قوى خفية.. تيارات تشكّل السياسة الاقتصاديَّة بالمنطقة

يشهد الشرق الأوسط تحوّلًا غير مسبوق؛ فالاتجاهات الجيوسياسية، والأزمات البيئية، والضغوط الاجتماعية والاقتصادية، تدفع البلدان إلى إعادة النظر في سياساتها الاقتصادية. ومع ذلك، فبعيدًا عن السرديَّات المرئيَّة للتنويع، والتحوّلات في مجال الطاقة الخضراء، والاقتصادات الرقميَّة، هناك قوى خفيّة تشكّل مسار المنطقة.

تؤثر ديناميكيات القوة غير الرسمية، والتحالفات المتطورة، والتقدم العلمي، على الاستراتيجيات الاقتصادية بطرقٍ تكون غامضة غالبًا.. تشرح هذه المقالة العوامل الخفية، وتقدم تحليلًا متعمقًا لكيفية دفعها لمستقبل السياسة الاقتصادية في الشرق الأوسط، وتتنبأ بالتأثيرات المحتملة طويلة الأجل على الاستقرار الإقليمي.

لطالما كان يُنظر إلى الشرق الأوسط من خلال عدسة الاعتماد على النفط وعدم الاستقرار السياسي والانقسامات الدينية. ومع ذلك، على مدى العقدين الماضيين، بدأت المنطقة عملية معقدة من التحول الاقتصادي.. وتشير استراتيجيات التنويع الاقتصادي، مثل رؤية السعودية 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030، ومبادرة "دبي الذكية" في الإمارات العربية المتحدة، إلى التحرك نحو اقتصادات أقل اعتمادًا على النفط. ومع ذلك، تكمن وراء هذه الأجندات الإصلاحية الطموحة مجموعة أعمق وأكثر تعقيدًا من الديناميكيات -بعضها مرئيّ وبعضها مخفيّ- والتي تشكّل السياسة الاقتصاديّة بطرق ليست واضحة دائمًا.

ستستكشف المقالة هذه القوى الخفية، وتجمع بين وجهات النظر السياسية والاقتصادية والعلمية؛ لتحليل تأثيرها على صنع السياسات.

أدّى التعاون الاقتصادي السري بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، والذي تعزز باتفاقيات إبراهيم في عام 2020، إلى مشاريع مشتركة في التكنولوجيا والدفاع والطاقة

التحولات الجيوسياسية والتحالفات الخفية التي تؤثر على السياسة الاقتصادية

مشهد القوة المتغير

لقد خضعت الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط لتحولات كبيرة في السنوات الأخيرة، وفي حين تظل كلٌّ من الجهات السياسية العريقة الفاعلة في المنطقة -مثل المملكة العربية السعودية وإيران وإسرائيل وتركيا- لاعبًا رئيسيًّا، فقد نشأت تحالفات ومنافسات جديدة تعقّد التوقعات الاقتصادية.

تحالفات خفية: أدّى التعاون الاقتصادي السري بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، والذي تعزز باتفاقيات إبراهيم في عام 2020، إلى مشاريع مشتركة في التكنولوجيا والدفاع والطاقة. ومع أن الرواية العامة تركز على الأهمية الدبلوماسية لهذه الصفقات، فإنّ لها آثارًا عميقة على السياسة الاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة. وتستغل الإمارات العربية المتحدة -على وجه الخصوص- قوتها الناعمة ونفوذها الاقتصادي لبناء تحالفات جديدة، وتضع نفسها كمركز عالمي للتمويل والتكنولوجيا والابتكار.

غالبًا ما يُشاد بالشرق الأوسط باعتباره ساحة معركة حاسمة في مكافحة تغير المناخ، حيث تقع احتياطياته النفطيَّة الضخمة في قلب أسواق الطاقة

دور الشبكات الاقتصادية غير الرسمية

بخلاف الدبلوماسية الرسمية بين الدول، غالبًا ما تؤدي الشبكات الاقتصادية غير الرسمية والتحالفات في القطاع الخاص دورًا كبيرًا في اقتصادات الشرق الأوسط. وغالبًا ما تكون هذه الشبكات غير شفافة، وتعمل بالتوازي مع القنوات الاقتصادية الرسمية.

دراسة حالة: تتجاوز طرق التجارة الخفية بين تركيا وإيران -والتي تيسرها جهات فاعلة غير رسمية وشبه رسمية- العقوبات الدولية. وتؤكّد هذه المعاملات -التي تتمّ غالبًا نقدًا أو من خلال دول خارجيَّة- على كيفيّة نسج الاقتصادات غير الرسمية في النسيج الاقتصادي الإقليمي الأوسع. وعلى الرغم من عدم الإبلاغ عنها إلى حد كبير، فإن هذه المعاملات ضرورية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في البلدان التي تواجه عقوبات شديدة.

زادت المملكة من قدرتها على إنتاج النفط، وفي الوقت نفسه وصفت نفسها بأنّها رائدة عالميًا في مجال الطاقة الخضراء

سياسات سوق الطاقة: مفارقة التحول الأخضر

غالبًا ما يُشاد بالشرق الأوسط باعتباره ساحة معركة حاسمة في مكافحة تغير المناخ، حيث تقع احتياطياته النفطيَّة الضخمة في قلب أسواق الطاقة العالمية. وعلى الرغم من الالتزامات العامة المتزايدة بالطاقة الخضراء، تظلّ المنطقة متجذّرة بعمق في الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وُعود الطاقة المتجدّدة: حدّدت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج الأخرى أهدافًا طموحة للطاقة المتجدّدة. على سبيل المثال، تتضمّن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 خططًا للاستثمار بكثافة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ومع ذلك، فإن الواقع أكثر تعقيدًا، في حين تستثمر بعض البلدان في مصادر الطاقة المتجدّدة، فإنَّ هيكلها الاقتصادي الأساسي -القائم على النفط والغاز- لا يزال سليمًا. زادت المملكة من قدرتها على إنتاج النفط، وفي الوقت نفسه وصفت نفسها بأنّها رائدة عالميًا في مجال الطاقة الخضراء.

وراء الأجندة الخضراء: يكشف تحليل أعمق أن العديد من دول الشرق الأوسط تراهن على التحول الأخضر. إنهم يستثمرون في الطاقة المتجددة لأسباب دبلوماسية، ويحظون بالتأييد في المفاوضات المناخية الدولية، وفي الوقت نفسه يضمنون أن تظل صادرات النفط العمود الفقري لاقتصادهم.

تعدّ رؤية السعودية 2030 مبادرة رائدة تهدف إلى تقليل اعتماد البلاد على النفط، وهي طموحة، لكن نجاحها بعيد كلّ البعد عن الضمان

القسم الثاني: تحديات التنويع الاقتصادي وواقع التبعية

مفارقة الاعتماد على النفط

تواجه اقتصادات الشرق الأوسط مفارقة، فعلى الرغم من عقود في جهود التنويع، لا يزال للنفط دور محوري في تشكيل اقتصاداتها.

رؤية المملكة العربية السعودية 2030: تعدّ رؤية 2030 مبادرة رائدة تهدف إلى تقليل اعتماد البلاد على النفط، وهي طموحة، لكن نجاحها بعيد كلّ البعد عن الضمان. وفي حين تمّ إحراز بعض التقدّم في القطاعات غير النفطية، مثل التمويل والتكنولوجيا، تظلّ عائدات النفط حجر الزاوية في المالية العامة. ووفقًا للبنك الدولي، شكّل النفط ما يقرب من 87٪ من إجمالي صادرات المملكة العربية السعودية في عام 2022.

اعتماد الشرق الأوسط على العمالة الوافدة في قطاعات تتراوح من البناء إلى الرعاية الصحيّة هو سلاح ذو حدّين

هناك عدّة عوامل تعيق التنفيذ الناجح لاستراتيجيات التنويع:

الاقتصاد السياسي: لا يشكل قطاع النفط ركيزة اقتصادية فحسب، بل ركيزة سياسية أيضًا، إذ إنَّ المصالح الراسخة في صناعة النفط تخلق مقاومة للتغيير، وخاصة عندما تفشل القطاعات البديلة، مثل السياحة أو التكنولوجيا، في توليد نفس المستوى من الإيرادات الفورية. رأس المال البشري: تعتمد القوى العاملة في المنطقة إلى حد كبير على العمال الأجانب، ويتخلف تطوير المهارات المحلية، ما يحد من القدرة على خلق اقتصادات محلية قائمة على المعرفة.

مع ترسيخ الأتمتة والذكاء الاصطناعي، فإن افتقار القوى العاملة إلى الجاهزية التكنولوجية قد يعيق قدرة المنطقة على التكيف مع الاقتصاد الرقمي

دور العمالة الوافدة وعجز الابتكار

إنّ اعتماد الشرق الأوسط على العمالة الوافدة في قطاعات تتراوح من البناء إلى الرعاية الصحيّة هو سلاح ذو حدّين. ففي حين يدعم العمال الأجانب القطاعات الرئيسيّة، فإنّهم يُعيقون أيضًا تطوير أنظمة الابتكار المحلّيّة.

دراسة حالة (قطاع العقارات في دبي): إنّ النمو السريع في دبي مدفوع بتدفق العمالة الوافدة الماهرة. ومع ذلك، فإنّ هذا الاعتماد يحدّ من نقل المهارات والابتكار التكنولوجي إلى القوى العاملة المحلّية. وتواجه المنطقة "عجزًا كبيرًا في الابتكار"؛ فهناك فجوة بين المهارات المطلوبة للاقتصاد المتنوع والقوى العاملة المتاحة.

إنّ النمو السريع في دبي مدفوع بتدفق العمالة الوافدة الماهرة. ومع ذلك، فإنّ هذا الاعتماد يحدّ من نقل المهارات والابتكار التكنولوجي إلى القوى العاملة المحلّية. وتواجه المنطقة "عجزًا كبيرًا في الابتكار"؛ فهناك فجوة بين المهارات المطلوبة للاقتصاد المتنوع والقوى العاملة المتاحة. التحليل التنبّؤي: في العقد القادم، قد يشكل هذا الاعتماد على العمالة الأجنبية مخاطر كبيرة، خاصة مع تحول المناخ الاقتصادي العالمي. ومع ترسيخ الأتمتة والذكاء الاصطناعي، فإن افتقار القوى العاملة إلى الجاهزية التكنولوجية قد يعيق قدرة المنطقة على التكيف مع الاقتصاد الرقمي.

وللبحث تتمة تأتي في المقالة القادمة..