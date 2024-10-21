غزاويات بالمهجر

بعيدا عن أزواجهن، بعيدا عن الوطن، وبعيدا عن رمز تكاتف العائلة الذي يميز الغزاويين.. بعيدا عن كل هذا تجاهد الغزاويات على جبهة المهجر للتشبث بالحياة، أملا في مستقبل مؤقت إلى أن تُحسم نتائج الحرب. وهناك أخريات مستقرات بالمهجر منذ بضع سنوات سبقت أحداث السابع من أكتوبر، طمعا في آفاق جديدة تحتضن طموحا جامحا، تحول إلى صراع مع ارتفاع سعر تحويل الأموال إلى غزة؛ فكلما طالت مدة حرب طوفان الأقصى زاد جشع تجار الحروب.

في المهجر يلوم بعض الأزواج الفلسطينيين زوجاتهم على الفرار بالأطفال عبر معبر رفح قبل إغلاقه، بالرغم من تشجعيهم لهن في بداية الحرب على ذلك، ليبقى الرجال مقاومين على أرض الوطن، وتنجو النساء بأولادهن

كانت غصة المرارة لصيقة لـ"إسراء أبو نعيم" عندما وصلت إلى إحدى الدول العربية، ورأت أن الحياة مستمرة في تفاصيلها العادية.. الشوارع والسيارات وإشارات المرور؛ حمراء.. صفراء.. خضراء.. لينطلق الناس في أعمالهم مع نقيض قاسٍ، فيه ما يشبه أهوال يوم القيامة في غزة. هكذا بدا المشهد لوالدتها وقت النزوح ومحاصرة الصهاينة لمنزلهم بغزة.

في المهجر يلوم بعض الأزواج الفلسطينيين زوجاتهم على الفرار بالأطفال عبر معبر رفح قبل إغلاقه، بالرغم من تشجعيهم لهن في بداية الحرب على ذلك، ليبقى الرجال مقاومين على أرض الوطن، وتنجو النساء بأولادهن في بقاع الأرض، وعند الاستقرار الموهوم -حسب مصطلحات المُهاجرات- يبدأ اللوم تحت وطأة ضغط النزوح تلو الأخر، والجوع والقتل والتعنيف، والترهيب للمدنيين العزل.

صديقة إسراء بالمهجر لا تحب أن نذكر اسمها، تتفهم هذا اللوم من زوجها.. ولكن من يتفهم حجم إغراءات الهجرة لأم غزاوية شابة، يطالبها زوجها بالوفاء في صورة لوم، ليبدأ أهلها المقيمين في أوروبا بعرض المساندة المشروطة بالطلاق من الزوج المقاوم، المعتصم في أرضه المباركة، وأن تسافر فورا إلى أوروبا للإقامة الدائمة وطي صفحة زوجها للأبد، ولسان حالهم يقول "نحبك، وسننقذك لكن بشروطنا".

الحب المشروط صفة سيئة في الآباء والأمهات في العالم العربي الإسلامي، وتكاد تكون صفة سائدة أساسها ابتزاز عاطفي، مفاده التخلي عن قناعاتك لتحظى بدعمنا العائلي، حتى وأنت وسط الحرب ما بين حياة وموت.

نعم، المرأة الفلسطينية صلبة من الخارج، ولكنها كما يطلقن على أنفسهن بلهجتهن الغزاوية: "نحنا غلابى"، بمعنى رقيقات القلب!. هن بالفعل قارورات لم يخلقن للحزن القاهر.. فرفقا بقوارير المهجر

ومع كل هذه الضغوطات، تسرق هذه الغزاوية الشابة اللحظات لتحول ذلك إلى كوميديا سوداء عبر كونها الوحيدة القادرة على إبهاج وإضحاك المغتربات، حينما يجتمعن كل أسبوع لشرب القهوة وتداول أخبار الحرب وصور جثث الأقارب مع رائحة الخبز الفلسطيني، الذي تحرص أم محمد على تحضيره لأولادها التسعة وبشكل يومي، وهو ما يسعد "إسراء أبو نعيم"، لأنها جارتها وتحظى بكرم أم محمد كل صباح.

تُعاني الأختان إسراء ورشا أبو نعيم من وجعين مختلفين للغربة؛ فوجع إسراء هو الحفاظ على صحتها النفسية من جنون الفراغ، فهي لا تعمل ولا يُكمل أولادها دراستهم، وتتوق شوقا لصباحاتها السابقات في غزة، وتعلن ذلك بقولها: "الصباح بالمهجر فقير لا حياة يملكها".

أما رشا، التي تعمل في سلطنة عمان منذ ما قبل اندلاع الحرب، فاستضافت أختها الكبرى إسراء لمدة شهر، إنقاذا لصحتها النفسية لعلها تجد في صحبة أختها الوحيدة بعضا من السلوى، لتجديد عزيمة النضال لديها، والتفكير بصفاء لإيجاد بيئة جديدة للبقاء في أفضل السبل. هي- إسراء- تفكر في الاستقرار بالسلطنة، ولكنها تراه حلا مؤقتا، وأن أجواء عُمان جعلتها تحلم بمستقبل ما لأطفالها بعدما فقدت حق الحلم بأعماقها.. برأيها، الحل الجذري هو الانتصار والرجوع إلى الوطن (فلسطين).

فيما لا تزال البطلة رشا في مسقط تناضل على جبهة أخرى للارتقاء في عملها، لتعلو فوق صراع حمى سباق ارتفاع سعر التحويلات المالية الخانقة في غزة، والتي ترسلها بشكل دوري لأفراد عائلتها الكبيرة، المكونة من عائلتين، لتعزيز صمودهم وسط ويلات الحرب .

نعم، المرأة الفلسطينية صلبة من الخارج، ولكنها كما يطلقن على أنفسهن بلهجتهن الغزاوية: "نحنا غلابى"، بمعنى رقيقات القلب!. هن بالفعل قارورات لم يخلقن للحزن القاهر.. فرفقا بقوارير المهجر.