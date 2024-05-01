تفقهوا قبل أن تتزوجوا..

مع بداية أي مشروع يسأل الواحد ويتحرى ويقوم بدراسات جدوى وسؤال خبراء، وهذا أمر طبيعي محمود، ولكن هل يسير هذا على مشروع الزواج وهو من أهم القرارات وأخطر المشروعات في حياتنا؟

واذكرك بكلمة ماتعة للفاروق عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: (تفقهوا قبل أن تسودوا) وقد ذكرها الإمام البخاري في كتاب الإِيمان.

الاستعداد للزواج يعتبر من القواعد الأساسية لحياة زوجية ناجحة، حيث يتهيأ الطرفان نفسيا واجتماعيا للإقبال على مرحلة حياتية جديدة. حيث يؤكد الخبراء أن الشباب المقبل على الزواج بحاجة ماسة إلى ثقافة وتأهيل بشكل جيد للحياة الجديدة تأهيلا متكاملا، حتى يتعرف كل طرف على احتياجات الطرف الثاني، كما أنها تنمي مهارات حل المشكلات الزوجية بطريقة سليمة ومتقدمة، وفي النهاية حتى لا تضيع الحقوق وتؤدى الأمانة.

قال صلى الله عليه وسلم: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبانَ عليها، لعنتْها الملائكة حتى تُصبِح) متفق عليه

المدرسة النبوية

وتحفظ السنة النبوية كثيرا من نصائح رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم للمقبلين على الزواج، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر – أو قال: غيره) رواه مسلم، وقال: (إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها). رواه مسلم

وقال صلى الله عليه وسلم: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبانَ عليها، لعنتْها الملائكة حتى تُصبِح) متفق عليه

نماذج من نصح العقلاء لأبنائهم

وهنا يأتي دور الآباء والأمهات في توريث الخير وتفقيه الأبناء وتعليمهم ما تحتاجه حياتهم الجديدة، فالعقلاء من الرجال والنساء يوصون أبناءهم وبناتهم بوصايا نافعة نابعة من خبراتهم وخلاصة تجاربهم وعمرهم كله.

وكتب السنة تحفظ الكثير من الوصايا التي نقلت عن كبار السلف الصالح وقد عقد الإمام البخاري بابا بعنوان: موعظة الرجل ابنته حال زواجها.

ومثال ذلك ما قاله أبو الأسود لابنته عند زفافها: (يا بنية، إن الأمهات يؤدبن البنات، وإن أمك ماتت وأنت صغيرة -ويقصد: أنهم سيقوم بمهتها-، يا بنية، إياك وكثرة العتاب؛ فإنها قطيعة للود، وإياك والغيرة؛ فإنها مفتاح الطلاق، وعليك بالزينة، وأزين الزينة الكحل، وعليك بالطِيب، وأطيب الطيب الماء، وكوني لزوجك أمَة، يكن لك عبدا).

الزواج مسؤولية صنع أبناء الأمة وبناتها، وإن للتربية المنزلية دورا كبيرا في إعطاء الآمة هويتها، وفي حفاظها على كيانها وقيمتها

وقال عبد الله بن جعفر لابنته حين زوجها: "أنهاك عن إكثار العتاب فإنه يورث البغضاء".

وهذا جزء من وصية أب معاصر لابنته ليلة زفافها: "إن الزواج يا بنتي ليس نزهة؛ إنما هو مسؤولية كبيرة كبيرة، مسؤولية القيام بشؤون أسرة كامل، تبدأ أولا بالاهتمام بشؤون شريكها في رحلة الحياة، ثم لا تلبث أن تشمل الأبناء والبنات، ثم الأحفاد والأسباط.

يا بنتي الغالية، إن الزواج مسؤولية صنع أبناء الأمة وبناتها، وإن للتربية المنزلية دورا كبيرا في إعطاء الآمة هويتها، وفي حفاظها على كيانها وقيمتها".

البديل العصري

ومما جاد بها عصرنا الحديث دورات المقبلين على الزواج والتي تلعب دورا كبيرا في تثقيف المقبلين على الزواج، وتحسين العلاقات الأسرية، وتوفير الـدعم النفسي والاجتماعي، حيث تجود الحياة الأسرية كما توفر الدعم النفسي والاجتماعي للأسرة.

مع تقليل مستوى الإجهاد والتوتر ومعرفة مواطن المشكلات كما تنمى مهارات التعامل مع المشكلات.