفصلوا عن عائلاتهم ويعتبرون الحكومة "سلطة أجنبية".. وهذه الأوصاف وصلت إلى مؤلفي الكتاب من عناصر في الادعاء العام، رفضوا التعريف بأنفسهم.

ولنتصور الوضع الآن بعد عقدين، كيف تسلّح هؤلاء وسيطروا فعليا على أرض الضفة الغربية!

خروج -بل هروب- شارون من غزة كان بفعل ونتيجة المقاومة، أما الاستيطان في الضفة فهو فعلا قد شهد تضخما واسعا، ونلاحظ أن الاستيطان يتوسع بعد كل اتفاق تسوية، فقد ازدادت المستوطنات وتوسّعت بعد توقيع اتفاق كامب ديفيد مع مصر.

خطة الفصل

تم إصدار الكتاب قبل تنفيذ الانسحاب من غزة، ولكن الخطة والتحضيرات كانت جاهزة عند إعداده؛ فقد قرر شارون إخلاء 20 مستوطنة في قطاع غزة، وبعض المستوطنات في الضفة (تحديدا 4 في جنين).

وبحسب الكتاب (ص518) فإن شارون ربما قام بذلك بسبب تصاعد رفض الخدمة في الجيش ووحداته المختارة، وبسبب وجود خطط سلام كثيرة؛ فكان لا بد لشارون أن يقدم خطة خاصة.. ولكن من الناحية العملية فإن خطة شارون، بحسب مستشاره المقرب دوف فايسغلاس، تهدف إلى "إزاحة لفت الانتباه العالمي عن إسرائيل والمحافظة على يهودا والسامرة"؛ واجتثات عدة آلاف من المستوطنين من هناك سيخلد مئات آلاف المستوطنين هنا، أي في الضفة الغربية (ص520).

وفي خاتمة الكتاب يؤكد المؤلفان على تجنّد المستوطنين لرفض خطة شارون، فهم بطبيعتهم الثابتة لا يقبلون التخلي عن قليل للحصول على كثير، لأنهم يريدون كل شيء، وقد عمدوا على تحريم وتجريم إخلاء المستوطنات. ويقول المؤلفان: "الخروج من غزة ربما يؤدي إلى تخليد المستوطنات في الضفة الغربية، وكذلك الصراع الدموي مع الفلسطينيين، وربما لا، وربما يكون الانسحاب من غزة خطوة أولى مرهقة لتحرير إسرائيل من المناطق التي احتلتها عام 1967 بعد أن وضعتها على حافة الهاوية، وربما لا" (ص522).

وفي الحقيقة، فإن خروج -بل هروب- شارون من غزة كان بفعل ونتيجة المقاومة، أما الاستيطان في الضفة فهو فعلا قد شهد تضخما واسعا، ونلاحظ أن الاستيطان يتوسع بعد كل اتفاق تسوية، فقد ازدادت المستوطنات وتوسّعت بعد توقيع اتفاق كامب ديفيد مع مصر. أما بعد توقيع أوسلو في 1993، فقد تضاعف عدد المستوطنين إلى سبعة أضعاف، وبلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية حوالي نصف مليون مستوطن، وفي القدس ربع مليون، أي ما مجموعه 750 ألف مستوطن بحسب تقرير أصدره المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في أيلول/ سبتمبر 2023 الماضي.

وغني عن القول أن التراجع الدراماتيكي في زخم المقاومة في الضفة الغربية هو ما أوصل المستوطنين والمستوطنات إلى ما نراه ونعيشه حاليا.

ملحق (ص534) يتضمن ما يصفه المؤلفان بـ"ميزانية غير عادية" نهاية سنة 1999 للمجلس الإقليمي (ماطيه بنيامين)، وهو تجمع مستوطنات مركزه منطقة رام الله والبيرة، تخصص فيه جهات حكومية وغيرها مبلغ مليون وستمئة ألف شيكل لصالح هذا التجمع الاستيطاني.

استعراض لملاحق الكتاب

عشرة ملاحق أرى أن استعراضا عاما لبعضها مفيد، فهي تشمل بيانات وتواريخ، ومن ذلك وضع جدول (ص523 وص524) بأسماء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية بين سنتي 1967 و2004.

وبحسب هذا الجدول فإنه من 1967 حتى 1976 كان هناك 24 مستوطنة، منها كفار عتصيون وكريات أربع، ومن 1977 حتى 1992 كان هناك 93 مستوطنة، منها كدوميم وكرني شمرون وألون موريه ويتسهار، أما من 1992 حتى 2004 فكان هناك مستوطنة جديدة واحدة هي موديعين عيليت.

وهناك ملحق تحت بند (سرّي جدا) عن وثيقة تشمل خطة للتوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية، يبدو أنها وضعت بعد هزيمة 67 مباشرة، وصيغت من نقاشات هيئة الأركان والاستخبارات، واستطلاع رأي القيادة الفلسطينية في الضفة الغربية.

المهم في الوثيقة أنها تتحدث عن دولة فلسطينية منزوعة السلاح تضم الضفة وغزة، وتكون تحت حماية جيش إسرائيل، مع ضم القدس إلى إسرائيل وإعطاء مكانة للأماكن المسيحية والإسلامية، وضم قرى عربية في إسرائيل إلى هذه الدولة العتيدة، كما تدرس الخطة إمكانية توطين الفلسطينيين في العريش، وضمان وجود ميناء، وحرية التنقل بين غزة والضفة.. والخطة (الوثيقة) أعدها مجموعة ضباط أهمهم دافيد كمحي، والمذكور رجل موساد نشط لعب أدوارا مهمة.

وهناك ملحق (ص534) يتضمن ما يصفه المؤلفان بـ"ميزانية غير عادية" نهاية سنة 1999 للمجلس الإقليمي (ماطيه بنيامين)، وهو تجمع مستوطنات مركزه منطقة رام الله والبيرة، تخصص فيه جهات حكومية وغيرها مبلغ مليون وستمئة ألف شيكل لصالح هذا التجمع الاستيطاني.

ومن ص538 إلى ص546 هناك ملحق، هو عبارة عن جدول تفصيلي أعدته حركة "السلام الآن" عن البؤر الاستيطانية في أيلول 2004، ويشمل كشفا بتلك البؤر ما بين 1998 و2002، وعددها 125 بؤرة.

المقاومة فقط هي التي أجبرت إسرائيل على تفكيك المستوطنات في قطاع غزة، وقبلها فإن بسالة الجيش المصري في رمضان (حرب أكتوبر 1973) جعلت شارون (أبو الاستيطان) يفكك مستوطنة ياميت في سيناء لاحقا

خاتمة الرحلة

بعد هذا الاستعراض الذي قد يبدو طويلا لمادة الكتاب التوثيقية، فإنه قد زاد اليقين لمن كان عنده شك في أمور عدة، منها:

الاستيطان هو في صلب عقيدة وعقل المشروع الصهيوني في فلسطين، ويحظى بغطاء سياسي وديني ومالي من كل مؤسسات الحكومة الإسرائيلية، أيا كان رئيس تلك الحكومة وزملاؤه.

الولايات المتحدة حتى لو انتقدت الاستيطان فإنها لا تتخذ أي إجراء للحد من توسعه، وتكتفي أحيانا بتصريحات إعلامية لا رصيد لها على أرض الواقع.

كلما كان هناك اتفاقيات سلام وتسوية زاد نهب الأرض لصالح المستوطنين، وقد لاحظنا توسع الاستيطان بعد كامب ديفيد، وانتشاره وتغوّله الرهيب بعد أوسلو.

المقاومة فقط هي التي أجبرت إسرائيل على تفكيك المستوطنات في قطاع غزة، وقبلها فإن بسالة الجيش المصري في رمضان (حرب أكتوبر 1973) جعلت شارون (أبو الاستيطان) يفكك مستوطنة ياميت في سيناء لاحقا، مع تحفظنا بل رفضنا لمسار التسوية الذي اختاره السادات، ولكن ما كان السادات ليحصل على شيء يذكر دون تلك المعركة.

المستوطنون -كما هو عنوان الكتاب- "أسياد البلاد"، فهم من يقرر ويرسم ويفرض أجندته على مؤسسات إسرائيل الأمنية والعسكرية والمدنية، لأن إسرائيل أساسا قامت على فكرة الاقتلاع والتهجير والإحلال والاستيطان، فلا غرابة أن تستمر بهذا في الضفة الغربية.

الكتاب يستحق القراءة ولكن لمن عنده أي مانع من قراءته فإن الرحلة أو المراجعة التي قدمتها تفي بوضع تصور عام شبه مفصل عنه.