معضلة التضخم العالمي: الأسباب والعواقب والاستجابات السياسية

برز التضخم العالمي كواحد من أكثر القضايا الاقتصادية إلحاحًا في القرن الحادي والعشرين، وخاصة في أعقاب جائحة كوفيد-19، والاضطرابات الجيوسياسية مثل الصراع بين روسيا وأوكرانيا. وقد أثر التضخم المتزايد على الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، حيث أدى ارتفاع أسعار السلع والخدمات والسلع الأساسية إلى إجهاد دخول الأسر وتآكل القوة الشرائية.

تقدم هذه المقالة تحليلًا علميًّا قائمًا على البحث في معضلة التضخم العالمية، مع التركيز على أسبابها الأساسية، والعواقب الاقتصادية لكل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، والتحديات السياسية التي تواجه البنوك المركزية والحكومات. وتختتم المقالة بتوصيات قائمة على الأدلة لمعالجة التضخم، مع تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والاستقرار المالي.

يتأثر التضخم بمجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك قوى جذب الطلب، وديناميكيات دفع التكاليف، وعدم الكفاءة البنيوية

عاد التضخم، الذي يُعرَّف بأنه الزيادة العامة في الأسعار بمرور الوقت، إلى الظهور كتحدٍّ اقتصادي بالغ الأهمية في السنوات الأخيرة. ولعقود من الزمان، كان التضخم في الاقتصادات المتقدمة منخفضًا ومستقرًّا نسبيًّا، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التقدم التكنولوجي والعولمة والسياسات النقدية الحكيمة. ومع ذلك، ارتفعت الضغوط التضخمية في أعقاب الأحداث العالمية غير المسبوقة، وخاصة جائحة كوفيد-19 وانقطاعات سلسلة التوريد، ما أدى إلى أشد موجة تضخمية منذ سبعينيات القرن العشرين.

وفي الفترة بين عامي 2021 و2023، تصاعدت معدلات التضخم العالمية، حيث شهدت الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو مستويات تضخم لم نشهدها منذ عقود.

تتناول هذه المقالة معضلة التضخم من منظور علمي واقتصادي، وتحليل الأسباب الكامنة وراء التضخم، وعواقبه الاقتصادية والاجتماعية، والاستجابات السياسية التي تستخدمها الحكومات والبنوك المركزية. ومن خلال التحقيق في تعقيدات التضخم، توفر هذه المقالة أساسًا لفهم كيف يمكن لصناع السياسات موازنة السيطرة على التضخم بشكل فعال، مع تحقيق الأهداف الاقتصادية الأوسع، مثل التشغيل والنمو.

المشكلة الأولى: أسباب التضخم العالمي

يتأثر التضخم بمجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك قوى جذب الطلب، وديناميكيات دفع التكاليف، وعدم الكفاءة البنيوية. إن معضلة التضخم الحالية هي نتيجة لتفاعل معقد بين هذه العوامل، تفاقم بسبب الصدمات العالمية.

التضخم الناتج عن الطلب

يحدث التضخم الناتج عن الطلب عندما يتجاوز الطلب الكلي العرض الكلي، ما يؤدي إلى ضغوط تصاعدية على الأسعار. وقد دفعت جائحة كوفيد-19 إلى تدخلات مالية ونقدية كبيرة، حيث سعت الحكومات إلى تحفيز الطلب في الاقتصادات التي دمرتها عمليات الإغلاق والقيود. ففي الولايات المتحدة- على سبيل المثال- تم ضخ تريليونات الدولارات في الاقتصاد من خلال مدفوعات التحفيز المباشرة، وإعانات البطالة، وبرامج دعم الأعمال. وفي حين كانت هذه التدابير ضرورية لمنع الانهيار الاقتصادي، فإنها أدت أيضًا إلى توليد سيولة زائدة، ما أدى إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي في وقت كانت فيه سلاسل التوريد لا تزال مقيدة.

وبالمثل، في أوروبا وغيرها من الاقتصادات المتقدمة، ارتفع الإنفاق الحكومي، ما ساهم في التعافي السريع للطلب. ومع ذلك، لم تتعاف القدرة الإنتاجية في العديد من القطاعات- مثل التصنيع والخدمات اللوجستية- بشكل كامل، ما أدى إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب. وكان هذا التناقض بين الطلب المرتفع والعرض المحدود المحرك الرئيسي للتضخم، وخاصة في قطاعات مثل الإسكان والسيارات والسلع الاستهلاكية.

التضخم الناجم عن ارتفاع التكاليف

ينشأ التضخم الناجم عن ارتفاع التكاليف عندما ترتفع تكلفة مدخلات الإنتاج، مثل العمالة والمواد الخام، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. كانت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، التي بدأت في فبراير 2022، عاملًا مهمًا في تأجيج التضخم الناجم عن ارتفاع التكاليف، وخاصة في أسواق الطاقة والغذاء. واجهت روسيا، وهي مصدر رئيسي للنفط والغاز الطبيعي، عقوبات اقتصادية أدت إلى تعطيل إمدادات الطاقة العالمية بشدة، ما تسبب في ارتفاع الأسعار.. ارتفع سعر خام برنت إلى أكثر من 120 دولارًا للبرميل في منتصف عام 2022، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج عبر الصناعات.

كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية، حيث لم تتمكن أوكرانيا- وهي منتج رئيسي للحبوب والمنتجات الزراعية- من التصدير بسبب الحرب. ووفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ارتفعت أسعار المواد الغذائية العالمية بأكثر من 30% في عام 2022، ما ساهم في الضغوط التضخمية، وخاصة في الاقتصادات الناشئة، حيث يشكل الغذاء جزءًا كبيرًا من إنفاق الأسر.

اضطرابات سلسلة التوريد

لقد أدى تأثير الوباء على سلاسل التوريد العالمية إلى تفاقم التضخم. كانت اضطرابات سلسلة التوريد واسعة النطاق، ما أثر على الصناعات مثل أشباه الموصلات والإلكترونيات والسيارات. تأثرت مراكز التصنيع في الصين وجنوب شرق آسيا بالإغلاق ونقص العمال، ما أدى إلى تأخير في إنتاج وشحن السلع. وأدى النقص العالمي في حاويات الشحن، واختناقات الموانئ، إلى زيادة كبيرة في تكاليف النقل، ما أضاف المزيد إلى الضغوط التضخمية.

بالإضافة إلى ذلك، أدت اضطرابات سوق العمل، وخاصة في الاقتصادات المتقدمة، إلى زيادات في الأجور في قطاعات معينة، ما ساهم بشكل أكبر في التضخم الناجم عن ارتفاع التكاليف. طالب العمال في صناعات مثل الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية وتجارة التجزئة بأجور أعلى، استجابة لارتفاع تكاليف المعيشة والمخاطر المرتبطة بـ COVID-19، ما وضع ضغوطًا إضافية على الشركات لرفع الأسعار.

أحد التأثيرات الأكثر مباشرة للتضخم هو تآكل القوة الشرائية. عندما ترتفع الأسعار بشكل أسرع من الأجور، تواجه الأسر انخفاضًا في الدخول الحقيقية، ما يقلل من قدرتها على تحمل تكاليف السلع والخدمات الأساسية

المشكلة الثانية: العواقب الاقتصادية للتضخم

يمكن أن يكون للتضخم، وخاصة عندما يكون غير متوقع أو مطولًا، عواقب اقتصادية بعيدة المدى. لقد أثّرت موجة التضخم العالمية الحالية على كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، على الرغم من أن التأثيرات تباينت حسب الهيكل الاقتصادي وإطار السياسة النقدية لكل دولة.

تآكل القوة الشرائية

أحد التأثيرات الأكثر مباشرة للتضخم هو تآكل القوة الشرائية. عندما ترتفع الأسعار بشكل أسرع من الأجور، تواجه الأسر انخفاضًا في الدخول الحقيقية، ما يقلل من قدرتها على تحمل تكاليف السلع والخدمات الأساسية. وفقًا لتقرير صادر عن منظمة العمل الدولية، انخفضت الأجور الحقيقية العالمية بنحو 0.9% في عام 2022، ما يمثل أول انخفاض عالمي في الأجور الحقيقية منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. كان التأثير واضحًا بشكل خاص في الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، حيث يكون للغذاء والطاقة حصة أكبر من الاستهلاك.

في الاقتصادات الناشئة، حيث كان التضخم مدفوعًا في المقام الأول بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، كان التأثير على مستويات الفقر كبيرًا. وفقًا للبنك الدولي، دفع التضخم 75-95 مليون شخص إضافي إلى الفقر المدقع في عام 2022، حيث ارتفعت تكلفة المعيشة بشكل أسرع من نمو الدخل. إن ارتفاع معدلات الفقر له آثار اجتماعية واقتصادية خطيرة، بما في ذلك زيادة التفاوت والاضطرابات الاجتماعية وانخفاض الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية.

رفع أسعار الفائدة وتكاليف خدمة الدين

لمكافحة التضخم، تبنت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة، مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، زيادات عدوانية في أسعار الفائدة. وفي حين تهدف هذه التدابير إلى الحد من التضخم من خلال كبح الطلب، فإنها أدت أيضًا إلى رفع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات والحكومات. وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين، ما قد يؤدي إلى انخفاض الاستثمار وتباطؤ النمو الاقتصادي.

يخلق التضخم المطول حالة من عدم اليقين للشركات، ما يجعل من الصعب على الشركات التخطيط والاستثمار، حيث تواجه ارتفاع تكاليف المدخلات، وتقلص هوامش الربح، والطلب الاستهلاكي غير المتوقع

في الأسواق الناشئة، يكون الوضع أكثر خطورة؛ حيث تتحمل بلدان نامية عديدة مستويات عالية من الديون الخارجية، ومعظمها مقوم بعملات أجنبية مثل الدولار الأميركي. ومع قيام البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة برفع أسعار الفائدة، يميل رأس المال إلى التدفق خارج الأسواق الناشئة إلى أصول أكثر أمانًا، ما يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة وارتفاع تكاليف خدمة الدين. وقد أدى هذا إلى ضغوط مالية كبيرة في بلدان مثل تركيا والأرجنتين وسريلانكا، حيث تفاقمت أزمات الديون بسبب الضغوط التضخمية وتشديد الظروف المالية العالمية.

عدم اليقين الاستثماري

يخلق التضخم المطول حالة من عدم اليقين للشركات، ما يجعل من الصعب على الشركات التخطيط والاستثمار. تواجه الشركات ارتفاع تكاليف المدخلات، وتقلص هوامش الربح، والطلب الاستهلاكي غير المتوقع، وكل هذا يقلل من الحوافز للاستثمار الرأسمالي. يمكن أن يؤدي عدم اليقين الاستثماري هذا إلى إبطاء النمو الاقتصادي طويل الأجل، وخاصة في قطاعات مثل التكنولوجيا والبنية الأساسية والطاقة الخضراء، والتي تتطلب استثمارات أولية كبيرة وآفاق تخطيط طويلة.

المشكلة الثالثة: معضلة السياسة في السيطرة على التضخم

تواجه البنوك المركزية والحكومات مهمة صعبة في تحقيق التوازن عند معالجة التضخم. في حين أن السيطرة على التضخم ضرورية للحفاظ على استقرار الأسعار وحماية القوة الشرائية، فإن الأدوات المتاحة لصناع السياسات غالبًا ما تأتي مع مقايضات.

المقايضة بين التضخم والنمو

الأداة الأكثر شيوعًا للسيطرة على التضخم هي تشديد السياسة النقدية، وعادةً من خلال رفع أسعار الفائدة أو خفض المعروض النقدي. ومع ذلك، فإن تشديد السياسة النقدية يمكن أن يؤدي أيضًا إلى إبطاء النمو الاقتصادي وزيادة البطالة ويؤدي إلى الركود. وهذا يخلق مقايضة بين البنوك المركزية: خفض التضخم على حساب إعاقة التعافي الاقتصادي المحتمل.

على سبيل المثال، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة عدة مرات منذ عام 2022 للحد من التضخم. وفي حين ساعد هذا في تهدئة ارتفاع الأسعار، فإنه أثار أيضًا مخاوف بشأن الركود المحتمل. ووفقًا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% فقط في عام 2023، انخفاضًا من 6.0% في عام 2021، نتيجة لتشديد السياسة النقدية والضغوط التضخمية.

قيود السياسة المالية

حاولت الحكومات أيضًا تخفيف تأثير التضخم من خلال التدابير المالية مثل الإعانات وضوابط الأسعار والتحويلات النقدية المباشرة للأسر. ومع ذلك، يمكن لهذه التدابير أن تضغط على المالية العامة، وخاصة في البلدان ذات المستويات المرتفعة من الدين العام. كما يمكن أن يؤدي استخدام الإعانات وضوابط الأسعار إلى تشويه الأسواق وخلق انعدام الكفاءة، ما يجعل من الصعب معالجة الأسباب الكامنة وراء التضخم.

وفي الأسواق الناشئة، حيث المساحة المالية أكثر محدودية، تواجه الحكومات تحديًا أعظم. على سبيل المثال، واجهت بلدان مثل باكستان ومصر صعوبات في توفير الدعم الكافي للغذاء والطاقة، ما أدى إلى عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الاجتماعية.

إن العديد من الضغوط التضخمية اليوم ناجمة عن الاضطرابات في جانب العرض، وخاصة في مجال الطاقة والغذاء والمدخلات الصناعية الرئيسية. وتتطلب معالجة هذه الاختناقات تدخلات مستهدفة من جانب العرض، يمكنها تخفيف قيود الإنتاج وتعزيز الإنتاجية

الحلول المقترحة:

إن معالجة معضلة التضخم العالمية تتطلب نهجًا سياسيًا متعدد الأوجه، يوازن بين السيطرة على التضخم والنمو الاقتصادي المستدام. وفيما يلي توصيات سياسية تستند إلى الأدلة.

تعديلات السياسة النقدية بمرونة

في حين أن تشديد السياسة النقدية ضروري للسيطرة على التضخم، يتعين على البنوك المركزية أن تتبنى نهجًا مرنًا يأخذ في الاعتبار الظروف الفريدة لكل اقتصاد. وفي الاقتصادات المتقدمة، ينبغي للبنوك المركزية أن تبلغ بوضوح نواياها السياسية لتجنب الإفراط في التشديد، الأمر الذي قد يؤدي إلى الركود. وفي الأسواق الناشئة، ينبغي للبنوك المركزية أن تستخدم مزيجًا من رفع أسعار الفائدة والتدخلات المستهدفة، مثل آليات تثبيت أسعار الصرف الأجنبي، لمنع هروب رأس المال وانخفاض قيمة العملة.

التدخلات من جانب العرض

إن العديد من الضغوط التضخمية اليوم ناجمة عن الاضطرابات في جانب العرض، وخاصة في مجال الطاقة والغذاء والمدخلات الصناعية الرئيسية. وتتطلب معالجة هذه الاختناقات تدخلات مستهدفة من جانب العرض، يمكنها تخفيف قيود الإنتاج وتعزيز الإنتاجية.

الاستثمار في البنية التحتية للطاقة: نظرًا للتأثير التضخمي لارتفاع أسعار الطاقة، وخاصة بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا وانقطاعات سلسلة التوريد، ينبغي للحكومات التركيز على تنويع مصادر الطاقة والاستثمار في الطاقة المتجددة. إن زيادة إمدادات الطاقة الخضراء لا تساعد فقط في الحد من الضغوط التضخمية، بل إنها تعزز أيضًا أمن الطاقة على المدى الطويل. يمكن للاستثمارات في قدرة تكرير النفط والبنية التحتية للغاز الطبيعي المسال أن تخفف من نقص الطاقة الفوري.

تحسين الإنتاجية الزراعية: كان ارتفاع أسعار المواد الغذائية مساهمًا كبيرًا في التضخم، وخاصة في الأسواق الناشئة. ينبغي للحكومات إعطاء الأولوية للاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا الزراعية لتحسين الغلة والحد من الاعتماد على أسواق الغذاء العالمية المتقلبة. إن زيادة الإنتاج الغذائي المحلي، من خلال تحسين الري والوصول إلى الأسمدة وتقنيات الزراعة الحديثة، يمكن أن تعمل على استقرار أسعار الغذاء المحلية، وتخفيف مخاطر انقطاع سلسلة التوريد العالمية.

إعادة التصنيع الحرج ومرونة سلسلة التوريد: كما أظهرت الجائحة، فإن الاعتماد المفرط على سلاسل التوريد العالمية يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات كبيرة.

السياسة المالية المستهدفة وشبكات الأمان الاجتماعي

للسياسة المالية دور حاسم في تخفيف التأثيرات الاجتماعية السلبية للتضخم، وخاصة بالنسبة للسكان المعرضين للخطر. ومع ذلك، يجب تصميم هذه التدابير بعناية لتجنب تفاقم التضخم مع الحفاظ على الاستدامة المالية.

الإعانات المستهدفة للفئات الضعيفة: بدلًا من الإعانات الشاملة، يجب على الحكومات تنفيذ تدابير مستهدفة تحمي الأسر الأكثر ضعفًا من تأثير ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. على سبيل المثال، يمكن للتحويلات النقدية وقسائم الغذاء وإعانات المرافق للأسر ذات الدخل المنخفض أن تساعد في تخفيف آثار التضخم دون إضافة ضغوط كبيرة على مالية الحكومة. في الاقتصادات المتقدمة، تعد السياسات التي تدعم القدرة على تحمل تكاليف الإسكان وحماية الخدمات الأساسية بالغة الأهمية أيضًا.

موازنة الانضباط المالي مع تخفيف التضخم: ينبغي للحكومات أن تتجنب التحفيز المالي واسع النطاق وغير المستهدف، والذي من شأنه أن يزيد الطلب ويفاقم الضغوط التضخمية. وبدلًا من ذلك، ينبغي أن تكون السياسة المالية منضبطة، مع التركيز على الحفاظ على الحيز المالي، مع معالجة الصعوبات الاجتماعية الناجمة عن التضخم. وتحتاج البلدان ذات الديون العامة المرتفعة إلى إدارة عجزها المالي لتجنب تكاليف الاقتراض غير المستدامة. ويمكن لصناع السياسات استكشاف مصادر الإيرادات المبتكرة، مثل الضرائب غير المتوقعة على شركات الطاقة المستفيدة من الأسعار العالمية المرتفعة، دون تقويض حوافز الاستثمار.

إن حل أزمة التضخم العالمية يتطلب نهجًا سياسيًا شاملًا ومتوازنًا، يدرك التنازلات بين السيطرة على التضخم والنمو الاقتصادي

التنسيق الدولي وسياسات التجارة

التضخم مشكلة عالمية، وغالبًا ما تتطلب الحلول الفعّالة التنسيق والتعاون الدوليين. ويمكن لسياسات التجارة، التي تقلل من الحواجز وتعزز الكفاءة في سلاسل التوريد العالمية، أن تساعد في تخفيف الضغوط التضخمية.

تعزيز التعاون التجاري العالمي: كان أحد المحركات الرئيسية للارتفاع التضخمي الحالي هو الاضطرابات التجارية والسياسات الحمائية. ينبغي للحكومات أن تتجنب اللجوء إلى الحمائية، وأن تعمل بدلًا من ذلك على تعزيز التعاون التجاري لضمان التدفق السلس للسلع والخدمات عبر الحدود. ويمكن لمنظمة التجارة العالمية وغيرها من المنظمات التجارية الدولية أن تمارس دورًا في التوسط في النزاعات التجارية، وتعزيز جهود التحرير في المناطق التي تكون فيها قيود العرض شديدة، مثل السلع الزراعية والمواد الخام.

تنسيق سياسات الطاقة: بما أن أسواق الطاقة عالمية، فإن هناك حاجة إلى نهج منسق لمعالجة التقلبات في النفط والغاز ومصادر الطاقة الأخرى. وينبغي للمنظمات الدولية للطاقة، مثل أوبك+، ووكالة الطاقة الدولية، والقوى العالمية الرئيسية، أن تعمل معًا لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة ومنع التلاعب بالأسعار. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للاتفاقيات التعاونية بشأن احتياطيات النفط الاستراتيجية، ومبادرات الطاقة المتجددة، أن تساعد في الحماية من صدمات الأسعار في المستقبل.

تنسيق السياسة النقدية والمالية

في حين أن السياسة النقدية هي الأداة المركزية للسيطرة على التضخم، فإن تنسيقها مع السياسة المالية يمكن أن يؤدي إلى نتائج أفضل. إن الإفراط في الاعتماد على أداة سياسية واحدة قد يؤدي إلى نتائج دون المستوى الأمثل.

السياسة النقدية مع المرونة الاستراتيجية: ينبغي للبنوك المركزية أن تحافظ على نهج قائم على البيانات في استهداف التضخم، مع ضمان عدم الإفراط في تشديد السياسات، الأمر الذي قد يؤدي إلى الركود. ويتعين على البنوك المركزية أن تتواصل بوضوح مع الأسواق بشأن إجراءاتها، ومنع الذعر غير المبرر وتقلبات السوق. وقد يكون استهداف التضخم المرن، الذي يسمح بالانحرافات قصيرة الأجل لتجنب إثارة الركود الاقتصادي غير الضروري، مناسبًا في البيئة الحالية.

الإصلاحات البنيوية من أجل الاستدامة المالية في الأمد البعيد: ينبغي لصناع السياسات أن يستخدموا هذه الفترة التضخمية كفرصة لدفع الإصلاحات البنيوية التي تعمل على تحسين الاستدامة المالية. وقد يشمل هذا إصلاح أنظمة التقاعد، وخفض الإعانات غير الفعّالة، والحد من الهدر الحكومي. ومن خلال تحسين كفاءة القطاع العام، تستطيع الحكومات خلق المزيد من الحيز المالي للتدخلات المستهدفة دون تفاقم الضغوط التضخمية.

خنامًا:

إن معضلة التضخم العالمية هي واحدة من أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه صناع السياسات حاليًا. وهي مدفوعة بتلاقي قوى جانب الطلب، واضطرابات جانب العرض، والعوامل البنيوية التي خلقت بيئة اقتصادية معقدة. وتؤثر عواقب التضخم- التي تتراوح بين انخفاض القدرة الشرائية وتزايد الفقر إلى عدم الاستقرار المالي وارتفاع تكاليف خدمة الديون- على كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وإن كان ذلك بطرق مختلفة.

إن حل أزمة التضخم العالمية يتطلب نهجًا سياسيًا شاملًا ومتوازنًا، يدرك التنازلات بين السيطرة على التضخم والنمو الاقتصادي. ويتعين على البنوك المركزية أن تدير بعناية تشديد السياسة النقدية، لتجنب إثارة الركود مع الحفاظ على استقرار الأسعار. وتحتاج الحكومات إلى إعطاء الأولوية للتدخلات في جانب العرض، وخاصة في مجالات الطاقة والغذاء والتصنيع الحيوي، مع استخدام التدابير المالية المستهدفة لحماية الفئات السكانية الضعيفة. كما يشكل التعاون الدولي أهمية أساسية لتحسين سلاسل التوريد العالمية واستقرار أسواق الطاقة.

وتؤكد أزمة التضخم الحالية على أهمية الإصلاحات البنيوية طويلة الأجل التي تهدف إلى تحسين الإنتاجية، وتعزيز الاستدامة المالية، وخلق سلاسل توريد أكثر مرونة. ومن خلال تنفيذ حلول السياسات القائمة على الأدلة، يمكن للاقتصاد العالمي أن يتعامل بشكل أفضل مع معضلة التضخم، ويضمن نموًا مستقرًا وشاملًا ومستدامًا في السنوات القادمة.