الاعتزال العاشر للصدر للبقاء وليس للانتخابات

أقدم عدد من منتسبي التيار الصدري على تمزيق صور وجداريات لقيادات في محور المقاومة، يوم الاثنين الماضي. وتحدثت مصادر من مكتبه أن زعيم التيار الصدري قرر اعتزال الناس والحياة العامة؛ احتجاجًا على تصرفاتهم.

في بلد يعيش أزمات متواصلة، يمثل الصدر رمزًا بارزًا للحراك الشعبي والسياسي، ما يجعل أي خطوة يتخذها محط اهتمام واسع. ومنذ عام 2013، اعتاد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إعلان اعتزاله العمل السياسي مرارًا قبل أن يعود إلى المشهد مجددًا.

إعلانه اعتزال الناس والسياسة هذه المرة – وهي العاشرة منذ دخوله في العملية السياسية – يثير أسئلة حول مستقبل التيار الصدري، ودوره في الساحة العراقية، وتداعياته على المشهد السياسي في البلاد. وفي ظل هذه التحديات المتزايدة، يبقى السؤال الأهم: إلى متى ستستمر هذه العزلة؟

في يوليو/ تموز 2021، أعلن الصدر انسحابه من العملية السياسية في العراق والامتناع عن ترشح تياره للانتخابات

مسلسل الانسحابات من السياسة

في أغسطس/ آب 2013، أعلن الصدر انسحابه من البرلمان والحكومة، وبعد شهر عاد للواجهة ببيان أكد فيه: "رغم أني أميل حاليًا للاعتزال والعزلة عن المجتمع، إلا أني لم أستطع أن أقف ساكتًا أمام هذه الجموع الطيبة المؤمنة السائرة لأبيها الصدر".

وفي فبراير/ شباط 2014، أعلن الصدر انسحابه مجددًا وحل التيار وإغلاق مكاتبه السياسية، لكن هذا الاعتزال لم يستمر طويلًا. فقد شارك تياره في الانتخابات البرلمانية، محققًا 34 مقعدًا ضمن كتلة الأحرار.

في أبريل/ نيسان 2016، جمّد الصدر "كتلة الأحرار" التابعة لتياره في البرلمان، محذرًا من تحول مسار الاعتصامات التي ينفذها أنصاره إلى "وجه آخر"، قبل أن ينهي المقاطعة في أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2018، أعلن اعتزالًا جديدًا، مع التزام بعدم تقديم تحالف "سائرون" الداعم له أي مرشح للحكومة العراقية.

الاعتزال التالي كان في ديسمبر/ كانون الأول 2019، عندما أعلن المكتب الخاص بمقتدى الصدر أنّه وجّه لإغلاق كل المؤسسات التابعة للخط الصدري لمدة عام كامل، مستثنيًا من ذلك مرقد والده وشقيقيه ومكتبه الخاص. وتبع تلك الإجراءات إغلاق صفحتي محمد صالح العراقي المعروف بوزير الصدر على " تويتر – X"، وفيسبوك.

تويتر – X"، وفيسبوك. وفي يوليو/ تموز 2021، أعلن الصدر انسحابه من العملية السياسية في العراق والامتناع عن ترشح تياره للانتخابات. وقال في كلمة: "نعلمكم بأنني لن أشترك في هذه الانتخابات".. لكنه عاد بعد ثلاثة أشهر، وحقق نتائج قوية في الانتخابات البرلمانية.

في يونيو/ حزيران 2022، طالب مقتدى الصدر بتشكيل حكومة أغلبية بعد فوزه بأكبر عدد من مقاعد البرلمان، إلا أن الأطراف الشيعية الأخرى شكلت "الإطار التنسيقي"، وعطلت العملية السياسية لمدة عام كامل، ما دفع الصدر إلى إصدار أمر بانسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان. وأعلن حينها: "أريد أن أخبركم.. في الانتخابات المقبلة لن أشارك بوجود الفاسدين".

في 29 أغسطس/ آب 2022، أعلن الصدر اعتزاله الأخير والنهائي عن العمل السياسي، معلنًا في تغريدة: "كنت قد قررت عدم التدخل في الشؤون السياسية، والآن أعلن الاعتزال النهائي، وغلق كافة المؤسسات، إلا المرقد الشريف (مرقد والده) والمتحف الشريف، وهيئة تراث آل الصدر". في هذه الفترة، برزت إلى السطح جماعة "أصحاب القضية" التي تؤمن بأن مقتدى الصدر هو الإمام المهدي المنتظر، ما دفعه إلى تجميد نشاط التيار الصدري سياسيًّا واجتماعيًّا وأمنيًّا، وإغلاق جميع مؤسساته.

وفي 14 أبريل/ نيسان 2023، أعلن في تغريدة: "لن أستمر في قيادة التيار الصدري وفيه (أهل القضية) وبعض من (الفاسدين) وفيه بعض الموبقات.. فهذا أمر جلل، فلذا أجد من المصلحة تجميد التيار أجمع ما عدا صلاة الجمعة وهيئة التراث و(براني) السيد الشهيد لمدة لا تقل عن سنة.. لأعلن براءة من كل ذلك أمام ربّي أولًا وأمام والدي ثانيًا، كما ويغلق مرقد السيد الوالد إلى ما بعد عيد الفطر".

في 27 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أمر الصدر بنقل جميع مقرات "سرايا السلام" التابعة للتيار من المناطق المكتظة بالسكان، كما أمر بإزالة كل صور آل الصدر عنها.

في الخامس من الشهر الجاري غرّد الصدر بضرورة عدم تدخل العراق، حكومة وشعبًا وجماعات ومليشيات، في الشأن السوري. وفي يوم هروب بشار الأسد، غرّد داعيًا إلى إقامة علاقات متوازنة بين الشعبين السوري والعراقي. وفي اليوم التالي لتغريدته، أقدم عدد من أنصاره على تمزيق صورة كبيرة تضم قادة من محور المقاومة.

على الفور، قامت قوة من سرايا السلام باعتقالهم وتسليمهم إلى الجهات المعنية، كما صدر أمر بعزلهم من سرايا السلام والبراءة منهم. وأعلن الصدر حسب رسالة نقلها حساب صالح محمد العراقي، الناطق باسمه: "حافظوا على العراق ومقدساته وسمعته، وارجعوا إلى الله وانبذوا كل عنف، فهناك من يتربص بعراقنا السوء، فلا تعينوه على ذلك، لا بقول ولا بفعل ولا أي شيء على الإطلاق، ولا تقولوا قولًا وتفعلوا فعلًا إلا بعد مراجعة حوزتكم المباركة، وكل من يفعل ذلك فأنا منه براء".

عزلة الصدر العاشرة قد تكون محاولة للتأمل والتخطيط أو لفت الأنظار، لكنها تعكس هشاشة الوضع السياسي والاجتماعي الذي يمر به العراق. الصدر، بما يمثله من رمز سياسي وشعبي، قد يجد نفسه في قلب معادلة إقليمية معقدة، تتطلب منه قرارات مصيرية تحدد مستقبله ومستقبل تياره

الصدر والتحديات المقبلة

شهدت المنطقة خلال الأشهر الماضية تحولات دراماتيكية، من غزة إلى لبنان إلى سقوط نظام بشار الأسد. وفي هذا السياق، يبدو أن العراق قد يكون الهدف القادم، خاصة بعد الهجمات التي نفذها محور المقاومة من داخل العراق ضد إسرائيل.

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إذا استهدف الكيان العراق فإن مقتدى الصدر سيجد نفسه في موقف معقّد لا يُحسد عليه، بين الكيان من جهة، والجماعات التي لطالما وصفها بـالوقحة من جهة أخرى، وهو الذي سعى بجدية إلى تقليص النفوذ الإيراني في العراق أكثر من أي زعيم سياسي شيعي آخر.

من ناحية أخرى، وعلى الرغم من رفعه راية الإصلاحات لعقد كامل، فإن ما تحقق بالفعل لم يتجاوز ما أنجزته انتفاضة أكتوبر/ تشرين الأول. فلم تتمكن قوى الإصلاح داخل النظام السياسي – بما فيها التيار الصدري- من تجاوز رموز العملية السياسية التقليدية، أو تقديم بدائل حقيقية.

لهذا، نرى أن تحرك عدد من شباب سرايا السلام في وضح النهار، وبشكل علني، لإنزال الصورة يُظهر ميلًا واضحًا لدى بعضهم إلى تجاوز جميع الرموز السياسية في مطالباتهم القادمة، بمن في ذلك رموز تيارهم. وهذا مما يثير قلق الصدر، لأنه في ذلك الوقت لم يعد قائدًا لحركة الإصلاح.

ختامًا، فإن عزلة الصدر العاشرة قد تكون محاولة للتأمل والتخطيط أو جلب الأنظار، لكنها تعكس أيضًا هشاشة الوضع السياسي والاجتماعي الذي يمر به العراق.

الصدر، بما يمثله من رمز سياسي وشعبي، قد يجد نفسه في قلب معادلة إقليمية معقدة، تتطلب منه قرارات مصيرية تحدد مستقبله ومستقبل تياره. لهذا، هو أكثر من يفكر في الانتخابات القادمة، يفكر في البقاء حتى عبور العاصفة والمحافظة على تياره إلى ما بعد الأزمة.