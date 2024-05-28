بين عد وإعداد!

سمعت كلماته التي مضى عليها ربع قرن، ورأيت ثمرة بذرته التي ألقاها في ذلك الزمان، تدبرت قوله وعاينت زرعه، فمرت فكرة، وماجت خاطرة، وعندها ثار السؤال.

لم أجد فيما قاله غرابة، ولربما سمعنا من غيره مثله، لكن الدهشة تنشأ اليوم من تصورنا الساذج أن العقيدة التي بدت لنا في كلماته، ما كانت ما كانت ستأخذ بالجيل الذي رباه في هذا المسار الشاق.

في تبرير تحديده هذا التاريخ قال الشيخ: لأنني أؤمن بالقرآن الكريم، القرآن حدثنا أن الأجيال تتغير كل 40 سنة، في الأربعين الأولى كانت عندنا نكبة، في الأربعين الثانية بدأت عندنا انتفاضة ومواجهة وتحدي وقتال وقنابل، في الأربعين الثالثة تكون النهاية إن شاء الله تعالى

كان شاهدا على العصر، استضافه أحمد منصور في برنامجه، ومن مثل أحمد يحسن اختيار الشاهد والسؤال؟ وعندما يكون الشيخ أحمد ياسين هو الشاهد فلا بد أن محور الكلام سيكون فلسطين والأقصى، والمقاومة والتحرير.

بعد كلام طويل وحوار متشعب امتد على حلقات، طرح على الشيخ السؤال: كشاهد على العصر، وعلى قيام دولة إسرائيل في عام 48، ومرور 50 عاما على قيام هذه الدولة، ما هي رؤيتك لمستقبلها؟ فأتى الرد: أنا أقول إن إسرائيل قامت على الظلم والاغتصاب، وكل كيان يقوم على الظلم والاغتصاب مصيره الدمار، وأنا أقول إن إسرائيل بائدة إن شاء الله في القرن القادم، في الربع الأول منه، وبالتحديد – أقول- في 2027م تكون إسرائيل غير موجودة.

وفي تبرير تحديده هذا التاريخ قال الشيخ: لأنني أؤمن بالقرآن الكريم، القرآن حدثنا أن الأجيال تتغير كل 40 سنة، في الأربعين الأولى كانت عندنا نكبة، في الأربعين الثانية بدأت عندنا انتفاضة ومواجهة وتحدي وقتال وقنابل، في الأربعين الثالثة تكون النهاية إن شاء الله تعالى، هذا استشفاف قرآني، لأن ربنا حينما فرض على بني إسرائيل أن تتيه في سيناء 40 عاما فإنما كان لينتهي الجيل المريض ويأتي جيل مقاتل، وجيلنا الأول هو جيل النكبة، ذهب فجاء بعده جيل الأحجار والقنابل، والجيل القادم هو جيل التحرير إن شاء الله تعالى.

هذا المشهد القديم من اللقاء مع الشيخ تكررت مشاهدتي له على وسائل التواصل الاجتماعي بعد انطلاق عملية طوفان الأقصى، وكأنما يعكس انتشاره ترقب كثيرين أن يتحقق ما تنبأ به الشيخ.، وتنبؤه ترقب للقادم، وتوقع للآتي، وهو في الوقت نفسه فهم لموعود الله ويقين به. لكن هناك ما يدفعنا اليوم إلى محاولة الربط بين هذه الطمأنينة التي كانت لدى الشيخ في أن زوال الاحتلال متحقق لا محالة، وبين هذا الإعداد الأسطوري الذي ظهر أن حماس التي تأسست على يديه قد تهيأت به للقاء المحتل في المعركة.

المجاهدون يقرؤون في ثنايا سورة الإسراء بشائر نصر قادم، ويقينهم في {إن ينصركم الله فلا غالب لكم}؛ ويرى الشيخ أحمد ياسين أنه رغم اليأس الذي يسيطر على كثيرين فإن الأمل باق، واليأس لا قيمة له عند الناس الذين لا يقودون المركب.

إذ أنه قد يمر هنا على ذهن كثيرين تساؤل: ألم يكن طبيعيا بمن أيقن أن غايته متحققة ألا يتعب نفسه كثيرا في استقدامها؟ ألا يدعو الإيمان بأن المحتل سيزول حتما عن أرض فلسطين، أن يريح أهل فلسطين أنفسهم بانتظار أن يأتي الموعد المنتظر؟ تساؤل قد يراه أناس مبررا، وربما رآه آخرون ساذجا يعكس قصورا في الفهم.

في مسايرة البحث عن فهم لهذه المسألة، لا ينبغي لنا إلا أن نتوقف عند عبارة جاءت في ثنايا كلام أحمد ياسين، "لأنني أؤمن بالقرآن الكريم".

فإن لهذه الكلمات معناها وحقيقتها ومقتضاها، فمن آمن بالقرآن آمن بأن كل ما فيه حقيقة، وأن الحقيقة كل لا يتجزأ، فلا يؤخذ بعضها، ويترك بعض آخر. ومن مثل أهل غزة جيل يحفظ القرآن؟ وليس الحفظ مجرد كلمات تدور على اللسان، وإنما هو فهم لحقيقته، وترجمة رسالته واقعًا على الأرض.

فالمجاهدون يقرؤون في ثنايا سورة الإسراء بشائر نصر قادم، ويقينهم في {إن ينصركم الله فلا غالب لكم}؛ ويرى الشيخ أحمد ياسين أنه رغم اليأس الذي يسيطر على كثيرين فإن الأمل باق، واليأس لا قيمة له عند الناس الذين لا يقودون المركب. المهم أن قادة المركب لا ييأسون، ومصرون على خطواتهم، ويؤكد رؤيته مستشهدا بقوله تعالى: {ما ظننتم أن يخرجوا وظنّوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله}، الذي يشير إلى حالة مشابهة عاشها المسلمون في الماضي، تصوروا فيها صعوبة الانتصار على العدو، وكانت نتيجتها {فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب}، لنعلم أن الله لا يعجزه أن يأتي بالانقلاب المخالف للتوقعات.

أي شيء أفظع على المؤمنين من أن يستبدل الله بهم غيرهم؟ ذلك ما يحذر منه المجاهدون في غزة، وذلك ما خافوا الوقوع فيه، وهم لذلك لا يرتضون لأنفسهم أن يكونوا كبني إسرائيل الذين قالوا لنبي الله موسى عليه السلام: {فاذهب أنت وربُّك فقاتلا إنَّا ههنا قاعدون}

لكن القرآن الذي حمل إشارات النصر، جاء ببيان أن الله جعل لهذا النصر أسبابا وسننا، وأمر الساعين للغاية أن يأخذوا بها، وقد جاء التوجيه لهذا في قوله تعالى: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم}، وفي التحذير من أن يستسلم المجاهدون لما يوهن عزائمهم ويثبط هممهم، إذ قال الله جل شأنه: {يا أيها الّذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل}. ليتبع ذلك ببيان ما سينتج عن عدم الاستجابة لما يدعو الله إليه، فيقول: {إلَّا تنفروا يعذبكم عذابًا ألیما ویستبدل قومًا غیركم ولا تضرُّوه شيئا واللَّه علىٰ كلِّ شيء قدیرٌ}.

وأي شيء أفظع على المؤمنين من أن يستبدل الله بهم غيرهم؟ ذلك ما يحذر منه المجاهدون في غزة، وذلك ما خافوا الوقوع فيه، وهم لذلك لا يرتضون لأنفسهم أن يكونوا كبني إسرائيل الذين قالوا لنبي الله موسى عليه السلام: {فاذهب أنت وربُّك فقاتلا إنَّا ههنا قاعدون}، وإنما جعلوا نصب أعينهم قول المقداد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: "اذهب أنت وربك فقاتلا إنّا معكما مقاتلون".

فكأني بأهل غزة فهموا ذلك كله وأيقنوا بأن النصر آت، فما عاد همهم أن يشتغلوا به، وإنما صار همهم الحقيقي أن يعدوا أنفسهم ليكونوا هم الجيل الذي يحقق الله على يديه النصر، فلم يكتفوا بعد السنوات التي تفصلنا عن النصر، بل كان منهم مع العد إعداد، إذ لا يستوي من عد وأعد مع من عد واكتفى.