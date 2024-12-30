تحول الشرع: من النضال إلى الجهاد ثم الاعتدال!

يفترض بعض المفكرين أن الهيكل الأساسي لبناء شخصية الإنسان يكون قد اكتمل حين يبلغ سن السادسة عشرة، وكل ما يكتسبه بعد ذلك ويتميز به هو بناء حول هذا الهيكل، لا يقوم معتدلًا ومستقرًا إلا بقدر اتفاقه نوعًا وكمًا مع هيكله الأساسي، وبالتالي تنشأ شخصية الإنسان وفكره في أول ستة عشر عامًا من عمره، وتكون الأسرة والمدرسة والمجتمع المغذي الرئيسي لها.

حسين الشرع.. بعد خروجه من السجن سافر إلى الأردن، واعتُقل أيضًا لمدة شهر ونصف، وتم تسفيره إلى العراق بناء على طلبه، وهناك أتم الثانوية، ثم دخل الجامعة وتخرج في كلية الاقتصاد- جامعة بغداد

أحمد حسين علي محمد خالد الشرع جده المناضل الشيخ طالب الشرع، قائد ثورة الزوية قرية جيبين سنة 1920 ضد الاستعمار الفرنسي، والذي شارك بالثورة السورية الكبرى بقيادة سلطان باشا الأطرش سنة 1925. والده حسين الشرع عروبي قومي (ناصري)، ولد 1946 في جنوب الجولان، واستلهم فكره النضالي من تاريخ جده طالب الشرع، وعندما كان في المرحلة الثانوية شارك في احتجاجات ضد انقلاب حزب البعث العربي الاشتراكي سنة 1963 واعتقل لمدة أربعة أيام.

بعد خروجه من السجن سافر إلى الأردن، واعتُقل أيضًا لمدة شهر ونصف، وتم تسفيره إلى العراق بناء على طلبه، وهناك أتم الثانوية، ثم دخل الجامعة وتخرج في كلية الاقتصاد- جامعة بغداد سنة 1969، وعاد إلى سوريا سنة 1970 وتم اعتقاله فور وصوله لمدة قصيرة، وعمل في سوريا لغاية 1979 في مجلس محافظة القنيطرة، وفي الشركة العامة للنفط، إلى أن سافر إلى المملكة العربية السعودية ليعمل هناك باحثًا اقتصاديًا لغاية 1988. ألف حسين الشرع تسعة عشر كتابًا، منها "ثورة الزوية السورية" و"قيامة سوريا" (كيفية إعادة إعمار سوريا) و"الأحزاب السياسية في البلاد العربية" و"العبودية التاريخية ومنهجية الاستعباد في حكم سوريا" أيضًا.

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تعد الانتفاضة الفلسطينية الثانية (2000)، والاحتلال الأمريكي لأفغانستان (2001)، والغزو الأمريكي للعراق (2003)، موقظًا ودافعًا لجيل الثمانينيات في الوطن العربي والإسلامي للنضال ضد الاستعمار، وساحات استقطاب لذلك الجيل، الذي احتضنته التنظيمات وحولته إلى جهاد ممنهج وفق قواعد التنظيم، من خلال المعسكرات المغلقة والفتاوي العقائدية بأصول الجهاد. وهنا بدأ التأثير في التحول الفكري لأحمد الشرع الملقب بـ"أبو محمد الجولاني"، مؤسس جبهة النصرة لأهل الشام (2012)، وبعدها هيئة تحرير الشام (2017) بعد اندلاع الثورة السورية (2011)، وهو سوري الجنسية من منطقة الجولان المحتل.

من خلال دراسته في كلية الإعلام بجامعة دمشق، والتزامه الأخلاقي والديني، جاء اهتمامه بقضايا العرب المسلمين. وهنا بدأ الغرو الأميركي للعراق (2003)، وتحركت مشاعر النضال لدى أحمد الشرع

ولد أحمد الشرع عام 1981، ونشأ في بيت المناضل حسين الشرع، الذي تشبع بأفكار النضال والقومية العربية، وبالفكر اللاواعي للابن تترسخ عقلية المناضل من خلال النقاشات المنزلية عن صراعات التيارات والأحزاب، بالإضافة إلى معرفته بتجربة والده وتنقلهم في دول متعددة، وأيضًا بالفكر السلفي السائد في المملكة العربية السعودية آنذاك، ومن هنا ننطلق بالحديث عن أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) السلفي العروبي الإسلامي، وهذا استقراء للأحداث والتطورات التي عاشها بعد أن تشبع بالأفكار النضالية، وتأثر بالانتفاضة الفلسطينية الثانية.

ومن خلال دراسته في كلية الإعلام بجامعة دمشق، والتزامه الأخلاقي والديني، جاء اهتمامه بقضايا العرب المسلمين. وهنا بدأ الغرو الأميركي للعراق (2003)، وتحركت مشاعر النضال لدى أحمد الشرع، كباقي الشباب السوريين الذين كانوا يذهبون إلى العراق للدفاع عن قضية تخص الأمة العربية، عن طريق جماعة القعقاع وغيرها من المجموعات التي كانت تجند السوريين الشباب للقتال هناك، وهنا انتقل أبو محمد الجولاني من عقلية المناضل إلى عقلية المجاهد في صفوف تنظيم "قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين" بقيادة أبو مصعب الزرقاوي، وبعد مقتل الزرقاوي عاد ليستقر في لبنان من أجل دعم تنظيم "جند الشام" لوجستياً عام 2006.

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وحين اعتقلت المخابرات السورية تنظيم جند الشام عاد الجولاني إلى العراق لمتابعة القتال، واعتقله الجيش الأميركي في معسكر بوكا، وتم إطلاق سراحه عام 2008، واستمر في القتال إلى جانب "أبو بكر البغدادي" وعين رئيساً للعمليات في محافظة نينوى العراقية، وعندما اندلعت الثورة السورية عام 2011، عاد إلى سوريا وشكل "جبهة النصرة لأهل الشام" مع ستة من رفاقه عام 2012، وهنا تكمن التساؤلات حول هدف مشاركته في الصراع السوري وتوجهاته.

عملت الهيئة على تنظيم صفوفها وسلوكها المدني وفق حوكمة مدنية، وشكلت حكومة الإنقاذ، واستطاع الشرع أن يحجم العناصر المتطرفة ويقيل بعضها مثل "أبو ماريا القحطاني"، وبدأ بتحويل الهيئة إلى فصيل سوري ضمن صفوف الثورة السورية

بعد خلاف فكري ومنهجي حاد مع "أبو بكر البغدادي"، زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش) حصلت معارك طاحنة دامت أكثر من ستة أشهر فعلية، وسنة ونصف بين كَرّ وفَرّ، ما اضطره للتوجه إلى سهل حوران، وبعدها إلى شمالي غربي سوريا (إدلب) ليشكل هيئة تحرير الشام (2017)، بعد تصريحه بإنهاء ارتباطه بتنظيم القاعدة أو أي جماعة جهادية أخرى، وهنا بدأ ببناء "هيئة تحرير الشام" بشكل مدني، قائم على تراتبية وحوكمة في ظل الحرب الوحشية.

عملت الهيئة على تنظيم صفوفها وسلوكها المدني وفق حوكمة مدنية، وشكلت حكومة الإنقاذ، واستطاع الشرع أن يحجم العناصر المتطرفة ويقيل بعضها مثل "أبو ماريا القحطاني"، وبدأ بتحويل الهيئة إلى فصيل سوري ضمن صفوف الثورة السورية، وعمل خلال هذه السنوات على تنشيط المنطقة وتنظيمها وإعادة بنائها، وكانت أفضل مدينة سورية من حيث الخدمات والأمان والازدهار التجاري، وأعد فصيلًا منضبط السلوك ذا كادر أكاديمي من أطباء ومهندسين وحقوقيين. والجدير بالذكر هو تعيين نائب رئيس الوزراء للشؤون العسكرية، العقيد رياض الأسعد مؤسس الجيش السوري الحر في هذا المنصب، وهذا دليل على التغيير الفكري والمنهجي للهيئة.

سنة 2021، أحدثت الحكومة كلية الشؤون العسكرية، التي عملت على استحداث أسلحة مثل طائرات بدون طيار (شاهين)، والعديد من المشاريع التنموية مثل الحكومة الألكترونية التي توفر جميع الوثائق الخاصة بالحكومة والسكان ألكترونيًّا، وهناك العديد من الأعمال الإنسانية سنسلط الضوء عليها في مقال آخر، وهذا يدل على سلوك مختلف عن الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة.

يبقى التساؤل عن علاقة المناضلين ضد الاستبداد من مختلف مشاربهم الفكرية، وتأثيرهم على جيل ثورات الربيع العربي، وعن واقع الإنسان في التطور أو الانتقال الفكري

وتأتي معركة "ردع العدوان" بقيادة أحمد الشرع تتويجًا لتلك الجهود والتحولات الجدية، وقد أطاحت بنظام بشار الأسد وحلفائه (إيران وروسيا) خلال عشرة أيام، ونرى نموذجًا مدنيًّا يصدره الشرع من التآخي والمحبة والعفو والتسامح والحفاظ على الممتلكات العامة والكنائس والمساجد والمدنيين والأقليات دون ارتكاب أي انتهاكات حرب، ومن ثم العفو عن جيش نظام الأسد وموظفيه إلا من ارتكب جرائم بحق الشعب السوري. وأضاف الشرع في رسالة إلى المقاتلين "ادخلوا دمشق متواضعين، واحفظوا مؤسسات الدولة؛ فهي للشعب السوري العظيم، ولنكمل معاً رسم صورة النصر لأعظم ثورة في التاريخ الحديث".

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وهنا يظهر أحمد الشرع بصورة مختلفة عن الصورة المعتادة، وخطاب مدني سياسي يحمل معاني الديمقراطية والتعددية السياسية وحقوق الأقليات والمواطنة. ومن هذا التنوع والاختلاف انطلقت فرضيتنا في هذا المقال عن التحولات الفكرية المتباينة في السياسة والتطور الفكري، وهو نموذج أو عينة لدراسة علم النفس والاجتماع والأنثروبولوجيا عن علاقة النشأة بالتحول الفكري لدى المناضلين.

ويبقى التساؤل عن علاقة المناضلين ضد الاستبداد من مختلف مشاربهم الفكرية، وتأثيرهم على جيل ثورات الربيع العربي، وعن واقع الإنسان في التطور أو الانتقال الفكري.