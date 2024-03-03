تصويرية الحدث.. بين اللغة والإعلام

لا شيء -عندي- أَهنأ للمصحح له وطالب التدقيق من قاعدة مطردة أو إحالة هادية ترتاح لها نفسه، ويطمئن بها قلبه، مصداقا للمثل العالمي السائر: "لا تعطني سمكة، ولكن علمني كيف أصطادها"، فهذه السياسة أقرب للتوصيل، وأدنى للأَخذ بمجامع انتباه المتلقي، وإيقافه على وجوه الاحتمال، ومناديح المخرج، ومحامل القياس؛ ليأخذ -إذا أَخذ- عن بينة، ويترك -إذا ترك- عن بينة؛ بعيدا عن قالب "قل، ولا تقل" المغلق، وأسلوب "صح أو خطأ" الحبيس!

وكأني بمتعجل يقاطعني قائلا: العنوان، يرحمك الله!

فله أقول: يهديكم الله، ويطيل بالكم.

وإنما هذه التقدمة تأطير له ما بعده، فسأَعبر منها إلى العنوان الذي خطر ببالي لما مر بذهني قوله سبحانه في شأن تهديد فرعون موسى بالسجن: {قال لئن اتّخَذتَ إلٰها غيري لأجعلنَّك مِن المسجونِين}، فقد تذكرت قول جماعة "قل ولا تقل" ومدربي "صح أو خطأ": لا تقل (تم إجراء عملية الانتخاب الرئاسي) بل قل: (انتخب الرئيس)؛ تسترِح، وتربح كلمتين بدلا من خمس.

نرى فرعون قد عمد إلى أسلوب "الربط الذهني" ومخاطبة المخيلة؛ مستدعيا صورة المعبدين الذين أودعهم غياهب سجونه الرهيبة، وصب عليهم سوط عذابه الأليم.

ولو قال فرعون: لأسجننك، لوصلت رسالة التهديد، وحلت كلمة واحدة مكان ثلاث (بحساب لوحة المفاتيح)، لكن بدون لمسة "الأداء" التي أضافتها الكلمات الثلاث مجتمعة، وإنما وجه الإشراق والسمو والحرارة التعبيرية والتأثير البلاغي كامن في مراعاة "نقل الصورة" -في الآية- إذ نرى فرعون قد عمد إلى أسلوب "الربط الذهني" ومخاطبة المخيلة؛ مستدعيا صورة المعبدين الذين أودعهم غياهب سجونه الرهيبة، وصب عليهم سوط عذابه الأليم. ولما كانت حال أولٰئك "المسجونين" حاضرة في الذهن، لم يمتثل فرعون "سياسة اختصار الكلمات" -التي أصبحت مما علم من مقرر الدرس الإعلامي بالضرورة- بل أتى بما يسميه النحاة "أل العهدية"، وفي ذلك مناسبة لغوية لطيفة؛ فالمسجونون الذين يتحدث عنهم فرعون هم الذين سينصرِف إليهم ذهن موسى -والحاضرين- لسوء سمعة سجون فرعون، وشهرتها المروعة.. لكنه انصراف يكفي لفهم "الرسالة الترهيبية" دون سريان مفعولها؛ فما تهديد فرعون إلا استعراض فارِغ، وما كيده إلا في تباب.

وأما عبارة: "أجريت عملية الانتخاب الرئاسي"، ونحوها من العبارات التي جاهد مدربو "التدقيق التحريري" في سبيل نقضها وتسفيهها -فإن فيها معنى زائدا- لا جرم؛ إذ هي تحيل إلى "الإجرائية العملية"، وما يصاحبها من تحضيرات ميدانية، وما يلازمها من تجهيزات فنية، مضاف إليها كواليس سير عمل اللجان، ومجريات الاقتراع، وما بين ذلك من حيثيات تفاعلية، وما تحته من ماورائيات سياقية، وهذا ما سميته "تصوير الحدث"، وجعلته عنوان هذه المادة.

لعمري لو قال مذيع: "تم تدمير دبابة الميركافا بقذيفة الياسين 105" لكانت تلك الجملة الطويلة -نسبيا- أبلغ من الاختصار الذي في الجملة القصيرة: "دمرت الميركافا"

على أنني هنا لا أدافع عن هذا "الأسلوب الإعلامي" من باب الحكم بسلامته وصحته وفق قواعد كلام العرب، وعلى شرط لغتهم، لكن له مندوحة استئناس ووجها من الاستساغة، ليس في اللفظة العجلى: "انتخب الرئيس"، ذلك بأن "السياسة اللغوية" تراعي الاسترسال والإطناب، كما تعتمد الإيجاز والاختصار، لكن، بقدر وحساب، فليس جمالها وبيانها وقفا على "إيجاز الإعجاز"، وليس "استرسال الإطناب" فيها ضربا من الحشو والزيادة – بالضرورة.

ولعمري لو قال مذيع: "تم تدمير دبابة الميركافا بقذيفة الياسين 105" لكانت تلك الجملة الطويلة -نسبيا- أبلغ من الاختصار الذي في الجملة القصيرة: "دمرت الميركافا"؛ ذاك بأن الجملة الأولى تستغرق من الوقت ما يناسب مقدار اشتعال النار في الآلية الحربية، وكأن كلمة "تم" تحيل إلى اكتمال عملية الاحتراق، وتحول الدبابة الضخمة وخردة بالية، وفي ذلك معنى لمن كان في ذهنه متسع تأمل!