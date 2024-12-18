الشرق الأوسط بعد سقوط بشار: بداية جديدة للشعوب

لطالما ارتبطت كلمة "التغيير" في الشرق الأوسط بصور الدمار والانقسامات، كأنما أصبحت جزءًا لا يتجزأ من السرديات الرسمية التي تحاول إقناع الشعوب بأن أي حراك شعبي لن يكون سوى مدخل للخراب. ومع ذلك، فإن اللحظة الراهنة قد تكون استثنائية، لحظة تُعيد تشكيل ملامح المنطقة العربية بعد سقوط نظام بشار الأسد، وتفتح أفقًا جديدًا للشعوب العربية لتجاوز تلك السرديات المفخخة.

التحولات النفسية والجيوسياسية في المنطقة

منذ بداية الأحداث في سوريا عام 2011، كان المشهد مشحونًا بالشكوك والتوجسات، إلا أن اللحظة الراهنة تبدو وكأنها نقطة تحول.. سقوط نظام الأسد، الذي استمر لعقود، لا يمثل فقط انهيار حكم استبدادي، بل هو إعلان عن انتهاء مرحلة وبدء أخرى.

الشعوب العربية اليوم تقف على أعتاب تحول كبير؛ تتحرر من قيود الخوف، وتعيد تعريف علاقتها بالسلطة، بعيدًا عن الهيمنة الدعائية التي حاولت ربط كل حراك شعبي بالفوضى.

التوتر التركي السوري أضاف بعدًا جديدًا للأزمة.. تركيا، التي تعتبر الأمن القومي خطًّا أحمر، وجدت نفسها أمام تهديدات مباشرة على حدودها

سقوط نظام الأسد: الأسباب والدوافع

لم يكن سقوط نظام الأسد وليد الصدفة، بل جاء نتيجة مجموعة من العوامل المركبة، أبرزها:

أحداث غزة وتأثيرها على المعارضة السورية

العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة لم يكن مجرد حدث عابر؛ بل كان مصدر إلهام لعقيدة قتالية جديدة في المنطقة.. المعارضة السورية استمدت من صمود المقاومة الفلسطينية نموذجًا يُحتذى به، ما زاد من قناعتها بأن الأنظمة العربية، وعلى رأسها النظام السوري، عاجزة.

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الموقف العربي المتخاذل تجاه غزة أسهم نفسيًّا في إعداد الشعوب لمرحلة جديدة من عدم التعاطف مع هذه الأنظمة، التي أصبحت في النهاية مجرد دول غير قادرة على اتخاذ مبادرات بناءة في القضايا الإقليمية..

استنزاف الحلفاء: حزب الله، إيران، وروسيا

التحالف الثلاثي الذي كان يمثل العمود الفقري لدعم نظام الأسد وجد نفسه في مواجهة ضغوط متعددة؛ فحزب الله غارق في معاركه على أكثر من جبهة، وإيران تعاني من عقوبات اقتصادية خانقة، وروسيا مستنزفة في صراعات دولية مكلفة.

هذا الاستنزاف جعل الطريق نحو دمشق أقل وعورة بالنسبة للمعارضة السورية، وكشف عن هشاشة النظام الذي لطالما اعتمد على دعم خارجي لبقائه.

الخلاف التركي السوري ومسألة الأمن القومي التركي

التوتر التركي السوري أضاف بعدًا جديدًا للأزمة.. تركيا، التي تعتبر الأمن القومي خطًّا أحمر، وجدت نفسها أمام تهديدات مباشرة على حدودها. هذا الخلاف دفع أنقرة لاتخاذ مواقف أكثر حزمًا تجاه نظام الأسد، ما عزز من زخم المعارضة، وزاد من عزلة النظام دوليًّا وإقليميًّا.

قد نشهد في المستقبل القريب صياغة جديدة للسياقات العربية؛ فالدول التي عانت لعقود من صراعات داخلية قد تجد في سقوط الأسد فرصة للانطلاق نحو مرحلة جديدة من التعاون والتكامل

جيوسياسية المنطقة بعد سقوط الأسد

سقوط النظام السوري لا يعني فقط تغيير نظام حكم، بل يشير إلى تحولات أوسع في الجغرافيا السياسية للمنطقة.. التحالفات التي كانت تُبنى على أسس مصلحية بحتة قد تتغير، والتوازنات القديمة قد تنهار لتُفسح المجال لتكتلات جديدة. ومع ذلك، فإن هذه المرحلة لن تكون سهلة؛ فهي لحظة شك وحذر، تتطلب من الشعوب والنخب السياسية البناء على أسس أكثر ليونة ومرونة لتحقيق الاستقرار.

قد نشهد في المستقبل القريب صياغة جديدة للسياقات العربية؛ فالدول التي عانت لعقود من صراعات داخلية قد تجد في سقوط الأسد فرصة للانطلاق نحو مرحلة جديدة من التعاون والتكامل.

هذا التحول يمكن أن يكون خطوة أولى نحو استعادة الثقة بين الشعوب العربية وأنظمتها السياسية، بشرط أن يكون هناك إدراك جماعي بأن بناء المستقبل يتطلب تجاوز الماضي، لا تكراره.

التحولات القادمة قد تكون صعبة، لكنها ضرورية.. إنها فرصة للعرب لإعادة تعريف أنفسهم وهوياتهم الوطنية بعيدًا عن قيود الاستبداد والدعاية المفخخة

نحو أفق جديد

الشرق الأوسط بعد سقوط بشار الأسد يقف أمام مفترق طرق؛ فإما أن تتحول اللحظة إلى نقطة انطلاق نحو بناء نظام إقليمي أكثر عدالة ومرونة، أو أن تُهدر كما أُهدرت فرص سابقة. ومع ذلك، فإن الشعوب العربية تبدو اليوم أكثر استعدادًا نفسيًّا وسياسيًّا لمواجهة تحديات المرحلة، متجاوزة تلك السرديات المحبطة التي حاولت الأنظمة فرضها لعقود.

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التحولات القادمة قد تكون صعبة، لكنها ضرورية.. إنها فرصة للعرب لإعادة تعريف أنفسهم وهوياتهم الوطنية بعيدًا عن قيود الاستبداد والدعاية المفخخة. وربما يكون سقوط الأسد ليس نهاية حقبة فحسب، بل بداية عهد جديد للشعوب العربية.