طحين أحمر (1)

هل من أحد هنا؟؟ يا ناس؟؟ يا عالم؟؟، نداء خفيا.. من بين صخور تشخب دما، -صوت طفولي من بين ذرات الغبار-، خطوات يحملها اللهاث، تتجه نحو الصوت، خطوات تصبح ركضا، والركض يستحيل جريا، والجري كاد أن يعثر من فرط سرعته، نحو الصوت المبحوح.. الجري يزداد سرعة، والصوت يزداد خفوتا..

من هنا؟؟!! (بصوت حاد كأنه يمتد ليصل معانق الصوت)

أنا (بصوت ارتجت له الروح بعد انتزاعها)

أنا معك، قريب، تشجعي!

أنا هنا ـ اخرجني من هذا المكان بالله عليك

حاضر، طبعا، أنا معك، سأفعل، لن أتركك

ارجوك لا تتركني، ما تتركني

لم اتركك، بس ممكن تجيبي على سؤالي: ما أسمك؟

فاطمة، فاطمة

ما الذي يتحرك من جسمك يا فاطمة، جسمك كله يتحرك؟؟!!

لا، بس رأسي يتحرك.

ممتاز كل الناس اللذين أخرجناهم لم يكن يتحرك منهم إلا رأسهم لأنه الجسم محمي بالأنقاض، ما تخافي (مع خوف تسرب إلى صوت هذا الشاب بعد إجابتها ولكن لا بد من زراعة الأمل بين الأنقاض)

لن تتركني، صح؟؟

أنت حافظي على النفس البسيط ولا تستهلكي النفس كله، وأنا لن أتركك، فقط سوف أخبر البعض حتى يجلبوا لنا المساعدة

حسنا، لا تطيل الغياب!!

لن أذهب، سأبحث عنهم وعيني على هذا المكان، يا فطوم (لفه الخجل عندما قالها، ولكن قالها)

صوت بكاء حاد بدأ يتسرب من صدر فاطمة، وشريط ذكريات امتد أمام عينيها وهي تشعر يوخز الرمل المدبب في خدها، ورائحة الدم في كل مكان، والغبار بدأ بالسكون ولكنه ترك وراءه عالم من الظلام الدامس، ولا شيء في المكان سوى بقية أصوات أنين تعلو وتخفت بشكل غير منتظم، واصوات من الصراخ في الخارج -إن بقي هنالك خارج- ما الذي حصل؟ ما الذي جرى؟؟ ما الذي وقع؟؟

كنت اساعد في المشفى الميداني في نقل الناس، وترتيب أسرتهم، وتنظيف شراشف الأسرة، وأذكر أنني نزلت إلى الطابق الأرضي لكي أحرك كبار السن إلى خارج المشفى من أجل ان يتأكد الدكتور أبو بكر من نبضهم وحرارتهم، وبالفعل وضعت يدي على الكرسي الأول وكان عليه رجل كبير في السن مكتوب على صدره أبو جورج ولما حركت الكرسي إلى الخارج حكا لي: إلى أين نذهب؟؟ قلت له: على الجنة!! أخذ بالضحك المتعب، وقال: مهما كانت فلا جنة بلا حب.

كانت المنشورات من الطائرات الصهيونية تتنزل على رؤوسنا، مكتوب فيها، أي تبليغ عن المقاومين أو مكان وجودهم له 10000 دولار

وأوصلته إلى الدكتور أبو بكر، ورجعت إلى ذات المكان، وإذا بامرأة تحاول النهوض من الأرض بعد ان انزلقت من الخوف من رهبة الطيران القريب من المشفى، فحملتها بجهد بالغ، وتعب واضح، ولكن الروح تحمل المحب، وأنا لهم محبه، فلما استوت على الكرسي جالسة، حكت لي: بحفظ الرب يا بنتي، شو اسمك؟؟ قلت لها: فاطمة، قالت لي، زوجة علي بن ابي طالب؟؟ أنا هنا ذهلت من شدة فرحتي أنها تعرف عن تاريخ اسمي، فقلت لها: أنت ما اسمك ؟؟ قالت لي: ماريا، قلت لها: القبطية ؟؟ قالت بل الغزاوية، وهنا ارتسمت ضحكة ثم انتقل الضحك عندها وعندي إلى بكاء غير مكبوت وأسبابه معروفة لنا وإن خفيت عن العالم، وأخذتها بالحضن فوافتني بمثله وجلست في حضنها نبكي سوية.

وقمت عنها أدفعها إلى الدكتور أبو بكر، ورجعت إلى ذات المكان وكان الرجل الذي أدفعه بالكرسي مكتوب على صدره أبو دانيال، فقلت له: نيالك بسيارتك وانا أدفعك يا أبا دانيال: فقال لي: يخلف على النشامى اللي زودونا بالكراسي المريحة، ولما خرجت به صارت الطائرات أقرب، ومرعب أكثر.

وفي تلك اللحظة كانت المنشورات من الطائرات الصهيونية تتنزل على رؤوسنا، مكتوب فيها، أي تبليغ عن المقاومين أو مكان وجودهم له 10000 دولار، فلما قرأتها ونسيتها في يدي ورجعت إلى ذات الغرفة فوجدت فيها طفلا يبحث عن أمه، تعال يا حبيبي، لا تخف!! عمن تبحث يا صغيري؟؟ أريد ماما؟؟ ما اسم أمك؟؟ غزة، لا لا، كلنا أمنا اسمها غزة! أقصد الاسم!! الاسم!! نعم أنا اسم أمي غزة!! وهنا داريت خجلي، وأخذته بيده حتى وصلت إلى مئذنة المسجد الملاصقة للمشفى المعمداني وطلبت من الشباب هناك أن ينادوا على أمه وأخذه أحد الشباب بعد أن دس في يده حبة شكولاتة ويهدهد على كتفه ليزيل ما عليها من قلق ورجفه وخوف.

رجعت إلى الطابق الأرضي أنفاسي اللاهثة والورقة التي يقايضون بها أرواحنا مقابل حفنة من رماد نار مطفأة بأرجل المقاومين، وصلت المكان بعد ان تبعثرت تلك الورقة تحت أقدام المارة على اعتاب المشفى المعمداني، ووصلت إلى ذات الغرفة فإذا بكرسي واحد متبق وعليه بقايا رجل منكفئ على أوراق ظننتها وصيته فإذا بها بقايا نصوص من الإنجيل وهو يضع اصبعه لكي لا يقع السطر منها، ولما اقتربت منه، -ولكي لا أزعج هذه اللحظة التي خرج بها من عالمنا إلى عالمه- اقتربت بهدوء لكي أنظر ما الذي أوقف الحواس عنده على هذه اللفظة فإذا بها: "هذه هي وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم".

لما غلبني على الأرض، هرعت أبحث عمن يعينني في رفع العم، فجاء معي شاب فاحتملته معه إلى الكرسي ثم دفعه هو إلى الخارج وانا جلست على طرف الدرج أنظر في الحائط وأسأله في هذه الحال المسماة حرب

وهنا تنهدت بالآية القرآنية التى في ذاكرتي وهي تصدر عن ذات المعين العذب: "يحبهم وبحبونه" فهما من رحم واحد، ولكن العم الكبير لم يتحرك بقربي منه، ولم يشعر بوجودي فاقتربت أكثر لكي أجعله عند أبي بكر الطبيب فيقوم باللازم له، وعندما هتفت: يا عم؟ يا عم؟ ووضعت طرف اناملي عليه، مال على الأرض، ومالت معه الورقة، ومال معه الحب لبعضنا، وحاولت أن أحميه من الوصول للأرض ولكنه كان أثقل من قدرتي أو أن الورقة التي كان يحملها تنوء بها أنامل كأنامل فاطمة، ولما غلبني على الأرض، هرعت أبحث عمن يعينني في رفع العم، فجاء معي شاب فاحتملته معه إلى الكرسي ثم دفعه هو إلى الخارج وانا جلست على طرف الدرج أنظر في الحائط وأسأله في هذه الحال المسماة حرب، وبدأت الأسئلة ترد علي كلما ألححت عليها بالحضور.

لماذا نحن وليس غيرنا؟؟

بل، لماذا غيرنا وليس نحن؟؟

لم أفهم؟؟

الظروف معاول، انت تجعلها معول هدم او معول بناء؟؟!! فاختار

حائط حكيم؟؟

أو إنسان لا يعي ما وجد من أجله، الانسان الغزي خلق لكي يقرأ العالم حروف الشجاعة في حياته

ولكن الضريبة أكبر منا

الضريبة لا تقاس برغباتنا بل بما نتشكل من أجله في المستقبل!!

ممكن شرح أكثر؟؟

الاختبارات التي توضع في الحياة، تحتاج ممن يتقدمون لها أن يكونوا جاهزين لما بعدها، فليست المشكلة في الاختبار بل فيما سيعطيه لهم الاختبار؟؟!!

وماذا سيعطينا؟؟

نأخذ فاطمة مثال!!

أنا؟؟

نعم، انت يا فاطمة

تفضل، نورني

ألم تصحو لديك حاسة الإحساس بالآخرين؟؟ ألم تجد نبضا جديدا في قلبك كبندول الساعة يذكرك أن العدل ينتزع في الأرض قبل السماء؟؟ ألم تجدي في روحك لمسة تخبرك أنك تخرجين من رحم دين يلزمك ان تمدي اليد للآخر بحب لا بشفقه؟؟ ألم تتعلي في هذه الأيام أن السلام هو ان لا نعيش في غزتنا بسلام؟؟ ألم وألم وألم..!! كلها ألآم تتجمع لكي تخبرك يا فطوم.

اه يا سيدي الحائط، وانت ماذا تعلمت من هذه الحرب!!

أنا يا فطوم!!؟؟ حائط!! جماد!! ما يسمع ولا يرى ولا يحس!!

ولكن انت غيرنا!!

لا. أنا مثلكم، ولكنني أقوم بدوري في الكوكب، على خلافكم.