مراجعة للرواية الاستشراقية كأداة مقاومة!

مع تصاعد الأحداث المأساوية في فلسطين، من الحروب المستمرة على غزة إلى عمليات التهجير القسري ومحاولات طمس الهوية الفلسطينية، يتجدد السؤال حول دور المعرفة التاريخية كأحد أشكال المقاومة؛ إذ إن مقاومة الاحتلال لا تقتصر فقط على الكفاح المسلح، بل تتجاوز ذلك إلى المقاومة الثقافية والأكاديمية.

إن إدراكنا لتاريخنا هو أداة فعالة لمواجهة الروايات المزيفة، التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى فرضها على العالم من خلال سلاح ثقافي، ألا وهو الاستشراق.

الاستشراق لم يكن مجرد مشروع فكري أو معرفي فحسب، بل ادعى احتكار الحقيقة، وسعى لفرضها على الآخرين. ومنذ أن تحول إلى مؤسسة، تزايدت الشكوك حوله، خاصة عندما ارتبط بمراحل الاستعمار التي اجتاحت العديد من البلدان

الاستشراق وإعادة صياغة التاريخ

وفقا لإدوارد سعيد، فإن الاستشراق يتضمن «معرفة استعمارية» تخللها تفوق «الأوروبي» على «الشرقي»، وقد استمدت القوى الإمبريالية الأوروبية الداعمة لتأسيس وطن قومي يهودي على أرض فلسطين هذه المفاهيم الاستشراقية وطورتها؛ في سبيل تلفيق وتركيب تاريخ «عبري/إسرائيلي»، وطمس التاريخ الفلسطيني وإسكاته.

ويمكن وصف أصول التنقيبات الآثارية الحديثة، منذ دخول نابليون إلى مصر، بأنها مكيدة دولية، استخدمت القوى الغربية من خلالها الماضي الكتابي، والكنوز الأثرية الموجودة في المنطقة، سعيا لتحقيق المكاسب السياسية، ولإضفاء الشرعية على مصالحها الإمبريالية. فقد كانت «العلوم، كالتاريخ وعلم الآثار وغيرها ليست إلا أدوات في يد أصحاب القوى، ليبسطوا من خلالها هيمنتهم ويبرروا استعمارهم». بذلك، كان البحث التاريخي والأثري في فلسطين بخاصة وفي الشرق بعامة «ليس مجرد إعادة بناء نزيه للماضي، ولكنه يتعلق بموضوع بالغ الأهمية، يتصل بالهوية وميزان القوى المعاصرة.

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فالاستشراق لم يكن مجرد مشروع فكري أو معرفي فحسب، بل ادعى احتكار الحقيقة، وسعى لفرضها على الآخرين. ومنذ أن تحول إلى مؤسسة، تزايدت الشكوك حوله، خاصة عندما ارتبط بمراحل الاستعمار التي اجتاحت العديد من البلدان في آسيا وأفريقيا والمشرق؛ فقد أنتج الاستشراق خطابًا غير علمي يتناول الأعراق والثقافات والعقليات، ورغم ذلك تظاهر بالبحث الأكاديمي الجاد.. هذا الخطاب عكس هيمنة الغرب وقوته، ما جعل المعرفة الاستشراقية تبدو كونية، رغم أنها كانت تعبيرًا عن السلطة.

وقد تطور تواطؤ وثيق بين الاستشراق والاستعمار، بحيث أصبح من المستحيل فصل مصالح الاستشراق عن السياق الإمبريالي الذي انطلق عالميًّا منذ عام 1798. ومن أجل فهم أعمق للأبعاد الاستعمارية للتاريخ الذي يُروى عن فلسطين، لا بد من الرجوع إلى إدوارد سعيد، الذي سلط الضوء على دور الاستشراق في تشويه صورة الشرق الأوسط.

في كتابه الشهير "الاستشراق"، يوضح سعيد كيف أن الاستشراق ليس مجرد مجال أكاديمي، بل هو مشروع سياسي هدفه فرض الهيمنة الثقافية على الشرق. ووفقًا لسعيد، قام المستشرقون الأوروبيون بتصوير الشرق الأوسط على أنه "آخر" مختلف ومتخلف، بهدف تبرير السيطرة الاستعمارية عليه. هذه الرؤية الاستشراقية لم تقتصر على الثقافات والعادات، بل امتدت إلى كتابة التاريخ، حيث قام المستشرقون بصياغة تاريخ فلسطين بما يخدم المصالح الاستعمارية والصهيونية، عن طريق تركيز الجهود الأوروبية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر على إنتاج "معرفة استعمارية" عن فلسطين استنادًا إلى الكتاب المقدس. وهذا التصور أدى إلى تصوير الفلسطينيين كامتداد للمشهد التوراتي القديم.

استغل الاستشراق هذه المعرفة لتمهيد السيطرة على فلسطين، من خلال إنشاء جمعيات مثل "صندوق استكشاف فلسطين" عام 1865، الذي ركز على دراسة الآثار والجغرافيا لتأكيد صحة الكتاب المقدس. تبعته جمعيات أميركية وأوروبية أخرى بأهداف دينية وسياسية، ما ساهم في ترسيخ النفوذ الغربي في فلسطين.

يجادل الصليبي بأن الجغرافيا التوراتية التي اعتمدت عليها الرواية الصهيونية لتأكيد حق اليهود في فلسطين ليست دقيقة، ويشير إلى أن الأحداث التوراتية ربما وقعت في مناطق أخرى من شبه الجزيرة العربية

دور المؤرخين الإسرائيليين النقديين

إيلان بابيه وآفي شلايم

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وفي السياق ذاته، يظهر دور مؤرخين إسرائيليين مثل إيلان بابيه وآفي شلايم، من الذين تحدوا الرواية التاريخية الصهيونية السائدة. ففي كتابه "التطهير العرقي في فلسطين"، يكشف بابيه كيف تمت عمليات تهجير الفلسطينيين قسرًا خلال النكبة عام 1948، مستندًا إلى وثائق أرشيفية تكشف التزييف المتعمد للرواية الرسمية الإسرائيلية. أما آفي شلايم، فقد أظهر في كتابه "الجدار الحديدي" كيف استخدمت إسرائيل الرواية التاريخية كأداة لتبرير سياساتها التوسعية والعدوانية.

هؤلاء المؤرخون يثبتون أن الرواية الصهيونية ليست سوى إعادة إنتاج للأيديولوجيات الاستعمارية.

إعادة النظر في الجغرافيا التوراتية

كمال الصليبي وفاضل الربيعي وإعادة قراءة التاريخ

إضافة إلى ذلك، يبرز دور كمال الصليبي الذي قدم أطروحات جريئة في كتابه "التوراة جاءت من جزيرة العرب".. يجادل الصليبي بأن الجغرافيا التوراتية التي اعتمدت عليها الرواية الصهيونية لتأكيد حق اليهود في فلسطين ليست دقيقة، ويشير إلى أن الأحداث التوراتية ربما وقعت في مناطق أخرى من شبه الجزيرة العربية. هذه الطروحات تفتح الباب أمام إعادة التفكير في الجغرافيا التاريخية لفلسطين، وتفكيك الرواية التي تعتبرها أرضًا "موعودة" لليهود.

علاوة على ذلك، تأتي أطروحات فاضل الربيعي الجريئة من خلال مؤلفاته العديدة، مثل كتابه "القدس ليست أورشليم"، الذي أوضح فيه وبأدلة من التوراة نفسها زيف الارتباط بين القدس وأورشليم، وأن غالبية المناطق والتسميات التي تم ذكرها في الكتاب المقدس إنما هي أسماء مدن يمنية ما زالت موجودة إلى الآن، مستندا في ذلك على كتاب "الإكليل" للهمداني، الذي تحدث فيه عن أخبار اليمن وأنساب حِمْير.

إن إعادة قراءة تاريخ منطقتنا من منظورنا الخاص ليست مجرد ممارسة أكاديمية، بل هي شكل من أشكال المقاومة الثقافية؛ فكما أن السلاح ضروري للدفاع عن الأرض، فإن المعرفة ضرورية للدفاع عن الهوية

ضرورة إعادة كتابة تاريخنا بأقلامنا

من الواضح أن معظم مناهج التعليم في العالم العربي متأثرة بالسرديات التاريخية التي فرضها المستشرقون والمستعمرون، ما يؤدي إلى تبني رؤية مشوهة لتاريخ منطقتنا؛ إذ نعارض الوجود الإسرائيلي في المنطقة، وفي الوقت نفسه تتماهى مناهجنا الدراسية والأكاديمية مع الرواية الاستشراقية الصهيونية، التي تتحدث عن وجود تاريخي للملكة يهودا والسامرة في فلسطين!. هذا التناقض يعكس كيف أننا ننظر إلى تاريخنا بعيون الآخر، ونتبنى سرديات استعمارية دون أن ندرك ذلك. وبالتالي وجب علينا أن نقاوم هذه السرديات بإعادة كتابة تاريخنا، متحررين من تأثير الاستشراق.

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إن إعادة قراءة تاريخ منطقتنا من منظورنا الخاص ليست مجرد ممارسة أكاديمية، بل هي شكل من أشكال المقاومة الثقافية؛ فكما أن السلاح ضروري للدفاع عن الأرض، فإن المعرفة ضرورية للدفاع عن الهوية.. يجب أن نعتمد على أبحاثنا الأكاديمية وإنتاجنا الفكري لإعادة صياغة السرد التاريخي لفلسطين والشرق الأوسط.