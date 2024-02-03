من حماة 1982.. إلى غزة 2023 مجازر تترى وأمة تنزف!

أكثر من أربعين عاما مرت على مجزرة حماة، والتي وصفها كتاب صدر بعد حصولها لتوثيقها من المعارضة السورية بعنوانه الذي يحمله: "حماة ماسأة العصر". أعادت الصور التي وردت من حماة بعد المذبحة، والتي بدأت في 2 شباط/فبراير 1982 واستمرت حتى نهاية الشهر نفسه، أعادت صور تاريخية عن هولاكو والمغول من بطون الكتب إلى واقع معاش عاشته حماة، المدينة الوادعة والتي تقع في وسط سوريا وبتعداد سكاني في حينها يصل إلى 750000 نسمة، ويمر فيها نهر العاصي الشهير ليقسمها إلى نصفين: الحاضر والسوق. وعلى امتداد نهر العاصي الجميل تنتشر نواعير حماة، والتي اشتهرت بها المدينة وكانت تستخدم لسقي المزارع والبساتين، كما كانت مزارا لأهل المدينة في مواقعها المختلفة والممتدة عبر حماة، ليتعلق بها الشبان والرجال فيصعدون إلى أعلاها ثم يقفزون في النهر بمهارة وجرأة اشتهروا بها. كانت حماة مدينة محافظة، عرف عن نسائها الحشمة والحياء، وعن رجالها التدين والكرم والشجاعة والجرأة وأحيانا الاندفاع.

بعد سيطرة حافظ الأسد على الحكم في سوريا، واعتماده سياسة طائفية تجعل من الانتماء إلى طائفته بل إلى أجزاء عشائرية منها إضافة إلى الولاء المطلق لشخصه، معايير الوصول للسلطة التنفيذية والتمتع بجمع الثروات الحرام من خلال سياسة قمعية وفاسدة، دمرت البلاد والعباد.

بعد انقلاب آذار/مارس 1963 واستيلاء حزب البعث على السلطة وإعلانه حالة الطوارئ مع مجاهرة قيادته والتي غلب على عناصرها الطابع الطائفي العداء الصريح للإسلام، وصدور كتابات وتصريحات تعتدي على حرمات الدين وعلى القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، اندلعت احتجاجات وتظاهرات وإضرابات في مدن سورية مختلفة، وكانت حماة في صدارة المدن المحتجة، وفي نيسان/أبريل 1964 نفذت المدينة إضرابا عاما مصحوبا بمظاهرات حاشدة للمطالبة برفع حالة الطوارئ، والاحتجاج على التجاوزات بحق الدين، فكان الصدام الأول مع الجيش والذي قمع احتجاجات حماة بوحشية وقصفها بالمدافع، وأقتحم مسجد السلطان والذي اعتصم فيه محتجون منهم الشيخ مروان حديد، ليحكم فيما بعد على مجموعة منهم بالإعدام، ولكن وساطات أطراف عديدة ومنها وساطة شيخ حماة الشهير والمعروف الشيخ محمد الحامد رحمه الله، أدت إلى صدور عفو رئاسي من الرئيس وقتها أمين الحافظ.

بعد سيطرة حافظ الأسد على الحكم في سوريا، واعتماده سياسة طائفية تجعل من الانتماء إلى طائفته بل إلى أجزاء عشائرية منها إضافة إلى الولاء المطلق لشخصه، معايير الوصول للسلطة التنفيذية والتمتع بجمع الثروات الحرام من خلال سياسة قمعية وفاسدة، دمرت البلاد والعباد. والقمع والتعذيب والعداء للإسلام فجر مشاعر غضب عند السوريين فكانت الصدامات المسلحة بين المعارضة ونظام الأسد، والتي بلغت ذروتها من خلال سياسة استفزازية للأسد بحق حماة وأهلها المحافظين مطلع 1982، وكأنها امتدادا للحقد الطائفي على حماة منذ أحداث 1964، ومعارضة حماة ورموزها المستمر لعلمانية البعث المتطرفة وقتها.

طوقت قوات النظام المدينة وقصفتها بالمدفعية قصفا عنيفا، ثم اجتاحتها تحت قيادة رفعت الأسد –شقيق حافظ الأسد- والذين كان يقود "سرايا الدفاع" المعروفة بطائفيتها ووحشيتها، تساندها "الوحدات الخاصة" بقيادة علي حيدر. لم تكن وسائل الإتصال والتواصل متيسرة في حينها، وتمت عمليات غاية في الوحشية في عتمة إعلامية شبه كاملة. كان الصحفي البريطاني روبرت فيسك من أوائل الإعلاميين في العالم والذي تحدث عن أهوال ما تعرضت له حماة، فقد وصل إليها بعد وقت قصير من وقوع المجزرة، وقدر ضحاياها بـ 20 ألف قتيل، بينما نقل الإعلامي الأميركي توماس فريدمان، عن رفعت الأسد، أنه تباهى بقتل 38 ألفا في حماة، وفي المجمل تتراوح تقديرات الضحايا ما بين 10000 إلى 40000. وبحسب روبرت فيسك كان معظم القتلى من المسلمين السنة، وقد أعدم أيضا أعضاء كبار في حزب البعث لمجرد أنهم حمويون، وقال حافظ الأسد بعد المجزرة: الموت ألف مرة للإخوان المسلمين المأجورين الذين ربطوا أنفسهم بأعداء الوطن.

ظن الرأي العام العربي أن مجزرة حماة تمت من غير ردود فعل رسمية عربية ودولية لإنعدام التغطية الإعلامية وضعف وسائل وأساليب الاتصال والتواصل وقتها، غير أن الأيام أثبتت أن المجازر التي تحقق مصالح القوى العالمية أو مصالح الاحتلال الإسرائيلي يمكن للعالم أن يسكت عليها ويتعايش معها

في شهادة لأحد الناجين من مجزرة حماة وثقتها ونشرتها وكالة الأناضول منذ ثلاث سنوات، قال ناجح عزيز – إن قوات النظام كانت تنفذ عمليات إعدام جماعية، وإنه شاهد قتل أجنة في بطون أمهاتهم، وأن عساكر النظام قتلوا البشر، ودمروا الحجر، ولم تنج منهم حتى حيوانات المزارع، ومنها الخيول الأصيلة التي تشتهر بتربيتها مزارع حماة، حيث قتلتها قوات النظام بدم بارد. وقال عزيز، الذي فقد 20 من أقربائه في تلك الأحداث، إن قوات النظام دخلت في أحد أيام المجزرة إلى مركز المدينة وجمعت كل من صادفت فيها من رجال، ثم أعدمتهم جميعا بإطلاق النار عليهم، وأن الجنود جمعوا الجثث وكدسوها فوق بعضها. وتحدث عزيز عن قيام قوات النظام بإعدام المصلين في مسجد زيد بن ثابت على طريق حماة-حلب القديم بشكل جماعي ومن بعد حرق جثثهم. وأضاف في شهادته بأن جنود النظام كان يبقرون بطون النسوة، ويقتلون الأجنة داخلها ويقولون عنها إنها إرهابية، ويقطعون أيادي النسوة اللائي يقتلوهن، ليسرقوا الذهب منهن.

كانت مجزرة حماة، أشبه ببوابة فتحت الطريق بعدها لمجازر في المنطقة، فما هي إلا أشهر معدودات حتى وقعت في 16 سبتمبر مجزرة صبرا وشاتيلا والتي استمرت لثلاثة أيام على يد حزب الكتائب اللبناني وجيش لبنان الجنوبي والجيش الإسرائيلي، كان المخيم مطوقا بالكامل من قبل جيش لبنان الجنوبي والجيش الإسرائيلي الذي كان تحت قيادة أرئيل شارون، ودخلت القوات اللبنانية إلى المخيم وبدأت تنفيذ المجزرة التي هزت العالم مستخدمة الأسلحة البيضاء وغيرها في عمليات قتل سكان المخيم، وكانت مهمة الجيش الإسرائيلي محاصرة المخيم وإنارته ليلا بالقنابل المضيئة، ومنع هروب أي شخص وعزل المخيمين عن العالم، لتسهيل المهمة على القوات اللبنانية. الصدى الإسرائيلي لجرائم الأسد تكرر مرات ومرات، فها هو جيش الاحتلال يكرر جرائم بشار الأسد والتي أقترفها في المدن السورية في سنوات الثورة من تدمير شامل وقصف وحشي وحصار وتجويع وإعدامات ميدانية واستهداف للمستشفيات والمخابر ومرافق الحياة المختلفة في قطاع غزة أمام بصر العالم وتحت ناظريه.

ظن الرأي العام العربي أن مجزرة حماة تمت من غير ردود فعل رسمية عربية ودولية لإنعدام التغطية الإعلامية وضعف وسائل وأساليب الاتصال والتواصل وقتها، غير أن الأيام أثبتت أن المجازر التي تحقق مصالح القوى العالمية أو مصالح الاحتلال الإسرائيلي يمكن للعالم أن يسكت عليها ويتعايش معها. خصوصا إن كان ذلك يساهم في استنزاف المنطقة ودعم الدكتاتوريات وأنظمة الاستبداد فيها لإبقائها أسواقا استهلاكية تستورد كل شيء من الغرب وتصدر له الكفاءات والعقول والمال المهاجر، سواء كان طيبا من جهد أصحابه أو خبيثا من المال العام المسروق، كما ثروات المسؤولين السوريين أمثال رفعت الأسد وباسل الأسد وغيرهم والتي وجدت لسنوات كل ترحيب وتهليل من بنوك الغرب ومؤسساته الإقتصادية.

من حماة 1982 إلى غزة 2023، قواسم مشتركة وجرائم متشابهة تمر من دون عقاب ولا حساب، فحافظ الأسد ومن بعده بشار الأسد، كانا يستخدمان مواجهة إسرائيل ذريعة لحكم سوريا بالحديد والنار والبطش بالمعارضين، وأعتبرا أن عدوهما الرئيس هم الإخوان المسلمين وأنهم (الإخوان) كما كان يردد حافظ الأسد صنيعة إسرائيل وعملائها (وإن كان الأمر توسع كثيرا في عهد بشار، فشمل تقريبا غالبية شرائح الشعب السوري)، وحتى حماس والتي يقول ميثاقها أنها جزء من حركة الإخوان المسلمين والتي أضطرت للتقارب من نظام بشار ما قبل الثورة، وصفها بشار الأسد في مقابلة مع سكاي نيوز في أغسطس 2023، بالغدر والخديعة. والآن يواجه الصهاينة أعتى حرب في غزة في تاريخ الدولة العبرية والتي هزمت أنظمة عربية في ستة أيام في 1967، حرب مرغت أنف إسرائيل وشرفها العسكري في التراب أمام مقاومة محدودة العدد والعتاد، ويا لسخرية المواقف، يقود هذه المقاومة حماس الإخوانية.

فهل كانت حرب الأسد الابن والأب على حماة والحركة الإسلامية والتي صبت في خدمة إسرائيل، ضمن صفقات مبرمجة أم مجرد مصادفات؟ ولك أن تتخيل لو أن الإخوان كانوا جزءا من الحالة السياسية في سوريا، وأن مرسي الإخواني ما زال يحكم مصر، هل كانت إسرائيل لتجرؤ على اقتراف مجازرها اليومية في غزة بهذا التوحش، وهل كانت ستصمد إسرائيل ككيان لو كانت هناك ديمقراطيات في الدول العربية وبالذات دول الطوق تسمح للإسلاميين بالوصول للحكم والقيادة السياسية أو المشاركة فيها؟