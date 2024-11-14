سياسة ترامب وشد المئزر

هل لنا من العير التي تقبل نصيباً؟ وهل ستدخل الأنظمة في حالة نفير بين سعي وتلبية؟ وهل نحن مع عقلية التاجر الباحث عن المكسب أم مع عقلية السياسي المراوغ؟ وهل ثمة ترابط بينهما من حيث التعطش للإبادة والتلطخ بالدماء؟ وهل المال والسياسة عاملان متفقان؟

يُلاحظ تزايد في عدد الأفراد الذين يعيشون كمجرد ناقلين ومرددين لتوافه الأمور ومنصرفين إلى تعميق الفرقة بدلاً من الحديث عن القضايا المصيرية الكبرى

على امتداد عالمنا الإسلامي أوطان تتهاوى وتتأرجح بين حروب وعقوبات وتوترات داخلية وأخرى تنأى بنفسها جراء ملفاتها التي لم تستطع عليها حملا، علّها تجد ما يُلهي شعوبها فأركستهم بالتستطيح المائل بقضه وقضيضه إلى الترفيه مع نزر قليل من علاقة الدم لمن يقعون خارج خطوط الحدود التي شابتها كثرة الشعارات فأصبحت لا تغني من ريبة ولا تُشبع من مسغبة.

الانزواء خارج دائرة التأثير والانسحاب من إطارها العام يشكّل تداعيات خطيرة إذا ما ارتكنّا إلى إرث حضاري يقود ولا يُقاد، لذلك فإن الأزمات القادمة في حقبة ترامب الثانية لا تشكّل غرابة وإنما هو "الجحر" الذي سنلدغ منها مراراً وتكراراً، وسيجد الأرض المهيأة والتي يتقاتل فيها الأفراد معلقين بشعرة رقيقة بين سقف ضاغط وأرض مفتتة، ومشهد إسلامي لم يعد سوى صورة ظلية لجسد محمل بأعباء العيش ويتقاطع بشدة مع ذاته عندما يتجاهل أصوله المتجذرة في قيم التكافل والتضامن.

إن قشة النجاة التي نحلم بها للخروج من ضيق الدور إلى فُسحة السفور نراها في مشهد ضبابي قاتم تعوم في واقع هش يعيش فيه الغالبية من المسلمين في عالم غارق حتى أخمص قدميه في وحل "الهوية الممسوخة"، فهم دُمى استهلاكية تتقمص شخصية الزهد للآخرين، بينما تمارس هي ذاتها جلد محيطها عندما تُحْرَم من فكرة بناء "الملهى/ الحانة" بالقرب من "المسجد"، وذلك اتفاقاً مع قناعة النزوع إلى حرية اختيار العقد والمعتقد.

في ظل ارتفاع معدلات الفقر التي تجاوزت في بعض البلدان خط الفقر بسبب الحروب والنزاعات وافتعال الأزمات على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وفرض العقوبات، يُلاحظ تزايد في عدد الأفراد الذين يعيشون كمجرد ناقلين ومرددين لتوافه الأمور ومنصرفين إلى تعميق الفرقة بدلاً من الحديث عن القضايا المصيرية الكبرى، وانشغال الشباب المسلم بالاستعراض في العالم الافتراضي بدلاً من استعراض أفقه الفكري وأحلامه، مما أدى إلى ابتعاد الشاب المسلم عن مكانته كلاعب مؤثر في المشهد السياسي والاقتصادي.

ومشاهد تلك التحولات لم تكن وليدة صدفة أو لحظية الوقوع، وإنما خطط ممنهجة نالت من مكونات المجتمع حتى اتسعَ الخَرْقُ على الراقع، فأضحت جدباً في زمن الخصب.

لذلك فقد تنامت ظاهرة النمط الاستهلاكي لديه وقيّدت الفكر في إطار من المساومة تجاه الوصول إلى شهرة تتكأ على أجساد إلتم عليها "الذباب" وطغت عليها هموم الدراما السطحية التي تُقدم أبطالاً غرباء عن واقع المشهد، لتعج الساحة بنقاش ومتابعات حول الموضة وصيحات التسوق بعيداً عن واقع الأمة، ليغرق في سباق ليس له نهاية أو حضور مؤثر في أحداث السياسة العالمية.

من المرجح وبشكل كبير سيعيد الرئيس "التاجر" سياسة "أمريكا أولاً" حتى وإن كانت بمسميات ومعايير أخرى كونها بُنيت على عقيدة فرض العقوبات الاقتصادية الشاملة على بعض الدول الإسلامية

عاصفة ترامب الثانية

تتغير علاقة العالم الإسلامي بأميركا حسب المصالح والتوازنات الدولية، إلا أنه من وباب تعلَم الدرس فقد انشغل العالم الإسلامي بالفرجة على ما يدور من تنافس بين كامالا وترامب، وكان منغمساً في لعبة "الغميضة" وقراءة "الفنجان" في الدواوين والاستراحات، دون وضع النتائج في واقعها وتحليلها استراتيجيا وجيوسياسياً واقتصادياً.

ستشهد المرحلة المقبلة عودة اليميني المتشدد في الحزب الجمهوري والثري "ترامب" متغيرات تعزز من تصرفاته السابقة ومواقفه تجاه الكثير من القضايا والتي تستخدم ورقة الضغط الاقتصادي والسياسات الأمنية الصارمة تجاه المسلمين في إطار المال مقابل صلاح الحال.

ومن المتوقع أن تكون سياسة "فرّق تسُد" هي العامل الثابت والمتغير في سياسة حكم ترامب من أجل تحقيق مصالحه ومصالح الكيان المحتل، وذلك تعزيزاً لزيادة موجة الكراهية والتمييز ضد المسلمين، ومن غير المستبعد أن يدفع بالعمليات العسكرية ضد الفلسطينيين وحركات المقاومة استغلالاً للمتغيرات السياسية في الشرق الأوسط، إلى جانب التوسع في اتفاقيات "ابرهام / إبراهيم" لتشمل دولاً إسلامية أخرى، مع إعادة تشكيل هوية "صفقة القرن" لإطالة حل القضية وتوسيع الفجوة بين الشعوب المسلمة وأنظمتها الغارقة في هموم الذات.

سيحرص ترامب على إبعاد الدول الإسلامية عن النفوذ الروسي والصيني باعتبارهما مهددان للأمن القومي الأمريكي

ومن المرجح وبشكل كبير سيعيد الرئيس "التاجر" سياسة "أمريكا أولاً" حتى وإن كانت بمسميات ومعايير أخرى كونها بُنيت على عقيدة فرض العقوبات الاقتصادية الشاملة على بعض الدول الإسلامية، وأية دولة يعتبرها عدوة للمصالح الأمريكية من أجل إضعاف البنية الأساسية لتلك الدول وإثارة وافتعال الأزمات الداخلية من أجل فرض واستحداث سياسات تخدم المصالح الأمريكية وتكريس فلسفة الإقصاء وتعميق الاحتلال الناعم، وهذا ما يؤكده مشروع 2025 التي اطلقته مؤسسة "هيرتج فاوندييشن" البحثية اليمينة.

وعلى مستويات عالمية ستتقلص أحلام الهجرة وتتحجم فكرة الظفر بممارسة اقتصادية اسثمارية للمسلمين الذين أرادوا شد رحالهم إلى أمريكا وذلك من خلال فرض ضرائب اقتصادية صارمة بهدف تقليص تأثير الوجود المالي للجاليات المسلمة، خاصة مع تعالي موجة الخطابات التحريضية التي أسهمت في زيادة التمييز ضد المسلمين، كما سيحرص ترامب على إبعاد الدول الإسلامية عن النفوذ الروسي والصيني باعتبارهما مهددان للأمن القومي الأمريكي.

على العالم الإسلامي أن "يشد المئزر" ليتفرغ ويلبس ما يصنع ويستعد لمواجهة التحديات المشتركة.. و"يحيي ليله" روحيا وفكريا ليتحمل المسؤولية في استنفار الهمم.. "ويوقظ أهله" من غفلتهم ليكونوا على وعي كامل بالأحداث المتسارعة من حولهم، فالمواجهة تبدأ من تحديد الهوية المشتركة وتجاوز التأزم والصراع التاريخي لأصل وخلافات الأمة الإسلامية.. فكم من محنة تتجلى فيها منحة.. وكم نقمة تؤسس لنعمة، فالأمل لا يأتي إلا بعد الألم.. فهل نحن ممن يتعلمون الدرس في الأولى حتى لانقع في مأزق الثانية؟