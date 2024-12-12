وسقط طاغية الشام

يعتبر القرن الرابع الهجري قرن انتشار نفوذ الباطنيين وتمكنهم في عدد من البلاد الإسلامية، لا سيما بغداد مركز الخلافة العباسية، فقد حكم خلاله القرامطةُ هجر (الأحساء والبحرين) وما حولها، منذ عام 286 هـ وحتى إسقاطهم على يد العباسيين عام 375 هـ، وحكم البويهيون بغداد وفارس وما حولها منذ عام 334 هـ وحتى إسقاطهم على يد السلاجقة عام 447 هـ، وحكم العبيديون بلاد المغرب الإسلامي ومصر منذ عام 298 هـ وحتى إسقاطهم على يد صلاح الدين الأيوبي عام 567 هـ.

يعتبر نظام الأسد، الذي حكم سوريا بشكل رسمي منذ عام 1970 م وحتى عام 2024 م امتدادًا عقائديًّا لهؤلاء الباطنيين، حكم خلال ذلك الأب حافظ الأسد مدة 30 عامًا، ثم ابنه بشار مدة 24 عامًا

الباطنية: مصطلح أطلق في التاريخ الإسلامي على عدة فرق تزعم أن للنصوص الدينية باطنًا وظاهرًا، وأن المراد منها هو الباطن الذي لا يفهمه إلا القلة المختارة من الناس، تقليدًا لما عليه المجوسية وبعض الديانات الشرقية الأخرى، وكان من أبرز تلك الفرق عبر التاريخ الإسلامي الإسماعيلية، والقرامطة، والعبيديون، والنزارية، والنصيرية، وغيرهما.

وقد عاث هؤلاء الباطنيون فسادًا وقتلًا في بلاد المسلمين في الجزيرة العربية، وفي الشام والعراق ومصر وفارس وغيرها من البلاد، وكان من أعظم فسادهم أن أوقع القرامطة بحجاج بيت الله الحرام مذبحة كبيرة عام 317 هـ، وانتزعوا الحجر الأسود من الكعبة، وأخذوه إلى بلادهم هجر، وظل عندهم قرابة 22 عامًا، وبعد مفاوضات قامت بينهم وبين الخليفة العباسي لإعادته؛ وضعوه في الكوفة فأعاده المسلمون إلى مكانه في الكعبة عام 339 هـ. ثم أقدم أحد الباطنية من العبيديين في موسم حج عام 413 هـ على ضرب الحجر الأسود بمطرقة محاولًا انتزاعه، فكسر منه جانبًا، وكان من ورائه حامية من الجند العبيديين يريدون أخذه معهم إلى مصر، ولكن الحجاج حالوا دون ذلك وقتلوه، وبددوا الحامية العبيدية.

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هذا بالإضافة إلى اغتيال هؤلاء الباطنيين لكثير من القادة والعلماء، وارتكاب المجازر الكثيرة بحق المسلمين، لا سيما القادمين للحج من طريق العراق، ونشر البدع والخرافات في بلاد المسلمين، في العراق ومصر وغيرها، ولكن إجرامهم ذاك وظلمهم لا يقارن بإجرام النظام الذي حكم سوريا 54 عامًا أو يزيد.

يعتبر نظام الأسد، الذي حكم سوريا بشكل رسمي منذ عام 1970 م وحتى عام 2024 م امتدادًا عقائديًّا لهؤلاء الباطنيين، حكم خلال ذلك الأب حافظ الأسد مدة 30 عامًا، ثم ابنه بشار مدة 24 عامًا.

سقط النظام في سوريا في 8/12/2024م، بعد اندلاع ثورة شعبية ضده في 18/3/2011م، راح ضحيتها نحو مليون شخص، واعتُقل خلالها مئات الآلاف من الناس، وهُجّر الملايين منهم إلى أصقاع الدنيا

قام نظام الأسد على العقيدة نفسها التي تعامل بها الباطنيون قديمًا مع المسلمين، ولكن هذا النظام الباطني رغم قصر مدة حكمه مقارنة بالدويلات الباطنية قديمًا، قد أذاق المسلمين في سوريا ولبنان على امتداد 54 عامًا شتى أنواع الظلم والقتل، وعاث في سوريا خرابًا وفسادًا، وطال ظلمه الحجر والبشر.

فقد سلَّم حافظ الأسد الجولان السوري لإسرائيل عام 1967م عندما كان وزيرًا للدفاع، ثم بعد توليه الحكم ارتكب أبشع المجازر بحق السوريين والفلسطينيين في كلٍّ من سوريا ولبنان، وكان من أعظم تلك المجازر مذبحة حماة عام 1982 م، التي راح ضحيتها أكثر من 40 ألفًا من أهلها، وبعد أن تولى ابنه بشار الأسد حكم سوريا فتح أبوابها لإيران على مصراعيها لنشر التشيع فيها، إضافة لسرقة هذا النظام ثروات البلاد، وتبديد خيراتها، واعتقال صفوة أهلها، وقتل مئات الآلاف منهم تحت التعذيب، وتهجير من لم يقدر عليه منهم، ولم يترك هذا النظام سوريا ويرحل عنها إلا بعد أن ترك البلد دمارًا وخرابًا.

ويكفي دلالةً على تفوق ذلك النظام في الإجرام على أسلافه الباطنيين؛ ما شاهده العالم بعد إسقاطه من أهوال السجون التي كان يقبع بها آلاف المعتقلين من الأطفال والنساء والرجال، كسجن صيدنايا، وسجن المزة العسكري، وسجن تدمر، وسجن حلب المركزي، وسجن السويداء، وغيرها الكثير من السجون التي وجد بداخلها معتقلين منذ 50 عامًا!

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سقط النظام في سوريا في 8/12/2024م، بعد اندلاع ثورة شعبية ضده في 18/3/2011م، راح ضحيتها نحو مليون شخص، واعتُقل خلالها مئات الآلاف من الناس، وهُجّر الملايين منهم إلى أصقاع الدنيا، حتى لم يبقَ بلد في العالم إلا ووصله السوريون الفارون من حكم نظام الأسد، وبسقوطه عمّت الفرحة أحرار العالم كله.