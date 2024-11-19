الذكاء الاصطناعي.. بدايات متعثرة ونتائج مبهرة

من الرعاية الصحية إلى التعليم والهندسة والتسويق.. مجالات كثيرة أصبح الذكاء الاصطناعي جزءا أصيلا من بنيتها الأساسية، ولعل الأحرى بالمتابع لواقع استخدامات الذكاء الاصطناعي اليوم أن يبحث عن المجالات التي سلمت من هذا الغزو التقني الهائل، فهي بلا شك أيسر حصرا، إن وجدت.

ما الذي أسال كل هذا المِداد في الفترة الأخيرة، ومصطلح الذكاء الاصطناعي ظل يتردد في الآفاق لنحو 70 عاما، ولم يكن له تأثير بهذا الحجم؟

كانت مهنة الصحافة في مهب العاصفة، فهي ألصق بالتقنيات الحديثة، وأكثر حاجة إلى توظيف كل جديد على مستوى العدة والأدوات المستخدمة في إنتاج المحتوى الإعلامي في عصر السرعة وزمن الانفجار المعلوماتي الكبير.

ندوات ومنتديات ومؤتمرات في كل مدن العالم؛ نظمت لمناقشة سبل الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات الحياة المختلفة، وفي مهنة الصحافة على وجه التحديد. وهناك أخرى ركزت على التحديات والآثار الكارثية التي قد تترتب على هذه الثورة التقنية غير المسبوقة؛ فقد أصبح التدليس، وبث الأخبار الكاذبة، والتضليل الإعلامي الممنهج، وتقنيات التزييف العميق، أكثر خطورة من أي وقت مضى في ظل وجود أدوات وتقنيات قد تحرك جيشا من الحسابات الوهمية بضغطة واحدة على الحاسوب. وهذا ينذر بخطر كبير يحتاج أكثر من ندوة ومؤتمر.

ولكن، ما الذي أسال كل هذا المِداد في الفترة الأخيرة، ومصطلح الذكاء الاصطناعي ظل يتردد في الآفاق لنحو 70 عاما، ولم يكن له تأثير بهذا الحجم؟

في ورقة بعنوان "تاريخ الذكاء الاصطناعي"، تعود جامعة واشطن إلى البدايات، حيث تشير إلى أن أول من استخدم مصطلح الذكاء الاصطناعي هو العالم الأميركي جون مكارثي (John McCarthy)، في مؤتمر أكاديمي عقد عام 1956م. ومع ذلك، فإن البحث في مجال ذكاء الآلة كان قد بدأ قبل ذلك التاريخ، عندما اقترح العالم البريطاني آلان تورينغ (Alan Turing) فكرة الآلات القادرة على محاكاة الذكاء البشري، وهي الفكرة التي عُرفت لاحقاً باختبار تورينغ، الذي يقيس مدى قدرة الآلة على محاكاة الإنسان، وكان تمهيدا لظهور ما بات يعرف بالنظم الخبيرة، التي تطورت في عقدي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، بهدف محاكاة نمط التفكير الآدمي.

أصبح الذكاء الاصطناعي قوة هائلة تؤثر في كل جانب من جوانب الحياة، وخاصة في الممارسات الإعلامية التي هي مجال اهتمامنا ومحط تركيزنا، فقدرة الأدوات الذكية على التحقق من المعلومات، وتوليد الصور والنصوص والمقاطع الفيلمية، جعلت منه أداة أساسية للإعلاميين

في عقديْ السبعينيات والثمانينيات، شهدت البحوث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي نوعا من التراجع، نظرا لعدم قدرتها على تحقيق إنجازات ملموسة تتناسب مع جحم التوقعات المنتظرة، ما أدى إلى تخفيض حجم الاستثمارات المخصصة لمجال الذكاء الاصطناعي في دول عديدة.. حصل ذلك على الرغم من إطلاق اليابان لمشروع طموح في تطوير حواسيب الجيل الخامس باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولكن هذا المشروع أيضا لم يرقَ إلى مستوى توقعات العلماء والمستثمرين.

غير أن ظهور ما يعرف بالتعلم العميق (Deep Learning) والشبكات العصبية أبقى جذوة الأبحاث متقدة، ليشهد الذكاء الاصطناعي تطورا رهيبا في سنوات قليلة جدا، ويحقق العلماء في ظرف وجيز ما عجزوا عنه في عقود من الزمن؛ حيث لم يستطع الذكاء الاصطناعي محاكاة آلية التفكير البشرية كما كان يطمح رواد هذا المجال فحسب، بل تجاوزت الآلة قدرة الإنسان في معالجة كميات ضخمة من البيانات وتحليلها بكفاءة عالية وفي وقت قياسي، وفتح ذلك المجال أمام ثورة جديدة، تمثلت في ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي ملأ الدنيا وشغل الناس.

لقد أصبح الذكاء الاصطناعي قوة هائلة تؤثر في كل جانب من جوانب الحياة، وخاصة في الممارسات الإعلامية التي هي مجال اهتمامنا ومحط تركيزنا، فقدرة الأدوات الذكية على التحقق من المعلومات، وتوليد الصور والنصوص والمقاطع الفيلمية، جعلت منه أداة أساسية للإعلاميين؛ فهو لا يقتصر على تسريع الإنجاز وزيادة الإنتاج فحسب، بل يقدم حلولاً مبتكرة لتطوير المحتوى بجودة تفوق ما كان متوقعا قبل سنوات قليلة.