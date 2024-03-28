لعلكم تتقون!

عبْر شهر الصيام، تأخذ قيم الإسلام تجلياتها في المشهد العام وذلك ما يبرز مفهوم "لعلّكم تتقون" الوارد في الآية الكريمة، ومن أهم معاني هذه التقوى المحددة لماهية رمضان العطاء والبذل بدل الأخذ المتمثل في الجلوس لوجبات اليوم في غير رمضان، أما في شهر الصيام فأنت تدع الأمر ثم في المقابل شق لك طريق رمضان بابا رحبا للبذل والإسهام في الخير ومجالاته، وتوضيحا لذلك ألهمنا النبي الأكرم بصورة رمضانية من الجود لتبقى حاضرة بالوجدان لدى الجميع وهم يعيشون أجواء الشهر الفضيل ليستدلوا بها وتكون لهم خير مرشد نحو الاهتمام باللحظة وإيصال الخير للناس.

وإذا كان هذا هو ما دعا الشرع إليه الصائمين، فإنه آكد حين يكون الجود والبذل لخدمة إخوة الدم والعقيدة وهم يتعرضون للحرب من أعدى الأعداء، كيف تتابع أمّة المليار وزيادة ما تقاسيه غزة ثم تتوانى هذه الأمة عن أي طاقة للنصرة والعون وتحقيق واجب المقاومة المتعين على الكل، كيف يستسيغ الصائمون أي جرعة شراب أو لقمة طعام على وقع ما يجري في غزة دون أن تكون من الجميع هبة بدعواتهم وأموالهم وكل ما يملكون من جهد وسعي؟! كيف تقبل بقلبك داعيا ربك ثم لا تكون غزة وفلسطين في دعواتك؟

لا بد أن نشهد أسماء سلسلة ذهبية من الوقائع الكبرى التي أعزت الإسلام وأبلى فيها المسلمون بلاء حسنا عبر أجواء رمضان بدءا من غزوة بدر التي كانت معركة الفرقان، وما تلاها من العناوين الخالدة في سياق أسمى معاني البذل في رمضان

لا يستقيم أن تضمي في شؤونك ويبقى درهمك مقصورا على نفقتك، وأنت جزء من كيان عام يستحق كل عضو إذا أصيب فيه أن تسهر تفاعلا معه ومشاركة في دفع الضر عنه، إنه حتى يحقّق رمضان تمام معناه في حياتك لا بد أن يكون لك إسهامك في نصرة أمة رمضان.

وقد جسد عصر الصحابة وعصور المسلمين السائرين على نهجهم من بعدهم الأمثلة الخاصة بهذا الجانب فحققوا الانتصارات وبنوا ما بنوا وكان رمضان في أزمنتهم رمضانا بطابع خاص، وهنا كان لا بد أن نشهد أسماء سلسلة ذهبية من الوقائع الكبرى التي أعزت الإسلام وأبلى فيها المسلمون بلاء حسنا عبر أجواء رمضان بدءا من غزوة بدر التي كانت معركة الفرقان، وما تلاها من العناوين الخالدة في سياق أسمى معاني البذل في رمضان.

لقد كانت تلك المشاهد صورا من إقبال القلوب والنفوس بحرارتها الإيمانية لبذل الغالي والنفيس "والجود بالنفس أسمى غاية الجود"، فتمت ملاحم الإسلام الغراء بألوان من البذل الرمضاني الفريد.