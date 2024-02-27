فلسفة رمضان الصحية.. رسائل رمضان إلينا

فيما تبقى من أيام قليلة لدخول الشهر الكريم علينا من المرجح أن الكثير بدأ بتغيير نمطه الصحي وتأخير قهوته الصباحية أو افطاره بضع ساعات ليعتاد الجسم على الروتين الجديد. وقد تكون هذه النصيحة من أفضل النصائح التي تساعد في تقليل نوبات الصداع والتعب الشديد والارهاق في أيام رمضان الأولى. ماذا لو كانت هذه التهيئة فرصة حقيقية لتغيير أنماطنا القديمة في رمضان؟ ثم ماذا لو اعتبرنا أن رمضان هذا العام فرصة جديدة تساعدنا في ضبط الشهية والتخمة؟

الصيام هو ممارسة دينية وثقافية تمتد عبر عدة ثقافات وديانات في جميع أنحاء العالم، ويعتبر الصيام في الإسلام وغيره من الديانات فرصة للتأمل الروحي والتقرب إلى الله

أغلبنا يركز على قضاء شهر رمضان في جو روحي وديني مكثف وهذا أمر عظيم، لكنني في كل عام أتأمل رسائل رمضان الصحية تحديدا. أن يفرض علينا شهر كامل كل عام نمتنع فيه عن الطعام والشراب وكل أنواع التدخين أيضا لفترة لا تعتبر قصيرة في معظم البلاد، فهذه إشارة أنه لابد لنا أن نراجع علاقتنا مع الطعام وكل ما أحل الله، ومن المحزن جدا أن نرى مبالغات الطعام وأنواع الوصفات والحلويات تصبح في رمضان هي الظاهرة المسيطرة على حياتنا وأوقاتنا، فتؤثر على معنى العبادة وتزاحمنا بالوقت وتثقل الجسم والنفس ولا تحقق غاية رمضان التربوية من الناحية الصحية.

وأتذكر هنا ما قاله سلمان الفارسي للصحابي أبي الدرداء عندما زاره فوجده قد انقطع للعبادة حتى أهمل حق زوجته وحق نفسه. فقال "إنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، ولِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، ولأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ".

وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله: (صدق سلمان)، وكما أن من حق الجسد علينا أن لا نرهقه بصيام النافلة اليومي في أيام السنة كلها، من حقه علينا ألا نرهقه بطعام متخم ووجبات دسمة في رمضان وهو شهر الخفة والتخفف.

الصيام هو ممارسة دينية وثقافية تمتد عبر عدة ثقافات وديانات في جميع أنحاء العالم، ويعتبر الصيام في الإسلام وغيره من الديانات فرصة للتأمل الروحي والتقرب إلى الله، بالإضافة إلى فوائد صحية محتملة.. لمن يلتقط رسائله الصحية.

للصيام الكثير من الفوائد، بما في ذلك تنظيم مستويات السكر في الدم ومستويات الكوليسترول وخفض ضغط الدم مما يؤثر بشكل إيجابي على تحسين وظيفة القلب، وتحسين وظائف الجهاز الهضمي، كما يمكن أن يسهم الصيام في تحسين الوعي بأهمية التحكم في الطعام وتقدير الكميات المستهلكة من الأطعمة والحلويات، ومن أهم الانعكاسات الصحية أن الصيام يرفع من مستوى مناعة الجسم ويقلل من الالتهابات ويساعد في تطهير الجسم من السموم فينعكس ذلك على البشرة والنوم. وأهم الفوائد وأبرزها هي التأثير الإيجابي على دهون الجسم ونزول الوزن ومن منا لا يرغب بخسارة بضع كيلوغرامات بلا أي جهد مضاف، وعبارتي المفضلة عن رمضان أنه خسران من يدخل عليه رمضان ولم يخسر على الأقل ٣ كيلوغرامات (لمن يحتاج ذلك بالطبع) لأننا وبشكل بسيط اذا ضبطنا كل الشهوات لفترات طويلة، ألا يمكننا ضبطها خلال الساعات القليلة المتبقية قبل الذهاب للنوم؟

رسائل رمضان إلينا هي مثل هدايا سنوية، بل هي تجربة شخصية ذاتية لمدى التزامك وانضباطك وقدرتك على ضبط الشهوات والمزاج مع الاستمرار بالإنجاز النهاري ما استطعت، شرط أن تعطيه من اهتمامك بأوقات النوم ونوعية الأطعمة وكمية الحلويات

لنتخيل معا، أغلب أجهزة الجسم مرتاحة من الهضم والاستقلاب طوال ساعات النهار، وهي تركز الآن على تجديد الخلايا من خلال إنتاج هرمون النمو Human Growth Hormone الذي يفرز بشكل طبيعي من قبل الغدة النخامية في الدماغ أثناء فترات الصيام والنوم العميق، بالإضافة إلى دوره في تجديد الخلايا، يعتبر الهرمون النمو البشري أيضا مهما لصحة العظام والعضلات، ويساعد في تقليل تراكم الدهون في الجسم وزيادة كتلة العضلات.

مع ذلك، يجب أن يكون الصيام مدركا للصحة ويمارس بحكمة، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية معينة أو النساء الحوامل أو المرضعات، ينبغي أن يراعى في الصيام توجيهات الطبيب ومختصي التغذية إذا كانت هناك مشاكل صحية أو أدوية يتم تناولها، وتعديلها إن احتاج الأمر أو تنظيمها بشكل مختلف يناسب أوقات الصيام والافطار.

لنتفق إذا أن رسائل رمضان إلينا هي مثل هدايا سنوية، بل هي تجربة شخصية ذاتية لمدى التزامك وانضباطك وقدرتك على ضبط الشهوات والمزاج مع الاستمرار بالإنجاز النهاري ما استطعت، شرط أن تعطيه من اهتمامك بأوقات النوم ونوعية الأطعمة وكمية الحلويات. جرب أن تخوض فرصة في رمضان بلا مقالي مثلا وتستبدل السمبوسك المقلية بالمشوية بالفرن مثلا أو أن تقرر الانحياز للحلويات الطبيعية من الفواكه والعسل لنعطي فرصة لهذه المنتجات أن تتواجد على مائدتنا وفي أجسامنا أو أن تعتبر أن نشاط هذا العام هو رمضان النشاط والحركة، فتقوم بعمل تمارين خفيفة أو مشي متواصل لمدة نصف ساعة قبل الإفطار مباشرة أو حتى بعد الإفطار بساعتين، كلما فكرنا بفكرة بسيطة صغيرة استطعنا تطبيقها واتقانها والاستفادة من نتائجها.

على الصعيد الشخصي فقد خضت تجارب مختلفة مع رمضان، في كل عام أختار شعار وأحاول أن أطبقه في شهر رمضان. لكن أكثر التجارب التي جعلتني أخفف من محبة الحلويات هي رمضان بلا سكر، فأقوم في كل رمضان بإلغاء كل منتجات السكر الأبيض المكرر حتى أعطي لنفسي فرصة اكتشاف وصفات ومنتجات لذيذة بلا سكر، فصنعت بسبوسة التمر وكيكة الفواكه وكرات التمر، وفي كل مرة أجد أنه من الممتع أن تخوض تجربة خفيفة على المعدة والقلب والجسم وخاصة في رمضان، شهر مبارك على كل النواحي، أهمها الناحية الجسدية.

تذكرة ختامية أننا حقيقة من الان نستطيع تهيئة أجسامنا على الدخول بقوة واستعداد وهدوء إلى شهر رمضان الكريم من خلال تقليل الوجبات والسوائل في الفترات الصباحية وخاصة المشروبات التي تحتوي على الكافيين والبحث عن مصادر طبيعية وبدائل للأطعمة المفضلة ووصفات خفيفة لطيفة مكوناتها قليلة ويمكننا إعدادها دون إضاعة أوقات طويلة، حتى يكون رمضان كريم فعلا، كن كريما معه وأعط لجسدك ما يحتاج.