مشردون في وطنهم

في غزة، النزوح ليس مجرد فقد للمأوى، بل هو فقد للشعور بالأمان والاستقرار.. في غزة جحيم القصف وأزيز الرصاص، حيث لا تزال فصول المعاناة تتناوب على أحوال الغزيين المنهكين.

لا تعد الحرب حدثاً عابراً، إنها واقع يومي يعيشه السكان على مدار سنوات طويلة من الحصار والعدوان المستمرين.. ومع اقتراب فصل الشتاء تتفاقم معاناة سكان غزة لتأخذ شكلاً جديدا، وتصبح الحياة اليومية أكثر صعوبة، إذ يصبح البرد القارس تهديداً إضافياً لأهالي القطاع الذين يقاومون للبقاء على قيد الحياة.

الخيام ليست مصممة لتحمل الظروف الجوية، وفي بؤس خيمتهم، ومع انخفاض درجات الحرارة، تزداد الحاجة إلى وسائل التدفئة

الشتاء في غزة ليس مجرد موسم برد ومطر، بل هو بداية جديدة من المعاناة، تضاف إلى الألم المستمر بسبب الحرب والحصار، فصل يحمل معه تحديات إضافية للسكان الذين يعانون من نقص الموارد الأساسية مثل الكهرباء والوقود والمياه الصالحة للشرب، ما يجعل الحياة اليومية كفاحاً مستمراً مع تدمير البنية التحتية بسبب القصف المستمر.

الحرب على غزة تركت وراءها مئات الآلاف من الذين فقدوا منازلهم بين ليلة وضحاها.. العائلات التي اعتادت العيش في منازلها الدافئة وجدت نفسها فجأة تعيش في ظروف غير إنسانية في مراكز إيواء أو في خيام متهالكة، مع عشرات الأشخاص الآخرين، دون اعتبار لخصوصية أو توفر مساحة كافية.

ومع ازدحام الأفراد في مساحات صغيرة تزداد مخاطر انتشار الأمراض، خاصة الأمراض المعدية، ما يجعل مواجهة البرد أمرا مرهقا، خاصة للأطفال وكبار السن، الذين يكونون أكثر عرضة للأمراض المرتبطة بالشتاء، مثل الالتهابات الرئوية ونزلات البرد، في وقت يكون فيه النظام الصحي في غزة تحت ضغط هائل بسبب نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

هذه الظروف تجعل من الصعب عليهم مواجهة فصل الشتاء، ما يجعل الحياة في الخيام أمرا بالغ الصعوبة؛ الخيام ليست مصممة لتحمل الظروف الجوية، وفي بؤس خيمتهم، ومع انخفاض درجات الحرارة، تزداد الحاجة إلى وسائل التدفئة، ما يجبرهم على استخدام وسائل تدفئة بدائية، وهذا الوضع يهدد صحة السكان.

إنهم يمثلون رمزًا حقيقيًا للصمود والأمل في وجه شتاء قاسٍ قادم، حيث يستمرون في مواجهة المصاعب على الرغم من التحديات الجسدية والنفسية التي يواجهونها

مع غياب وقف دائم لإطلاق النار يبقى سكان غزة بين نار الحرب ومرارة الشتاء، والوضع في غزة يتطلب تضامناً دوليًا وعربيًا أكثر من أي وقت مضى؛ فالحرب قد أثقلت كاهل الشعب، والشتاء القادم يهدد بجعل الأمور أسوأ.

في خضم الأحداث التي تعيشها غزة، تتجلى القضية الفلسطينية كرمز للمعاناة والأمل، وفي هذا السياق يبقى الأمل معقودًا على يقظة الضمير العربي وقدرته على تقديم الدعم الفعال للسكان الذين يعيشون في ظروف قاسية، تحت الحصار والعدوان المستمر.. إن الالتزام بدعم غزة يجب أن يكون مستدامًا، ويتعين على الدول العربية أن تكون يقظة وفعالة في تقديم المساعدة والدعم، ليس كمجرد استجابة للأزمات اللحظية، بل هو جزء من مسؤولية مستمرة تجاه القضية الفلسطينية.

حزن أهل غزة يتجاوز حدود الكلمات، ويعكس معاناة عميقة ومستمرة.. إنهم يمثلون رمزًا حقيقيًا للصمود والأمل في وجه شتاء قاسٍ قادم، حيث يستمرون في مواجهة المصاعب على الرغم من التحديات الجسدية والنفسية التي يواجهونها.

هم يعيشون في انتظار الفرج، وأملهم في غدٍ أفضل يدفعهم للاستمرار في مواجهة المصاعب بتفاؤل وثبات. وفي ظل الدمار والعدوان المستمر، تظل كرامة أهل غزة رمزًا للشموخ، رغم التحديات القاسية التي يواجهونها، من تدمير البنية التحتية إلى نقص الموارد الأساسية؛ فإن تمسكهم بكرامتهم الإنسانية يعكس قوة إرادتهم، ورفضهم للظروف التي تحاول كسر عزيمتهم.