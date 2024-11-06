الفوسفور الأبيض.. تأثيرات وتدبيرات

يعتبر الفوسفور الأبيض، والذي يسمى أحياناً بالفوسفور الأصفر، مادة كيميائية شمعية صلبة، يتراوح لونه ما بين الأبيض والأصفر، وله رائحة تشبه إلى حد ما رائحة الثوم. يستخدم في مجالات متنوعة، إلا إنه يمنع استخدامه كسلاح مباشر ضد المدنيين، بناءً على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية!

يسبب التعرض للفوسفور الأبيض أعراضاً صحية متعددة، ولا بد هنا من ملاحظة أن التأثيرات الجهازية قد تتأخر لمدة تصل إلى 24 ساعة، ويمكن أن تشمل اضطرابات القلب والأوعية

نظرة عامة

يشتعل الفوسفور الأبيض تلقائياً في الهواء عند درجات حرارة 30 درجة مئوية وما فوق، ويستمر في الاحتراق حتى يتأكسد بشكل كامل، أو حتى ينعدم الأوكسجين، وعند حرق الفوسفور ينتج عنه دخان كثيف ومهيج أبيض اللون.

يستخدم الفوسفور الأبيض في مجالات عسكرية متنوعة كالقنابل اليدوية، وقذائف المدفعية، وبهدف الإضاءة وتوليد ستار من الدخان، وكمادة حارقة أيضاً. كما أن له استخدامات أخرى صناعية؛ حيث إنه يدخل في بعض المنتجات مثل الأسمدة الكيميائية والمنظفات، ومبيدات القوارض، والألعاب النارية.

التأثيرات الصحية

يسبب التعرض للفوسفور الأبيض أعراضاً صحية متعددة، ولا بد هنا من ملاحظة أن التأثيرات الجهازية قد تتأخر لمدة تصل إلى 24 ساعة، ويمكن أن تشمل اضطرابات القلب والأوعية، بالإضافة إلى تلف الكلى والكبد، وانخفاض مستوى الوعي، والغيبوبة، وقد تصل إلى الوفاة بسبب الصدمة أو الفشل الكبدي أو الكلوي، أو تلف الجهاز العصبي المركزي، أو القلب.

التأثيرات الجلدية

قد تتسبب الإصابات الحرارية والكيميائية الناتجة عن الفوسفور الأبيض في حدوث حروق عميقة مؤلمة جداً. وقد تبدو المناطق المصابة من الجلد المكشوف باللون الأصفر، كما وقد تظهر عليها حروق نخرية محاطة بأنسجة منسلخة. وجدير بالذكر أن الفوسفور الأبيض قابل للذوبان بدرجة عالية في الدهون، وعليه فإنه قد يخترق الأنسجة، ما يؤدي إلى حدوث حروق عميقة وخطيرة بطيئة الالتئام.

عند تعرض الجلد للفوسفور الأبيض فإنه ينبغي شطفه بعناية، وغسله بالماء البارد، وإبقاء المناطق المكشوفة مبللة لوقف الإشتعال، كأن يتم تغطيتها بقطعة مبللة من القماش أثناء عملية النقل إلى المركز الطبي

التأثيرات العينية

يسبب التعرض للدخان الناتج عن حرق الفوسفور تهيج العينين، وتشنج الجفن، ورهاب الضوء، والتدميع، والتهاب الملتحمة.. علاوة على ذلك، فإن جزيئات الفوسفور الأبيض قد تحدث حروقاً وانثقاباً في قرنية العين.

التأثيرات التنفسية

يعمل الدخان الناتج عن حرق الفوسفور على إحداث تهيج في الجهاز التنفسي، والسعال، وضيق النفس، والصداع، كما أنه قد يتسبب في حدوث الوذمة الرئوية، وهبوط النفس أيضاً.

التأثيرات الهضمية

يمكن أن يسبب الفوسفور الأبيض أعراضاً هضمية كالغثيان، والتقيؤ، والألم البطني، والإسهال.

الإجراءات العلاجية

أياً كانت الإصابة فإن إبعاد المصاب عن مكان الحدث يعتبر أمراً بالغ الأهمية في حالات التعرض للفوسفور الأبيض!

عند تعرض الجلد للفوسفور الأبيض فإنه ينبغي شطفه بعناية، وغسله بالماء البارد، وإبقاء المناطق المكشوفة مبللة لوقف الإشتعال، كأن يتم تغطيتها بقطعة مبللة من القماش أثناء عملية النقل إلى المركز الطبي.

غسل الجلد المكشوف أو الجروح باستمرار، وذلك بمحلول ملحي، أو بالماء البارد، أو غمر الأجزاء المصابة في الماء! مع الحرص على عدم كشف أجزاء أخرى من الجلد، وذلك خلال عملية إزالة جزيئات الفوسفور.

العلاجات الأخرى تكون بحسب شدة الحروق، الأمر الذي يترك للفريق الطبي المتخصص في طب الحروق.

إذا تعرضت العينان للفوسفور الأبيض أو للدخان الناتج عنه، فإنه ينبغي غسل العينين بكمية وفيرة من الماء أو بمحلول ملحي 0,9% لمدة 10-15 دقيقة (مع إزالة العدسات اللاصقة إن أمكن).

يقلل المخدر الموضعي من تشنج الجفن ويساعد في عملية الغسل، إلا أنه لا ينبغي أبداً تأخير الغسل في حالة عدم توفر المخدر. وعند وجود جزيئات من الفوسفور في العين، فينبغي حينها قلب الجفون وإزالة هذه الجزيئات ووضعها في وعاء تحت الماء مع الإستمرار في الغسل.

يجب تغطية العيون بكمادات رطبة، لمنع جزيئات الفوسفور الأبيض من الاشتعال مرة أخرى.

إجراء فحص كامل للعينين، وإحالة المصاب بشكل عاجل إلى طبيب العيون إذا كان هناك دليل على الإصابة.

ينبغي إزالة الشظايا المنصهرة من الفوسفور الأبيض بالملقط الطبي حصراً، وليس عن طريق اليدين مباشرة، وحتى في حالة وجود القفازات الجراحية

في حالة الابتلاع

التأكد من عدم انسداد المجرى التنفسي.

عدم تحفيز التقيؤ!

مراقبة الأوكسجين، وضغط الدم، والقلب، والسكر، والشوارد الكهربائية.

إعطاء السوائل الوريدية في حالة ملاحظة أي دليل على انخفاض ضغط الدم.

في حالة الاستنشاق

فحص المجرى التنفسي.

تقييم النفس والنبض.

إعطاء الأوكسجين في حال وجود ضيق في التنفس.

القيام بالتنفس الاصطناعي إذا لزم الأمر، بشرط أن يكون هناك حاجز.

مراقبة المريض بعناية، للتأكد من عدم حدوث وذمة رئوية، أو هبوط في النفس.

الإجراءات الوقائية

تكمن الأولوية بعد التعرض للفوسفور الأبيض في العمل على إيقاف عملية الحرق.

من المهم جداً إبعاد المصاب عن مكان الحدث، وإزالة الملابس والأمتعة الشخصية بعناية، مع العلم بأن الملابس الملوثة من الممكن أن تشتعل، أو أن يتجدد اشتعالها، لذلك يجب وضع جميع الأشياء الملوثة في حاوية قابلة للإغلاق، مملوءة بالماء البارد، مع وضع إشارة معينة تدل بوضوح على أنها مواد خطيرة!

يجب غمر الفوسفور الذي تمت إزالته في الماء البارد، وذلك لتجنب اشتعاله.

من المهم استخدام الماء البارد، وليس الدافئ، وذلك لأن الفوسفور قد يصل إلى درجة حرارة الاشتعال الذاتي بسهولة في الماء الدافئ، علاوة على ذلك فإنه قد يذوب أيضاً، ما يزيد من صعوبة رؤيته!

يعتبر الفوسفور الأبيض مادة قابلة للاشتعال، وعليه فإنه يجب الحذر من التعرض لمصادر الاشتعال كاللهب، والمعدات الكهربائية، والسجائر أيضاً!

ينبغي إزالة الشظايا المنصهرة من الفوسفور الأبيض بالملقط الطبي حصراً، وليس عن طريق اليدين مباشرة، وحتى في حالة وجود القفازات الجراحية.

قد يكون من الصعب رؤية الجزيئات المنصهرة من الفوسفور الأبيض، والتي يمكن رؤيتها باستخدام الضوء فوق البنفسجي.

يجب عدم وضع أي مرهم ذي أساس زيتي أو دهني، وذلك لأنه قد يزيد من امتصاص الفوسفور الأبيض!

من المهم جداً توخي الحذر في حالة التعامل مع المرضى المصابين بالفوسفور الأبيض!