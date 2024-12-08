تحرير سوريا: تحديات المرحلة القادمة ومسؤوليات الفصائل

بعد سنوات طويلة من المعاناة تحت حكم الطاغوت، تمكن الشعب السوري -بفضل الله- من تحرير بلاده من نظام الأسد الذي ظل قابضًا على السلطة عبر عصور طويلة. هذا النصر الكبير يضع سوريا على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب جهودًا جبارة لتحقيق الأمن والاستقرار، وتحقيق تطلعات الشعب الذي قدم تضحيات غالية في سبيل الحرية والكرامة.

رغم سقوط النظام، فإن سوريا ما زالت تواجه أخطارًا كبيرة من الشرق والغرب.. التدخلات الخارجية والطموحات الإقليمية لبعض القوى تسعى إلى تقويض الاستقرار في البلاد، ومن بين هذه الأخطار الأطماع الإسرائيلية والإيرانية

ضرورة توحيد الصفوف

أولى الخطوات الحاسمة في هذه المرحلة هي توحيد الفصائل الموجودة داخل سوريا.. إن الانقسام والتنازع بين القوى المختلفة يشكلان خطرًا جسيمًا على مستقبل البلاد، حيث إن الفرقة قد تؤدي إلى فوضى أمنية تعيق عملية إعادة البناء؛ وعلى الفصائل أن تدرك أن قوة سوريا تكمن في وحدتها، وأن التعاون المشترك هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات المقبلة.

إقامة شريعة دستورية

يجب أن تسير سوريا على طريق وضع دستور جديد يستند إلى الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي، مع مراعاة حقوق جميع مكونات المجتمع.. هذا الدستور سيكون الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ويضمن تحقيق العدالة والمساواة وحماية الحريات. إن تحقيق ذلك يتطلب حوارًا وطنيًّا شاملًا تشارك فيه جميع الأطراف الفاعلة لضمان توافق وطني حقيقي.

التعاون لمواجهة الأخطار المحدقة

رغم سقوط النظام، فإن سوريا ما زالت تواجه أخطارًا كبيرة من الشرق والغرب.. التدخلات الخارجية والطموحات الإقليمية لبعض القوى تسعى إلى تقويض الاستقرار في البلاد، ومن بين هذه الأخطار الأطماع الإسرائيلية والإيرانية التي تشكل تهديدًا وجوديًّا لسوريا.

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إسرائيل: تسعى إسرائيل إلى استغلال الوضع الحالي لتحقيق مكاسب استراتيجية، بما في ذلك فرض سيطرتها على الجولان المحتل، وتوسيع نفوذها في المنطقة. يجب أن تكون سوريا على استعداد لمواجهة هذا الخطر من خلال بناء جيش وطني قوي، واستعادة سيادتها على أراضيها.

إيران: من جهة أخرى، تعمل إيران على تعزيز نفوذها في سوريا عبر دعم مليشيات موالية لها، وترسيخ وجودها العسكري والسياسي. هذا التدخل لا يهدد سيادة سوريا فحسب، بل يعمّق الانقسامات الداخلية، ويعيق جهود تحقيق الاستقرار.

إن مسؤولية بناء سوريا الجديدة تقع على عاتق كل فرد من أفراد المجتمع السوري.. الوحدة والتعاون هما المفتاح لتجاوز التحديات، وتحقيق الحلم بوطن حر مزدهر، يعيش فيه الجميع بكرامة وعدالة

احتواء سوريا عربيا ضرورة استراتيجية

في هذه المرحلة الحساسة، لابد من العمل على إعادة احتواء سوريا ضمن محيطها العربي.. إن عزل سوريا عن بيئتها الطبيعية يجعلها عرضة للهيمنة الإقليمية والدولية، وقد يحولها إلى دولة تابعة للقوى الخارجية مثل إيران أو روسيا أو غيرهما.

على الدول العربية أن تتحمل مسؤولياتها تجاه سوريا، عبر دعم جهود إعادة الإعمار، وتقديم المساعدة الاقتصادية والإنسانية، والمساهمة في تحقيق الاستقرار السياسي. إن احتواء سوريا عربيًّا سيضمن الحفاظ على هويتها واستقلال قرارها، ويمنع تحولها إلى ساحة نفوذ متنازع عليها من القوى الإقليمية والدولية.

بداية العمل الحقيقي

إن تحرير سوريا من الطاغوت هو خطوة أولى فقط، حيث تبدأ الآن المهمة الأصعب، وهي إعادة بناء الدولة ومؤسساتها. يجب أن يكون هناك تركيز على إعادة الإعمار، وتحقيق الأمن، واستعادة الخدمات الأساسية للمواطنين، فضلاً عن تحقيق المصالحة الوطنية لتجاوز الجراح التي خلفتها سنوات الحرب.

ختامًا، إن مسؤولية بناء سوريا الجديدة تقع على عاتق كل فرد من أفراد المجتمع السوري.. الوحدة والتعاون هما المفتاح لتجاوز التحديات، وتحقيق الحلم بوطن حر مزدهر، يعيش فيه الجميع بكرامة وعدالة، وبعيدًا عن الهيمنة الإسرائيلية والإيرانية أو أي تدخل خارجي، مع الحرص على تعزيز دور سوريا ضمن الصف العربي كدولة مستقلة وقوية.

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