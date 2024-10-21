خطاب "الخوف" لتبرير جرائمها في غزة؟ (2)

نتابع حديثا بدأناه في مقالة سابقة عن خطاب "الخوف"، الذي وظفته إسرائيل لتبرير جرائمها في غزة..

من الواضح أنه منذ عملية طوفان الأقصى، ركزت وسائل الإعلام الغربية على تصوير حماس ككيان معادٍ للقيم الغربية ككل؛ لذا نجد تصويرها كجماعة معادية للمثليين، ومعادية للنساء، ومعادية للسامية، ومتعصبة تجاه الليبراليين. بهذه الطريقة، يجد المواطن الغربي نفسه في أزمة أخلاقية؛ حيث لا يمكن أن يتعاطف أو ينتقد معاملة الفلسطينيين في غزة إلا وأن يُغذى هذه السردية عن وحشية حماس، التي تتعارض مع قيمه الحديثة.

ومن ناحية اخرى، لطالما كان الخوف آلة سياسية ناجعة لتوجيه الرأي العام؛ فهو لا يعمي عقول الناس فحسب، بل يزيد من نسبة انصياعهم للسلطة أيضا. وبالتالي، في خضم الفوضى والرعب الشديدين، لا يستطيع الناس تحمل عبء البحث عن الحقائق، والتمييز بين ما هو يقيني وما هو دعاية وأخبار كاذبة. بدلاً من ذلك، يتقبلون أي حقيقة يقدمها لهم أمثال نتنياهو أو بايدن، الذين يصورهم الإعلام كأنهم "الابطال" المخلصين من هذه الأزمات.

استخدام الخوف أصبح خطة سياسية كسولة يلجأ لها الساسة الغربيون للحفاظ على سيطرتهم على الرأي العام، ما يجعل مواطنيهم لا يعارضون تمرير وتنفيذ أي سياسات مثل غزو الدول

ووفقًا لآل غور، وهو نائب سابق لرئيس الولايات المتحدة الأميركية في عهد بيل كلينتون، فإن سياسة الخوف تشير إلى "استغلال الخوف لخدمة أغراض سياسية"، خاصة عبر تصوير الآخر كـ "إرهابي متطرف" (آل غور، 2004).

ويؤكد آل غور أن خطر هذه السياسات يتمثل في كون "الخوف يقمع أي سياسة للحوار، ويفتح المجال أمام سياسات الدمار" (آل غور، 2004).

وفقا لهذا، نجد أن استخدام الخوف أصبح خطة سياسية كسولة يلجأ لها الساسة الغربيون للحفاظ على سيطرتهم على الرأي العام، ما يجعل مواطنيهم لا يعارضون تمرير وتنفيذ أي سياسات مثل غزو الدول، وقتل وتهجير شعوبها من أجل الموارد بها، تماما مثل كما حدث في العراق والشرق الأوسط عموما، في حقبتي جورج بوش وباراك أوباما.

وكما تنبأ الرسام الإسباني فرانسيسكو غويا في رسمته الشهيرة، فإن "نوم العقل تنتج عنه ولادة الوحوش"! ولهذا السبب تنشأ سياسيات الخوف في أوقات الكوارث؛ حيث يعلن الطغاة أنفسهم أبطالا دون أن يكونوا عرضة للمساءلة من طرف الفئات التي انتخبتهم للسلطة.

وتاريخيًا، استُخدمت هذه السياسات الأورويلية للخوف من قبل معظم الأنظمة الاستبدادية، لتهدئة الاحتقانات لدى مواطنيها، لتجنب أي انتقاد داخلي للدولة وخدامها، إذ تبني هذه الانظمة السلطوية عدوًّا صوريا في ذهن مواطنيها، مصوّرة إياه كتهديد وجودي لسلامتهم وأمن الدولة، وكنتيجة مباشرة لهذا ينشغل الناس بالخوف من هذه الكيان غير المعروف بدلاً من انتقاد استبداد أنظمتهم للشعوب في الخارج، والتي قد يبررها وجود هذا العدو في المقام الأول.

في صميم الدعاية الصهيونية دائما ما يتم تصوير الفلسطينيين كإرهابيين متعصبين، يشكلون تهديدًا جليًّا للأمن القومي لدولة الاحتلال

هذه الممارسة ظهرت خصيصا في أوج حقبة الاستعمار الأوروبي، حيث برّرت الأنظمة الرأسمالية استعمارها للشعوب والدول بحجة تنوير "الآخر الهمجي"، وتحضيره على أساس قيم الحضارة الأوروبية. أما السيطرة على صورة هذا "الآخر"، فقد كانت ممارسة استعمارية محضة، تهدف إلى تجريد مقاومته للاحتلال من أية شرعية أو تعاطف جماهيري.

وفي حالة إسرائيل وأميركا، يُعتبر "الإرهاب" هو "الطلاء الذي يُدهن به الفلسطينيون" لخدمة هذا الغرض، حسب تعبير الصحفي الأميركي جو ساكو (ساكو، 2003).

كما أن تصوير الفلسطينيين كإرهابيين ينطلق من تقليد طويل للفاشية الغربية المعادية للإسلام.. فوفقًا لإدوارد سعيد، منذ سقوط الاتحاد السوفيتي، استبدل الإسلام بالشيوعية كأكبر تهديد للحضارة الغربية، خاصة في الولايات المتحدة الأميركية (سعيد، 1981). وليس من الغريب أن يكون العرب الفلسطينيون في مركز هذا الخوف، لأنهم شاركوا في مواجهات رئيسية ضد أي برنامج توسعي لأميركا في الشرق الأوسط، أي مع قوى الاحتلال الإسرائيلية.

وبلا شك، يعتمد نجاح هذا الخطاب بشكل كبير على أجواق من الدعاية والتغطية الإعلامية، والتي دائما ما تبدي استعدادها اللامشروط للتحالف مع المصالح المشتركة لملاكها الحقيقيين. فبقوة الخوف، تستطيع أبواق هذه الشركات توجيه الرأي العام في أي اتجاه يرغبون فيه.

لذلك نجد أنه في صميم الدعاية الصهيونية دائما ما يتم تصوير الفلسطينيين كإرهابيين متعصبين، يشكلون تهديدًا جليًّا للأمن القومي لدولة الاحتلال. وعَبْر زرع الخوف من الفلسطينيين، يقدم الإعلام الغربي مبررًا تاما لفرض الحصار والمراقبة المكثفة عليهم، من أجل حماية الدولة اليهودية من أي تهديدات محتملة من طرفهم.

الخوف الذي أنتجته هذه الهجمات في سيكولوجيا الإنسان الغربي جعله غير قادر على انتقاد غزو الولايات المتحدة للعراق، والذي بني على أسباب واهية، كُشفت حقيقتها بعد سنوات تلت الغزو

وبعد اشتباك حركة حماس مع قوى الاحتلال بعد عملية طوفان الأقصى، أمر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بفرض حصار كامل على غزة، بعد تصريح مُذلّ ويفتقر إلى الإنسانية، حيث قال: "نحن نحارب حيوانات بشرية وسنتصرف وفقًا لذلك."

وعلى إثر أوامره، قامت إسرائيل بقطع المياه والكهرباء وإمدادات الغذاء والوقود، ومنع المساعدات الإنسانية من الوصول إلى المرافق المدنية في غزة. ليس هذا فقط، بل استخدمت القوات الإسرائيلية أسلحة محظورة دوليًّا ضد سكان غزة، مثل الفسفور الأبيض، بغرض تطهير القطاع عرقيًّا.

كنتيجة مباشرة لهذه السياسة المستندة على الخوف، لم يتم انتقاد هذا الحصار الوحشي بالقدر ذاته، ولا حتى التشكيك فيه عبر وسائل الإعلام الغربية، كما هو الحال مع عملية حماس في ذلك اليوم.

كتب آل غور مقاله حول سياسة الخوف، بعد غزو الولايات المتحدة للعراق تحت رئاسة جورج بوش الابن، وفيه اعترف آل غور أن وسائل الإعلام الأميركية شنت حملة تشويه مسعورة ضد صدام حسين ونظامه، من أجل إضفاء شرعية على هذا الغزو، على غرار ما فعلته مع أسامة بن لادن وأفغانستان.. فربطت هذه الحملات المرعبة بشكل كاذب نظام صدام حسين بتنظيم القاعدة، وبالتالي بهجمات 11 سبتمبر الإرهابية، والتي أعلنت عن البداية الفعلية لسياسة الخوف والحرب على الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة وحلف الناتو.

ولذلك، الخوف الذي أنتجته هذه الهجمات في سيكولوجيا الإنسان الغربي جعله غير قادر على انتقاد غزو الولايات المتحدة للعراق، والذي بني على أسباب واهية، كُشفت حقيقتها بعد سنوات على الغزو.

بالطريقة ذاتها التي تم فيها تشويه صورة صدام حسين وطالبان وغيرهما، يقود الغرب الآن حملات إعلامية هستيرية ضد حماس.. فبعد عمليتها، أصبحت الجملة "هل تدين حماس؟" هي الأكثر استخدامًا من قبل مقدمي البرامج الإعلامية والصحفيين؛ هذا أدى إلى تضليل الرأي العام عن مناقشة الجزء الآخر من القضية.

وفي مثل سياق غزو العراق في عهد جورج بوش، تتم الآن تغذية الرأي العام بخوف مبالغ فيه من حماس، يفوق بشكل مفرط التهديد الفعلي الذي تمثله المقاومة الفلسطينية، لدرجة أن كثيرين في الوقت الحالي يظنون أن حركة حماس هي أكثر خطورة من دولة تمتلك ما بين 80 و400 رأس نووي.

بعد انخفاض التقييمات العامة لإدارة بايدن بشكل حاد في بداية السباق الانتخابي، بسبب دعمها الثابت لحرب الابادة الاسرائيلية، دعت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، في بادرة غير مسبوقة، إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة

لذلك، يمكن القول إن مصيرًا مشابهًا للعراق يُخطط له، وينتظر قطاع غزة، حيث تعمل الحكومة الإسرائيلية على خطة احتلال عسكرية، تهدف إلى ضم القطاع بذريعة القضاء على "مجموعات حماس الإرهابية". و بينما كانت احتياطيات النفط العراقي سببًا رئيسيًّا وراء الغزو الأميركي، يشير كثيرون الآن إلى أن حقل الغاز البحري في غزة يعتبر من بين الأسباب الرئيسية وراء محاولة إسرائيل فرض احتلالها على القطاع، ووضعه تحت سيطرتها الجيوستراتيجية.

بإصرارهم على تجاهل جميع أعراف القانون الدولي، أعلن المسؤولون الإسرائيليون منذ البداية انعدام رغبتهم في وقف عدوانهم على غزة حتى يتحقق هدفهم بالقضاء على حماس. ومع مرور الأيام، تحول تركيزهم في هذا العدوان من الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس، إلى عدم ترك أي "بذرة" لحماس في غزة.. كان واضحًا في خطابهم أنهم لا يريدون الخوض في أي صفقة لوقف إطلاق النار حتى تُحكِم إسرائيل سيطرتها الكاملة على القطاع.

لكن بعد انخفاض التقييمات العامة لإدارة بايدن بشكل حاد في بداية السباق الانتخابي، بسبب دعمها الثابت لحرب الابادة الاسرائيلية، دعت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، في بادرة غير مسبوقة، إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، في 3 مارس/ آذار في مدينة سيلما بولاية ألاباما. بعد خطابها، عبر وزير الأمن الوطني الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير عن امتعاضه، عبر تغريدة قال فيها إنه "حان الوقت لتدمير حماس، كامالا" (دون الإشارة إليها بوصفها نائبة الرئيس).

من الجلي الآن أن الهدف المزعوم من القضاء على حماس والتطرف في غزة لا يعدو كونه غطاءً لضم المنطقة بأكملها، والسيطرة عليها بطريقة أو بأخرى من قبل إسرائيل؛ كما أن شمالي غزة يقبع مسبقا تحت السيطرة الإسرائيلية، حيث إن وزراء إسرائيليين بارزين من اليمين المتطرف، مثل بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، عبروا بقوة عن ضرورة استعادة إسرائيل السيطرة على القطاع منذ البداية. وفي وقت لاحق، في 29 فبراير/ شباط تحديدا، اقتحمت مجموعة من المستوطنين المتطرفين شمالي غزة بجرأة، داعين إلى إعادة استيطانها مجددا.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي أول من يؤكد وبجرأة تامة أن "حماس تساوي داعش"!. نجم عن مثل هذه التصريحات ارتفاع نسب المؤيدين للغزو الإسرائيلي لغزة، ووصل صداه الحقل الأكاديمي أيضا

وفي هذه الأثناء، قام قادة إسرائيل ببذل قصارى جهدهم لتحويل انتباه الناس عن هذا الواقع، من خلال رسم أبشع صورة لحماس للرأي العام، محولين انتباه الناس عما يقومون به بالفعل. كما ذهب المتحدثون الإسرائيليون إلى أبعد من هذا في تشويه صورة حماس، من خلال مقارنات متكررة ومتواصلة مع النازية، وتنظيم القاعدة، وخاصة تنظيم داعش الإرهابي، وكل هذه العناصر تمثل تضادًّا تامًّا مع القيم والمثل الغربية. وعلى الرغم من عدم وجود أي تشابه بين حماس وأي منها، فإن الدعاية الإسرائيلية مصممة على مواصلة هذه المقارنات.

في العديد من الحالات، يقوم المتحدثون الرسميون لدولة الاحتلال بنطق كلمتي "حماس" و"داعش" في الجمل نفسها عمدا، لكي يستحضروا الذكريات الصادمة التي تركتها داعش في قلوب الناس، ولكي يتم حصر الفلسطينيين في هذا الإطار الوحشي ذاته.

وفي ظل الأحداث الأخيرة، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي أول من يؤكد وبجرأة تامة أن "حماس تساوي داعش"!. نجم عن مثل هذه التصريحات ارتفاع نسب المؤيدين للغزو الإسرائيلي لغزة، ووصل صداه الحقل الأكاديمي أيضا، حيث صرح المفكر الكندي جوردن بيترسون على تويتر (سابقا) قائلا: "أذقهم طعم الجحيم، يا نتنياهو"..

ببساطة، هذا تأثير سياسة الخوف على أحكام الناس في وقت الأزمات.