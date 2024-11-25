في المقالين السابقين "تحديات الأمة وحركة الأهلة الخضراء"، و"حركة الأهلة الخضراء.. ما يجب وما يمكن"، تناولنا التحديات التي واجهت الفعل الوحدوي للأمة الإسلامية والأخطاء التي وقع فيها الناشطون في هذا الفعل، وحاولنا التعلم من هذه الأخطاء حتى لا نقع فيها مرة أخرى، وأكدنا على أن فعل توحيد الأمة الإسلامية لن يبدأ من رأس الهرم، بل من قاعدته، كما أنه لن يبدأ بين الدول قبل أن تبنى البنية التحتية للمشروع داخل كل قُطر.

في هذا المقال نبدأ في شرح تصورنا لتشبيك هذه البنى الاقتصادية والمعرفية والثقافية والاجتماعية بعضها مع بعض في جميع أقطار الأمة الإسلامية؛ وهو ما أردت أن أطلق عليه "تنسيقية حركة الأهلة الخضراء"، يكون دورها التنسيق بين جزئيات العمل الإسلامي المخلص لفكرة حركة الأهلة الخضراء، فيجمع جهوده التي تناثرت في فضاء العمل اليومي من دون نظرة واسعة تفهم المطلوب والمأمول، بإيجاد غرف مركزية منتخبة من كل الأقطار الإسلامية، لوضع الإستراتيجيات العامة بعد فحص الكليات، وترك العمل على الجزئيات لغرف الإدارة المحلية، لتجنب الانغماس فيها بشكل يضيع الفِكَر الكلية.

تكوين كوادر إدارية واعية بأولويات المرحلة، تستطيع التخطيط بناء على احتياجات المرحلة وتنفيذه من خلال العمل الجماعي

لذا، نرى أن التنسيقية في عملها التنفيذي، ما دون الإستراتيجي، تعمل على محورين، أولهما بث روح التضامن والتكامل والعمل العلمي المدروس وجودة الأعمال، والثاني هو تنسيق الجهود وجمع المشاريع المتشابهة في شتى الأقطار من أجل عمل تكاملي بحسب الحاجة والوقت، وعلى أن يكون مبنى التنسيقية ورؤيتها هو "نحو فكر تكاملي شامل راشد للوصول إلى الوحدة المنشودة"، ورسالتها "السعي لإحياء الفكر التكاملي القائم على استيعاب التجارب الحضارية، والمرونة في تقبل الاختلاف، لتكوين منظومة عمل تكاملية بين الكيانات العاملة في شتى المجالات".

يجري العمل على عشرة أهداف، وهو اجتهاد، إذ يمكن الإضافة لها أو التقليص منها بحسب الظروف والإمكانات والموارد المتاحة:

تكوين وعي شعبي في العالم الإسلامي، مبني على الانفتاح الفكري، وتقبل الجديد بعيدًا عن الجمود والفكر الأحادي.

تكوين كوادر قادرة على بث الفكر المتعقل المبني على الفهم المستنير لمبادئ الدين وقضايا الأمة.

تكوين كوادر إدارية واعية بأولويات المرحلة، تستطيع التخطيط بناء على احتياجات المرحلة وتنفيذه من خلال العمل الجماعي.

تشبيك المنظمات العاملة في شتى المجالات لبناء منظومة عمل موحد.

محاولة تكوين مجموعات ضغط لإعادة النظر في النظم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، التي فرقت الأمة، وبث روح الوحدة بين أبناء الأمة.

تنسيق عمل الكيانات العاملة في مجال الدعوة والإعلام والسياسة والاقتصاد والعمل الخيري والحقوقي للوصول إلى تكامل العمل ورفع جودته.

هذا جهد ينتظر من العاملين والمؤمنين به إضافات تزيد ما بدأناه تعمقًا دون التوغل في التفاصيل الأكاديمية، ولا الفلسفية؛ فمبنى الفكرة ولبها هو البساطة والتبسيط وجمع الشمل وشحذ الهمم، فالكل عندنا مخلص والكل عندنا له حق الاجتهاد

ولأن الحركة بالأساس تهدف إلى رفع الحالة الاقتصادية لدى الشعوب الإسلامية، من دون الضغط على موارد الدول، تعمل التنسيقية مع المكاتب الإقليمية على تعميم نماذج تنموية ناجحة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتكامل بين المؤسسات المؤمنة بالفكرة، من أجل تعميم صناعة مشروعات كثيفة العمالة، لخلق مزيد من فرص العمل واستيعاب شباب الأمة.

ولأن هذه المشروعات تحتاج إلى الأيدي العاملة، تعمل التنسيقية مع المكاتب الإقليمية على تعميم النماذج التعليمية والتربوية الناجحة من خلال المدارس الرائدة، والجامعات المتخصصة.

لأن الحركة لن تنتشر إلا بآلة إعلامية تخدم المشروع وتبشر به، فإنه ينبغي على التنسيقية العمل مع المكاتب الإقليمية على تدشين إعلام مرئي ومسموع رائد، يشكل الوعي المجتمعي، مع عدم إغفال الإعلام الجديد الذي أصبح من الأهمية بمكانة الإعلام التقليدي.

هذا بدوره يحتاج بشكل أو بآخر إلى عقد دورات في الإعلام والسياسة والاقتصاد، لتخريج كوادر تؤمن بالفكر التكاملي بمنهاج إسلامي، بعيدًا عن النظريات الغربية.

وأخيرًا فإن ما خططناه إنما هو محاولة لنقل الفكرة من وجهة نظرنا، فهذا جهدنا الذي قدَّرنا الله على صياغته، ينتظر من العاملين والمؤمنين به إضافات تزيد ما بدأناه تعمقًا دون التوغل في التفاصيل الأكاديمية، ولا الفلسفية؛ فمبنى الفكرة ولبها هو البساطة والتبسيط وجمع الشمل وشحذ الهمم، فالكل عندنا مخلص والكل عندنا له حق الاجتهاد دون حجر على جهد لكن له منا النصح، ولنا عليه الإنصاف.

فهل من مشمر؟