محرقة غزة.. وغياب العلماء!

أحداث غزة الدامية والمؤلمة، أعادت تعريف كثير من الأمور وصياغة العديد من المفاهيم. الأمة في مجملها في حال من السبات العميق والغياب والغيبوبة. أهل غزة إستثناء عجيب ومقاومتهم أعادت لنا تاريخ أمجاد الأمة من بطون الكتب إلى واقع نراه ونتابعه يوميا وأحداث نعايشها شهودا. فحين يقول وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت، إن قواتهم تدفع أثمانا باهظة خلال حرب غزة، وأنهم يواجهون تحديا كبيرا، وأنهم اصطدموا به بشكل لم يعرفونه منذ 75 سنة، فيما صرح الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، أن بلاده تخوض أصعب حرب في تاريخها، فمن حق المواطن العربي أن يتساءل: هل كنا فعلا نخوض حروبا حقيقية مع إسرائيل؟

لقد خذل الجميع غزة، وبالرغم من المواقف الشعبية العارمة والمتعاطفة مع غزة في الشارعين العربي والإسلامي في بداية الأحداث إلا إن تلك المشاعر إما قد خبت ظاهريا مع مرور الزمن وإما أنها قد حوصرت بطرق مختلفة وأساليب متنوعة من الأنظمة العربية

إذا كانت إسرائيل عاجزة بعد أكثر من خمسة أشهر من تحقيق هدف واحد من أهدافها المعلنة فيما تواجه مقاومة شرسة في قطاع صغير المساحة شديد الاكتظاظ ومحاصر من سنوات طويلة، بل وتتكبد خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، فلماذا وكيف كانت قوات الاحتلال تهزم جيوش عربية وتسحقها على الأرض في أيام معدودات إن لم نقل ساعات؟ هزمت قوات الاحتلال ثلاث دول عربية في 1967 وأحتلت مساحات شاسعة في ستة أيام، ولم تكن تلك القوات حينها على ما هي عليه الآن من عتاد وقدرات وتقنيات، وها هي قوات الاحتلال عاجزة عن قهر فئة قليلة مؤمنة تسلحت -بالإضافة إلى استعدادتها بأقصى ما تستطيع- بالإيمان وتخرج جنودها من المساجد ومن حلقات القرآن.

مواقف أنظمة عربية داعمة ومؤيدة لجرائم الاحتلال في غزة، يطرح تساؤلا مرا كالعقلم، خصوصا ونحن عايشنا تقلب مواقف النظام العربي الرسمي من النقيض إلى النقيض: من لاءات الخرطوم الثلاثة في القمة العربية 1967، لا اعتراف ولا تفاوض ولا تطبيع إلى التهافت على التطبيع وإقامة علاقات وثيقة مع الاحتلال لم تقمها الدول العربية فيما بينها إلى الديانة الإبراهيمية، فهل كانت المواقف المعلنة المعادية لإسرائيل غطاء لتمكين وترسيخ الدولة العبرية وتثبيت مكانتها القيادية في المنطقة من خلال سحق المواطن العربي وتدمير كرامته وتحويل دول عربية إلى مزارع وكيانات فاشلة علميا وصناعيا واقتصاديا؟

لقد خذل الجميع غزة، وبالرغم من المواقف الشعبية العارمة والمتعاطفة مع غزة في الشارعين العربي والإسلامي في بداية الأحداث إلا إن تلك المشاعر إما قد خبت ظاهريا مع مرور الزمن وإما أنها قد حوصرت بطرق مختلفة وأساليب متنوعة من الأنظمة العربية، وتم تنفيسها بخطوات عربية رسمية زائفة ومضللة وتصريحات مخادعة مخاتلة. لقد افتقدت الجماهير العربية والإسلامية خارج فلسطين القيادات والشخصيات الملهمة المؤثرة والتي يمكن لها أن توجه الجماهير وتؤطر مشاعرها في اتجاه يدعم صمود أهل غزة ومقاومتهم والتي أستفرد بهم شياطين السياسة العالمية وتكالبت عليهم قوى الشر والقتل والدمار.

أطلقت المقاومة على معركتها اسم "طوفان الأقصى" وأعلنت أنها قامت بما قامت به مضطرة بعد أن انتهك الصهاينة والمستوطنون حرمة المسجد الأقصى مرات عديدة واعتدوا بالضرب والإهانة على المصلين فيه رجالا ونساء، ومع مظاهر استعداد متطرفي الصهاينة لتدمير المسجد الأقصى وإنشاء الهيكل المزعوم على أنقاضه. كان من المتوقع والمفترض والمأمول أن تهب الأمة من جاكرتا إلى طنجة نصرة لمسرى النبي صلى الله عليه وسلم وذودا عن قبلة المسلمين الأولى، ودفاعا عن فئة مؤمنة مستضعفة يمعن فيها الاحتلال قتلا وذبحا وتجويعا وتعطيشا.

كان ينبغي للعلماء والذين يعدون نجوما في عالم حوار الأديان وساحاته وميادينه، أن يخاطبوا الفاتيكان وحتى حاخامات اليهود خارج فلسطين المحتلة يطالبونهم بمواقف واضحة مما يجري من إبادة جماعية لأهلنا وحماة شرف الأمة وكرامتها في غزة.

وإذا ما استحضرنا البعد الديني للمعركة، فإن الغائب الأكبر في طوفان الأقصى وفي معركة الدفاع عن المقدسات الإسلامية هم علماء الدين والذين ينبغي لهم أن يكونوا في المقدمة وأن يشكلوا لجماهير أمتهم القدوة والأسوة. فلماذا غاب العلماء وخبتت أصواتهم مع استثناءات معدودة ومحدودة؟ كثير من العلماء المخلصين الصادقين في عديد من الدول العربية هم خلف القضبان، بتهم تافهة أحيانا ومن غير تهم في أحايين أخرى. ولا استبعد أن يكون الهدف الرئيسي في الأساس لاعتقال أولئك العلماء هو تغييب الوعي عن الشعوب وهي تساق في منحدر التطبيع وتطويع المفاهيم والمبادئ بل وحتى تزييف الحقائق والنصوص. غير أن كثير من العلماء والذي نحسبهم على خير رضوا بأن يكون مع الخوالف في معركة الأمة الفاصلة والتي سيترتب عليها تبعات وعواقب ستمتد لعقود قادمات. صمت العلماء حتى عن الفتوى فيما يخص مواقف الدول ووسائل الإعلام المتواطئة والمتخاذلة؟ فلم نسمع فتوى صريحة واضحة من علماء الأمة عن موقف الإسلام ممن يتعاونون مع القتلة أو يساندوهم سواء داخل فلسطين أو خارجها من المحسوبين علينا؟

بتقديري أن العلماء كانوا وما زالوا قادرين على فعل الكثير حتى مع آخذ عامل الجغرافيا والضغوط السياسية بالحسبان والإعتبار. إن ما يقدمه أهل غزة من تضحيات تفوق الخيال ينبغي أن يدفع بالعلماء إلى شيء من الجرأة في الحق قولا وسلوكا. كنت آمل من العلماء والدعاة المعروفين بالتضامن الواضح البين مع أهل غزة، كالقيام بإضراب عن الطعام أمام سفارات الدول المشاركة في حصار غزة في العواصم العالمية. كان ينبغي للعلماء والذين يعدون نجوما في عالم حوار الأديان وساحاته وميادينه، أن يخاطبوا الفاتيكان وحتى حاخامات اليهود خارج فلسطين المحتلة يطالبونهم بمواقف واضحة مما يجري من إبادة جماعية لأهلنا وحماة شرف الأمة وكرامتها في غزة. لماذا لا يسافر وفد من علماء الأمة إلى العواصم العربية والإسلامية مطالبين الدول بتفعيل قرارات قمة 11/11/2023 بكسر الحصار عن غزة، وليرفض من يرفض استقبالهم من رؤوساء الدول وليقبل من يقبل، وليكن ذلك علنا وجهرا؟

فليعلن العلماء موقف الشرع وما يطالبه من حكام الأمة ومن أبنائها من واجب النصرة لأهل غزة المحاصرين والمستهدفين بحرب الإبادة المستمرة من نحو نصف عام. إذا لم يتحرك العلماء ولم يسمع لهم صوت في هذه الأحداث الفاصلة، فمتى يتحركون؟ لقد قدم الطيار الأميركي آرون بوشنيل حياته تضامنا مع غزة ونصرة لها، فهل يعجز علماؤنا على أن يقدموا مواقف صارمة صريحة وحازمة واضحة حول ما يجري ويسموا الأمور بمسمياتها.