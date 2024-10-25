في نقد أسس العمل الإنساني الغربي

لعل واحدة من مآزق الفكر الأخلاقي الغربي هي الوثوقية التي يتأسس عليها؛ وهي وثوقية جعلته يعتبر – منذ ما قبل تأسيس العمل الإنساني بشكله الحديث – مصدر الخيرية والإنسانية والحضارة للعالم، في افتراض "أن قيمه لها صفة خالدة"، كما يقول "بارنيت" صاحب "إمبراطورية الإنسانية".

هذه الوثوقية، وهذا الادعاء باحتكار مفاهيم الإنسانية والعدالة والديمقراطية والحضارة، وغيرها؛ هي في أقل درجاتها رواية أنانية ومليئة بالتناقضات؛ فبينما أنجب عصر التنوير أفكارًا كبيرة حول الحقوق والعقد الاجتماعي، والثورة العلمية؛ كان يتغاضى عن الحقائق الوحشية للاستعمار، حيث تم حرمان الشعوب المحتلة من هذه "التنويرات" على اعتبار أنها شعوب مشكوك في حضارتها.

وبينما جلب الغرب لأوطانه العدالة، ودافع عنها؛ عمِيت عدالته عند استغلال موارد الشعوب والعمالة في البلدان المستعمرة، وغذَّى رخاءَه على حساب الآخرين. كما عميت عدالته كلما تعلق الأمر بخرقه هو لأُسسها وموازينها القسط. علاوة على ذلك ، فإن مفهوم "الحضارة" الغربية، تنبعث منه رائحة أنانية ودعوى تفوق حضاري، تتجاهل باقي الحضارات وإنجازاتها الثرية عبر التاريخ.

تنسحب هذه الوثوقية بتفوق الحضارة الغربية، وتتمدد إلى جميع المجالات، بما فيها العمل الإنساني.. يربط كثير من المؤرخين العمل الإنساني بالمسيحية حصرًا، وهو حكم- وإن كان يأخذ بعين الاعتبار لحظة النشأة "الرسمية" مع السويسري المسيحي "هنري دونانت" مؤسس "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"- فيه الكثير من الشعور بالمركزية الغربية.

من النادر فيما تقرأ على نطاق واسع، من تاريخ العمل الإنساني لدى الغربيين، أن تجد حديثًا عنه خارج بيئته الغربية "المتفوقة" المتحضرة، "المتعاطفة"، ما يعكس تأثر العمل الإنساني بروح الحداثة الغربية التي كانت – وما تزال – تفترض أن "أوروبا قد تسلقت قمة جبل أخلاقي، والمسيحية والحداثة من عوامل الحضارة"، كما يرصد المؤرخ بارنيت.

ولعل أولى خطوات البحث عن حلول لمعضلات "الفاعل الإنساني" هي نقد هذه المركزية الغربية، والتفكير خارج صندوقها.

إن العمل الإنساني الذي يرتبط في التأريخ الغربي بلحظة ميلاد اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بمبادرة من هنري دونان، ليس بأي اعتبار من الاعتبارات محتفظًا وحده بشرعية "السبق" ولا فضيلة "عاطفة الرحمة".. سبقت هنري دونان – حتى في الغرب – مبادرات إنسانية كثيرة مهمة، وعرف العالم المتسع عملًا إنسانيًا عفويًا تلقائيًا أو منظمًا مؤسسيًا، يبني على فضيلة الخيرية المتجذرة في الإنسان، بوصفه كائنًا متعاطفًا بالفطرة، ألهمته فطرته على مرّ التاريخ أشكالًا كثيرة متنوعة من الفعل الإنساني، تستحيل الإحاطة بها، لم يخلُ منها مجتمع ولا دين.

العمل الإنساني الغربي، بصورته الحالية، لا ينفك بالتبعية عن أزمات الحداثة التي تؤطره، وأزمات المركزية الغربية التي نشأ فيها، ونواياها الاستعمارية، وصراعاتها الحضارية، مهما حاول – عبر مبدأ الحياد وعدم التحيز – النأي بنفسه عنها

فلطالما أكدت التقاليد الدينية على الرحمة، والشفقة والنصرة، والتعاون والإيثار.. وطورت المجتمعات في أفريقيا وآسيا والأميركتين أنظمةَ تضامن خاصة بها؛ تعكسها الحكم والأمثال الشعبية وتراث المجتمعات الثقافي، الذي يكتنز الكثير من أشكال العمل الإنساني، وأطره الناظمة، وهو مجال جدير بالبحث والتقصي.

في هذا الصدد، تشكل حضارة الإسلام بمختلف مكوناتها منبعًا ثريًا دالًا على أشكال متنوعة من العمل الإنساني، نقرأ بعضها في أشعار الفخر بإغاثة الملهوف ونصرة المظلوم، وقِرى الضيف وإكساب المعدوم؛ كما نطالع في القرآن الكريم والسنة النبوية ومباحث الفقه الإسلامي عملًا إنسانيًا إسلاميًا، تدعو إليه بواعث أخلاقية إيمانية وعقلانية، ويتميز بإجرائية وفاعلية عالية، وتسيّجه حوكمة وأطر نظرية دقيقة، وتُرصد له موارد مالية مهمة، ويجعل مجاله الخلائق لا الإنسان فقط؛ فلقد عُذِّبت امرأةٌ في هِرَّة حبستها، ودخل الجنةَ رجلٌ في كلبٍ سقاه.. ما يجعل ذلك نقطة ارتكاز مهمة لأي نظر تجديدي.

إن العمل الإنساني الغربي، بصورته الحالية، لا ينفك بالتبعية عن أزمات الحداثة التي تؤطره، وأزمات المركزية الغربية التي نشأ فيها، ونواياها الاستعمارية، وصراعاتها الحضارية، مهما حاول – عبر مبدأ الحياد وعدم التحيز – النأي بنفسه عنها.

هذه النوايا الاستعمارية والصراعات الحضارية يتعذر ألا نقف على وضوحها الصارخ، وكيلها بمكيالين، في عدد من الأزمات الإنسانية.

في حالة بيافرا – التي كانت إسرائيل تدعم انفصالها – كان "سكان بيافرا والإيبو من المسيحيين بشكل كبير، بسبب تاريخ طويل من النشاط التبشيري البروتستانتي والكاثوليكي" كما يرصد طوني براومان، وكان ذلك سبب انتقال العمل الإنساني من الحياد إلى الشهادة، ودافع احتجاج "أطباء بلا حدود" التي أسسها كوشنير عن واقع يُستعمل فيه الحياد لدعم الإبادة.

على الرغم من أن معظم اللوم على عدم قدرة العمل الإنساني على أن يكون نقيًا كما يود، ينبع من واقع العالم الذي يعمل فيه، كما يقول بارنيت، فإنه أيضًا مطالب بجميع مؤسساته، اليوم أكثر من أي وقت مضى، بمراجعة جذرية لموقعه ومبادئه وإنسانيته

في حالة فيتنام نُسقت خدمات الإغاثة الكاثوليكية مع وكالة المخابرات المركزية، والأسطول السابع الأميركي في عام 1954 للمساعدة في فرار سبعمائة ألف لاجئ كاثوليكي إلى جنوبي فيتنام، معلنة تخلي الفاعل الإنساني عن براءته.

وفي حالة كمبوديا، كان الفاعل الإنساني يحارب "الشيوعية" إلى جانب أميركا "المؤمنة".. في حالة إثيوبيا كانت "المجاعة التوراتية" وما وُصف بأنه "أقرب شيء إلى الجحيم على الأرض" حافزًا لاشتغال الفاعل الإنساني عرافًا لدى القوى المسيحية الكبرى.

ولكن في المقابل، كان التلكؤ عن أداء واجب "المساعدة الإنسانية في حالات الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ القصوى"، في الصومال المسلمة، والبوسنة المسلمة، وفي كوسوفو ذات الأغلبية المسلمة، وغزة الشهيدة.

وتتبدى بشكل واضح لا غبار عليه الاعتبارات الحضارية والمركزية الغربية، التي لا ينفك عنها العمل الإنساني بصيغته الحالية، لا من حيث المنشأ ولا الأهداف والمبادئ.. والأهم من كل ذلك التموقع السياسي والحضاري.

هذا التموقع يجعله متأثرًا – مهما حاول الحياد – بعنصرين خطيرين لازمين للفكر الغربي؛ أولهما عنصر التبشير، المستبطن تهمة انحدار الحضارات غير الغربية عن الحضارة، وواجب الغرب المسيحي في إيصال نور الإيمان والمعرفة إليها، وثانيهما عنصر العداء للإسلام.

وعلى الرغم من أن معظم اللوم على عدم قدرة العمل الإنساني على أن يكون نقيًا كما يود، ينبع من واقع العالم الذي يعمل فيه، كما يقول بارنيت، فإنه أيضًا مطالب بجميع مؤسساته، اليوم أكثر من أي وقت مضى، بمراجعة جذرية لموقعه ومبادئه وإنسانيته، حتى لا يبقى مجرد دعامة للقوى العظمى، و"أفيونًا" للشعور بالرضا والحفاظ على التفاوتات العالمية والكوارث الإنسانية كما هي.. بل أن تغدو أسوأ يومًا بعد يوم.