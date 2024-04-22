الفن وهدم الثوابت والقيم.. "الزعيم نموذجا"

الأعمال الفنية من الوسائل المعتمدة لهدم الثوابت والقيم، وتشويه صورة الرموز والقدوات في المجتمع، وذلك لأنها تتسرب إلى العقل اللاواعي للمتابعين، ومع الوقت تترك أثرها على قناعاتهم وتوجهاتهم، وتجعلهم يتبنون قيما غير تلك القيم التي تربوا أو نشأوا عليها، ويمارسون سلوكيات كانوا ينفرون ويشمئزون منها.

ارتبط سجل الزعيم الفني بالأدوار المشبوهة التي تهدم قيم المجتمع، وتفسد الأذواق والضمائر، وتشجع على الإسفاف والرذيلة، ومن هذه الأدوار دور الفهلوي والسارق والمحتال في مسلسل "أحلام الفتى الطائر"

هدم الثوابت والقيم

هدم الثوابت والقيم يتم من خلال تشويه وهدم الرموز التي تمثلها في المجتمع، فقيمة العلم يتم هدمها من خلال تشويه صورة المعلم والسخرية منه، وهدم القيم الدينية يتم من خلال الاستهزاء بالشيوخ والدعاة والاستهزاء بالشعائر والمظاهر الدينية، وهدم اللغة يتم من خلال التندر على من يتحدثون بها وهلم جرا.

الزعيم والأدوار المشبوهة

ارتبط سجل الزعيم الفني بالأدوار المشبوهة التي تهدم قيم المجتمع، وتفسد الأذواق والضمائر، وتشجع على الإسفاف والرذيلة، ومن هذه الأدوار دور الفهلوي والسارق والمحتال في مسلسل "أحلام الفتى الطائر"، وفي غيره من الأعمال التي أسندت بطولتها للزعيم.

ودوره المشبوه في مسرحية "مدرسة المشاغبين" التي كتبها شيخ المطبعين "علي سالم"، وأساءت للمعلمين وشوهت دور المدرسة، وقد عُرضت مئات المرات على القنوات الرسمية والخاصة، وكانت تعرض في الأعياد، وشاهدها الملايين في العالم العربي.

ومن الأدوار المشبوهة دوره في فيلم "الإرهابي"، وفيلم "طيور الظلام"، وغيرها وما تتضمنه من إساءة للمتدينين وإظهارهم بمظهر التشدد والعنف والقسوة، وهو ما خلق صورة نمطية بغيضة للشيوخ والمتدينين بشكل عام، بينما يظهر الزعيم في فيلم "حسن ومرقص" في شخصية بولس بوجه مختلف تماما، وكأن الإسلام فقط هو دين التشدد والعنف!

ومعظم أعمال الزعيم سواء كانت أفلاما أم مسرحيات لا تخلو من الإسفاف والترويج للفجور والفاحشة والخيانة الزوجية من خلال القبلات الساخنة والأحضان والمشاهد والايحاءات الجنسية، ومنها على سبيل المثال فيلم "عنتر شايل سيفه"، ومسرحية "الزعيم"، و"الواد سيد الشغال" وغيرها.

الزعيم يعد رمزا من رموز السلطة والديكتاتورية، وهو الوجه الفني لسلطة مبارك التي امتدت لنحو 30 عاما، وقد سمح له بانتقاد الحكومة في أفلامه ومسرحياته، والهدف هو إظهار أن هناك أصواتا معارضة للسلطة وإن كانت معارضة خفيفة لطيفة

الزعيم والسلطة

الزعيم كانت تربطه علاقة جيدة مع الرئيس الراحل حسني مبارك، وقد ظهر مع أولاده في عدة مناسبات، وكان من مؤيدي توريث الحكم لجمال مبارك.

والزعيم يعد رمزا من رموز السلطة والديكتاتورية، وهو الوجه الفني لسلطة مبارك التي امتدت لنحو 30 عاما، وقد سمح له بانتقاد الحكومة في أفلامه ومسرحياته، والهدف هو إظهار أن هناك أصواتا معارضة للسلطة وإن كانت معارضة خفيفة لطيفة، ولكنها تخفف إلى حد ما من غضب واحتقان الجماهير، وتلهيها عن التفكير في مشكلاتها التي تتفاقم يوما بعد يوم.

تخليد ذكرى الزعيم!

بعد موت الزعيم والهرم الرابع كما يطلقون عليه، سيتم تشييعه كبطل قومي، وستخلد ذكراه بتسمية أحد الشوارع الرئيسية باسمه، وربما تذهب السلطة أبعد من ذلك بكثير، فهو وجه من وجوه السلطة في مصر.

والزعيم نال شهرة واسعة، وجمع من المال الكثير، وحظي باهتمام ومكانة شعبية ورسمية كبيرة لم ينلها أحد من كبار الأدباء أو المفكرين أو العلماء في مصر، وذلك على الرغم من أنه لم يقدم فنا هادفا، ولم يترك نجما بعده، ولم يناصر أي قضية عادلة، ولم يتبرع ولو بجنيه واحد لأعمال الخير على عكس ما يفعله مشاهير الفنانين في العالم الذين يناصرون القضايا العادلة، ويتبرعون بسخاء للأعمال الخيرية حول العالم.

والاحتفاء بالزعيم وأمثاله من الفنانين والفنانات، والاحتفال بالذكرى السنوية لمولدهم ورحيلهم، على الرغم من التفاهة والسطحية والعفن الفني الذي يقدمونه للجماهير، تحمل رسالة للشباب والفتيات وتشجعهم على أن يحذوا حذوهم، ليكونوا من أصحاب الشهرة والنفوذ والمال، وتحتفي بهم السلطة، وتكرمهم أحياء وأمواتا!