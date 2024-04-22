تعقيدات الإندماج والإنفصال في المجتمع العربي!

يحكي في كتاب "كليلة ودمنة" أن غرابا شاهد حمامة تمشي بأناقة ورشاقة، فأعجبته مشيتها، وأراد أن يحاكيها. بدأ يحاول بكل جهد تقليدها، لكنه وجد نفسه مرة بعد أخرى عاجزا رغم إصراره وعزمه وسعيه لمحاكاة طريقتها.

وبعد أن باءت كل محاولاته بالفشل، علم الغراب أنه لن يفلح في أن يخطو خطى الحمامة، بالتالي قرر أن يعود إلى طريقته القديمة في المشي. ولكنه هيهات ففي سعيه للتغيير نسي مشيته، ويا خيبة الأمل ويا خيبة المسعى، بات صديقنا المغلوب عن أمره تائها بلا ذات. فلا هو بمشيته متجمل و لا بمشية الحمام متعلم.

وصار بعدها يجوب السماء بلا هوية محددة، لا كحمامة ولا كغراب، بل كمخلوق مضطرب يبحث عن هويته المفقودة في عالم من التقليد والتشابه عالم من التكرار والمحاكاة يغيب فيه التميز والتفرد، ويطغى النمط الواحد. يبحث وسط الضياع عن وجود وأصل، هو من قرر الإفراط فيه طوعا لا إجبارا ولا إكراها.

الإنفتاح على الآخر والرغبة في التجديد دون حدود ودون ضوابط ودون التشبث بالهوية والأصل هو كارثة حقيقية تقود الفرد إلى الشعور بالاغتراب.

الهوية في العالم العربي: بين التقليد والتجديد

لم أختر حكمة الغراب بطريقة إعتباطية ولم أبدا الطرح بها إلا لأجل غاية محددة من قبل الكتابة، ولم أجد أبلغ ولا أوضح منها لموضوعنا اليوم.

بالتأكيد، هذه القصة توضح بشكل جلي تحديات الهوية التي يمكن أن يواجهها الفرد في المجتمع. ويمكن إعتبار الغراب رمزا للتقليد أو الإستلاب، حيث يحاول الفرد اعتماد سلوك الآخر بدافع الإعجاب أو الرغبة في التغيير.

بينما تمثل الحمامة الهوية الأصلية لصاحبها المتمسك بها والمتجمل في عين غيره بتمسكه وتباهيه بها، أما الشخصية التي يحاول الفرد العودة إليها بعد محاولة التقليد هي الأصل الذي متى خنته خانك ومتى تخليت عنه تخلى عنك.

الأصل الذي تبدو به عالي المقام في سمو ورفعة وتحظى بكل الإحترام، ومن غيره أي من دونه، أو بغيره أي بإعتماد سلوك مخالف له، تصبح حتما في أزمة ذاتية وشعور دائم بالضياع و تصبح نظرتك لذاتك نظرة دونية.

إن الإنفتاح على الآخر والرغبة في التجديد دون حدود ودون ضوابط ودون التشبث بالهوية والأصل هو كارثة حقيقية تقود الفرد إلى الشعور بالاغتراب.

مثلما عجز الغراب في محاكاة مشية الحمام، ولم يستطع العودة إلى مشيته الأصلية، يواجه العديد من الأفراد في العالم العربي صعوبة في الإحتفاظ بالهوية الثقافية الخاصة بهم بسبب التأثيرات الثقافية الغربية والعولمة. يتمثل هذا في فقدان اللغة الأم والتقاليد والقيم التي تميز هويتهم، مما يؤهل إلى ما يسمى بالإرهاب الثقافي.

الإنفتاح على الآخر مع التشبث بالجذوز، ضرورة لا جدال فيها، إذ بها يكون التقدم والتطور ويتحقق التجديد.

يعاني الكثيرون من هذا التقليد الأعمى، حيث يفقدون القدرة على التمييز بين الإنفتاح على الآخر المختلف عني غاية تلاقح الحضارات، والسعي لتطوير الخلفيات الثقافية بطريقة بناءة وبين مماثلة قيم تتنافى مع مكتسباتهم

التقليد الأعمى: السبب الأساسي في أزمة الهوية!

مشهد الغراب الذي يحاول تقليد مشية الحمام، هو تجسيد للإنغماس الكامل في التقليد دون تفكير أو تقييم، وتمثيل للفرد الذي لا يعتز بما لديه، و لا يدرك قيمة ما يملك إلا بعد فقدانه، ولا يعلم أن إختلافه هو سر تفرده وتميزه.

دون تقدير لقدراتهم الفردية، يعتمد العديد من الأفراد في المجتمع العربي أنماط حياة لا تتماشى مع هويتهم الحقيقية، مما يؤدي إلى شعور بالتشتت الثقافي والإندماج المزيف في ظل القيم المتعارضة وتجزئة المبادئ.

فيعملون على محاكاة ما يرونه، وما يرغب الغرب وقوى العالم في غرسه فيهم، مما يعزز الذوبان في الآخر وفقدان الإتصال بالجذور، وتعزز نزعة الهروب من الواقع.

في العالم العربي، يعاني الكثيرون من هذا التقليد الأعمى، حيث يفقدون القدرة على التمييز بين الإنفتاح على الآخر المختلف عني غاية تلاقح الحضارات، والسعي لتطوير الخلفيات الثقافية بطريقة بناءة وبين مماثلة قيم تتنافى مع مكتسباتهم، مما يعيق عملية التطور والتقدم.

الهوية لا تمثل أزمة أو إشكالا لأنها مجرد مسألة فردية تتعلق بالإنتماء الشخصي، بل هي تأثير عميق يتجاوز الفرد ليشمل المجتمع بأسره. ويمكن إعتبار الهوية قضية معقدة، تتأثر بعوامل متعددة مثل التاريخ، والثقافة، والدين، والسياسة، والإقتصاد.

الإنسان في عصر الهوية المتشتتة: هل هو ماض يتلاشى أم حاضر يبحث عن تحديد؟

أزمة الهوية هي مشكلة تتجلى في عدم قدرة الأفراد على تحديد من هم، ومن أين هم، وماذا يمثلون، وماذا يعتقدون، وما هي حدودهم، وما هو تأثيرهم في العالم المعاصر.

وتعتبر أزمة الهوية أحد أكثر المسائل التي تشغل الفكر العربي في العصر الحديث، وواحدة من أكبر المواضيع التي تحتاج للطرح والنقاش والبحث، حتى نوضح ما يبدو عصيا عن الفهم وما فيه إلتباس، وما قد يحصل فيه خلط أو سوء فهم.

الهوية تعني تقسيم المجتمع إلى مجموعات حسب معيار معين، الهوية يعني الانتماء، الانتماء الديني أو الجغرافي أو اللغوي أو السياسي أو العرقي أو المذهبي وما إلى ذلك.

الهوية لا تمثل أزمة أو إشكالا لأنها مجرد مسألة فردية تتعلق بالإنتماء الشخصي، بل هي تأثير عميق يتجاوز الفرد ليشمل المجتمع بأسره. ويمكن إعتبار الهوية قضية معقدة، تتأثر بعوامل متعددة مثل التاريخ، والثقافة، والدين، والسياسة، والإقتصاد.

ولأن هذه التجزئة تبدو أحيانا غير مقبولة أو تنقص للعدالة، أو لا تكون أحيانا أخرى حقيقية، لأنها لا تعكس الواقع فتفرق ما يجمع وتبعد ما يقرب وتعقد ما هو سهل وتتسبب في مشاكل نحن في غنى عنها. بإختصار الهوية تجمع الأفراد وتفرق المجموعات، وهذا عيبها الجوهري الذي يولد إختلافات وتقسيمات ونزاعات.

التنوع الكبير قد يؤدي إلى تحديات في بناء الهوية الشخصية والجماعية. فبينما يرغب البعض في الحفاظ على تراثهم الثقافي والتمسك بعاداتهم وتقاليدهم، يجد آخرون صعوبة في التوازن بين ذلك، وبين رغبتهم في التواصل مع ثقافات أخرى والاندماج فيها.

التنوع الثقافي العربي: هل يعزز فرقتنا أم يساهم في وحدتنا؟

التنوع الثقافي في المجتمعات العربية يعكس ثراء وتعقيد الهوية الثقافية في هذه المنطقة. فعلى الرغم من الوحدة اللغوية مع تعدد اللهجات، إلا أن الاختلافات الثقافية بين البلدان، وداخل كل بلد تبرز بشكل واضح. فهناك تفاوت كبير في العادات والتقاليد بين سكان المدن وأهل الريف، ولأهل الجنوب عادات تختلف عن أهل الشمال، ولأهل المدينة أفكار تختلف عن أهل الريف، ولا الشرق يشبه الغرب، ولا الغني يلبس لباس الفقير، ولا الفقير فيها يتزوج زواجا كالغني. وفي عاشوراء لا يحرن أهل السنة حزن أهل الشيعة، ولا أهل الشيعة يفرحون فرح أهل السنة.

وهذا التنوع الكبير قد يؤدي إلى تحديات في بناء الهوية الشخصية والجماعية. فبينما يرغب البعض في الحفاظ على تراثهم الثقافي والتمسك بعاداتهم وتقاليدهم، يجد آخرون صعوبة في التوازن بين ذلك، وبين رغبتهم في التواصل مع ثقافات أخرى والاندماج فيها.

مع هذا التحدي، يعتبر التنوع الثقافي في المجتمعات العربية مصدرا للثراء والإثراء، ويحتاج إلى فهم واحترام متبادلين بين أفراد المجتمع لتعزيز التواصل والتفاهم المتبادل.

يمكن فهم قصة الغراب والحمام كتجسيد للتفكك الإجتماعي في المجتمع العربي، حيث يجد الأفراد صعوبة في التوفيق بين القيم والمعتقدات الأصلية والتأثيرات الخارجية.

مثلما فقد الغراب مشيته الأصلية بسبب محاولته تقليد الحمام، يعاني العديد من الأفراد في العالم العربي من ضعف في تحديد هويتهم الشخصية بسبب الضغوطات الاجتماعية والثقافية وقوة التأثيرالخارجي التي تتضاعف مع التكنلوجيا وتطورها السريع. فيصبح من الصعب عليهم التمييز بين ما هو أصيل وما هو مستورد، مما يؤثر سلبا على الشخصية والثقة بالنفس .

والكثرة لا تعني دائما الوفرة والعراقة والماضي الثري، ونحن لا ننكر أنها نعمة تعكس حضارة غنية بالأخذ والعطاء، ولكنها مع سوء الإدارة وفقدان القدرة في التحكم، باتت نقمة على أصحابها.

وهنا نتساءل كيف يمكن تكوين هوية عربية واحدة مع الإيمان بأن ما يجمعنا يفوق ما يفرقنا؟