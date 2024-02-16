رؤية ابن السبكي لإصلاح مؤسسة القضاء

حذر ابن السبكي القاضي من الحكم لأحد لغرض من أغراض الدنيا، وهو يعلم أنه حكم غير الله تعالى، وحذره أن تسول له نفسه أنه لم يجزم بالحرمة، حتى لا يكون القاضي الذي عرف الحق وحكم بخلافه.

2- وكلاء دار القاضي (المحامون): عرفهم ابن السبكي بأنهم أناس نصبوا أنفسهم لخلاص حقوق الناس، أي إنهم لم يكونوا من التابعين لمؤسسة القضاء في دولة المماليك، وإنما فرض هؤلاء أنفسهم على المؤسسة، وذكر ابن السبكي من حالهم أنه قد ذمهم أناس، ومدحهم أناس، ذمهم أناس لأنهم كانوا كثيرا ما يبتزون أموالهم بالمنافحة عنهم، ومدحهم أناس كانوا عاجزين عن عرض حجتهم والدفاع عن حقوقهم أمام القاضي فتولى هؤلاء ذلك؛ فقال ابن السبكي فيهم: "والحق عندنا أن من أرادَ منهم وجه اللَّه تعالى محمود وإن تناولَ أجرته، ومن أراد الخصام وإبطال الحقوق مذموم".

ثم ذكر ما يصلح حال هؤلاء باعتبارهم وكلاء ومنه: أن يفقه من موكله حقيقة الواقعة، ويعرف الحق في أي الطرفين فلا "يتوكل على الـمحق معتذرا بأنه وكيل، ولا يبدي من الحجة إلا ما يعرفه حقا، أو يقوله له الموكل وهو يجهل الحال فيعتمد عليه، فإن علمه باطلا وأدلى به فهو في جهنم".

وقد ذم واحد من العلماء هؤلاء الوكلاء، وصدرت عدة مراسيم من السلاطين للقضاة بمنع جلوس هؤلاء الوكلاء بأبوابهم، قال ابن الإخوة (ت:729ه) فيهم: "أما الوكلاء الذي بين يديه فلا خير فيهم، ولا مصلحة للناس بهم في هذا الزمان، فإن أكثرهم رقيق الدين يأخذ من الخصمين شيئا، ثم يتمسكون فيه بسبب الشرع، فيوقفون القضية فيضيع الحق، ويخرج من بين يدي طالبه وصاحبه"، وقال فيهم السيوطي (ت:911ه): "لا ترد أحدا منهم إلا خليا لويا، أو خادعا خلويا، وإذا اعتبرت أحوالهم وجدوا عذابا على الناس مصبوبا، ولا يتم لهم إلا في ستر القضايا ونعيمها، ولا ينحون في شيء منها إلا نحو إمالتها وترخيمها"، ولعمر الله هذا حالهم قديما فماذا يقال في أكثرهم هذه الأيام.