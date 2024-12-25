الانقسامات الداخلية تهدد استمرارية كتلة المعارضة الهندية

لقد خرجت الخلافات داخل كتلة المعارضة الهندية إلى العلن، ما يثير الشكوك حول استمرارية التحالف..

اتخذت أحزاب مثل حزب المؤتمر الترينامولي (TMC) بزعامة ماماتا بانيرجي، وحزب ساماجوادي (SP) بزعامة أخيليش ياداف، مواقف متباينة مع حزب المؤتمر حول القضايا التي يجب مناقشتها خلال الدورة البرلمانية الحالية.

وبينما ركز حزب ساماجوادي على أعمال الشغب في سامبال، سلط حزب المؤتمر الترينامولي الضوء على العنف ضد الهندوس في بنغلاديش، مع تجنبه دعم حزب المؤتمر في قضية واحدة فقط.

أعربت بعض الأحزاب الإقليمية مثل حزب المؤتمر الوطني، وحزب شيف سينا (بقيادة أودهاف ثاكيراي) عن مخاوفها من قيادة حزب المؤتمر للتحالف، مقترحة أن تتولى زعيمة إقليمية مثل ماماتا بانيرجي قيادة الكتلة.

تتكون كتلة الهند من مجموعتين رئيسيتين: حزب المؤتمر والأحزاب الإقليمية.. وقد فازت الأخيرة مجتمعة بـ 135 مقعدًا، بينما حصل حزب المؤتمر على 99 مقعدًا في انتخابات لوك سابها هذا العام

ويرى زعماء هذه الأحزاب أن حزب المؤتمر يعاني من ضعف القيادة، وغياب الإستراتيجية اللازمة لهزيمة حزب بهاراتيا جاناتا في المنافسات الفردية.

تقول ماماتا: "أسست كتلة الهند، والآن يعود الأمر إلى القائمين عليها لضمان إدارتها بفاعلية.. إذا لم يتمكنوا من تحقيق ذلك، فما الذي يمكنني فعله؟ إذا طُلب مني، سأضمن سير العمل بسلاسة". تصريحاتها أثارت دعمًا بين حلفاء حزب ماها فيكاس أغادي (MVA)، حيث أشاد بها شاراد باوار، زعيم حزب المؤتمر الوطني، كزعيمة قادرة.

إعلان

وقد لاقت تصريحات ماماتا دعمًا بين حلفاء حزب ماها فيكاس أغادي (MVA) في ولاية ماهاراشترا؛ فقد صرحت بريانكا شاتورفيدي، المتحدثة باسم حزب شيف سينا الذي يقوده حزب أودهاف، أن ماماتا جزء لا يتجزأ من تحالف الهند، وأن حزبها سيدعمها إذا سعت إلى دور أكبر.

وقد أظهر رئيس حزب المؤتمر الوطني شاراد باوار هذا الشعور، حيث أشاد يوم السبت بماماتا باعتبارها زعيمة قادرة، ولديها الحق في التعبير عن رغبتها في قيادة تحالف المعارضة. وقال: "إن النواب الذين أرسلتهم إلى البرلمان مجتهدون وواعون".

التناقضات الجوهرية في كتلة الهند

تتكون كتلة الهند من مجموعتين رئيسيتين: حزب المؤتمر والأحزاب الإقليمية.. وقد فازت الأخيرة مجتمعة بـ 135 مقعدًا، بينما حصل حزب المؤتمر على 99 مقعدًا في انتخابات لوك سابها هذا العام.

عانى التحالف من انتكاسات؛ حيث غادر شريكان رئيسيان – حزب جاناتا دال (يونايتد) (JD-U) بزعامة نيتيش كومار، وحزب راشتريا لوك دال (RLD) بزعامة جايانت تشودري- للانضمام إلى التحالف الوطني الديمقراطي بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا قبل انتخابات لوك سابها.

لم يكن هناك إجماع داخل التحالف على من سيقود كتلة الهند، ما يعني أن الكتلة لم تعلن عن مرشح لمنصب رئيس الوزراء. ومع ذلك، بعد تحسن أداء حزب المؤتمر في الانتخابات، بما في ذلك مضاعفة عدد مقاعده تقريبًا، ظهر الحزب ببطء باعتباره الزعيم الطبيعي لكتلة الهند.

إن تركيبة التحالف تتسم بالتناقضات المتأصلة؛ فقد حققت أحزاب إقليمية مثل الحزب الاشتراكي، وحزب المؤتمر الترينامولي، وحزب المؤتمر الوطني، وحزب درافيدا مونيترا كازاجام (DMK)، وحزب راشتريا جاناتا دال (RJD)، وحزب عام آدمي (AAP)، مكاسب على حساب حزب المؤتمر، وخاصة من خلال تأمين أصوات الطوائف المنبوذة والقبائل المسلمة.

وإذا تعزز حزب المؤتمر فقد يؤدي ذلك إلى إضعاف الأحزاب الإقليمية. وفي الوقت الحالي، يستفيد حزب المؤتمر من التحالفات مع الأحزاب الإقليمية، ما يزيد من قوته في ولايات مثل أوتار براديش وتاميل نادو وماهاراشترا.

في غياب التماسك الأيديولوجي بين الحلفاء، بدأت الشقوق تظهر في كتلة الهند، وبدأ التحالف يتعثر.. والشيء الوحيد الذي يبقي الأحزاب متحدة هو معارضتها المشتركة لحزب بهاراتيا جاناتا

هل تؤدي الأحزاب الإقليمية بشكل أفضل ضد حزب بهاراتيا جاناتا؟

إعلان

ويزعم زعماء الأحزاب الإقليمية أن سجلهم أفضل عندما يتعلق الأمر بهزيمة حزب بهاراتيا جاناتا؛ فقد خسر حزب المؤتمر أمامهم في ولاية هاريانا على الرغم من البيئة المواتية، كما عانى من هزيمة قاسية في ولاية ماهاراشترا، حيث ألقى حلفاؤه -حزب المؤتمر الوطني (شاراد باوار)، وشيف سينا (أودهاف)- باللوم على حزب المؤتمر في الهزيمة على الرغم من تقدمه في الانتخابات العامة.

وعلى النقيض من ذلك، هزمت التحالفات الإقليمية بقيادة أحزاب مثل المؤتمر الوطني وحزب جهارخاند موكتي مورتشا (جيه إم إم) حزب بهاراتيا جاناتا في جامو وكشمير وجارخاند على التوالي.

وهذا هو السبب وراء رغبة العديد من اللاعبين الإقليميين في السيطرة على كتلة الهند؛ فهم يعتقدون أن زعامة راهول غاندي تعوق فرصهم، وخاصة قبل الانتخابات الحاسمة في أوتار براديش وتاميل نادو وغرب البنغال.

ومع ذلك، فإنهم ليسوا متحدين جميعًا في هذا المطلب؛ فعلى سبيل المثال، يواصل حزب درافيدا مونيترا دعم حزب المؤتمر الوطني الهندي، وامتنع عدد قليل من الأحزاب الأخرى عن الانحياز إلى أي من الجانبين حتى الآن.

في غياب التماسك الأيديولوجي بين الحلفاء، بدأت الشقوق تظهر في كتلة الهند، وبدأ التحالف يتعثر.. والشيء الوحيد الذي يبقي الأحزاب متحدة هو معارضتها المشتركة لحزب بهاراتيا جاناتا، فهل يكون هذا كافياً لاستمراره؟

في النهاية، يبدو أن التحالف يفتقد إلى التماسك الأيديولوجي، ما يؤدي إلى ظهور شقوق داخلية.. والسؤال الآن: هل تكفي معارضة الأحزاب المشتركة لحزب بهاراتيا جاناتا لإبقاء كتلة الهند متماسكة؟