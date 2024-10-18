استشهاد السنوار والنصر الزائف للاحتلال

لحق القائد الفذ يحيى السنوار بركب الشهداء في قطاع غزة، بعد حياة مليئة بالجهاد والنضال، ومقاومة الاحتلال الغاصب لأرض فلسطين، والدفاع عن المسجد الأقصى، وقد أمضى السنوار نحو ربع قرن من حياته في السجون الإسرائيلية، وأفرج عنه ضمن صفقة "وفاء الأحرار" في عام 2011م، ليعدَّ العدة، ويذل جيش الاحتلال وقادته في السابع من أكتوبر.

السنوار لم يتم اغتياله، ولكنه استشهد بقذيفة دبابة وهو يقاتل جيش الاحتلال في الميدان، وفق الرواية الإسرائيلية

النصر الزائف للاحتلال

عقب استشهاد يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الرجل القوي والخطير في المنطقة كما يصفه قادة الاحتلال، والذي أرعب الإسرائيليين في السابع من أكتوبر، وكانوا يخشون تكرار ما حدث في ذلك اليوم..عقب استشهاده خرج قادة الاحتلال، الذين يبحثون عن صورة نصر زائف يقدمونه للإسرائيليين، بعد عام من الفشل الاستخباراتي والعسكري، والسقوط الأخلاقي، ليعلنوا مقتله ويتحدثوا عن انتهاء حكم حماس، وعن اليوم التالي في غزة، ونسي هؤلاء أن غزة سيخرج منها المئات وربما الآلاف على شاكلة السنوار، وأن الأحداث الدامية، التي شهدتها غزة منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن، ستحول عشرات بل مئات الآلاف من الأطفال والشباب في غزة إلى مقاومين.

والسنوار لم يتم اغتياله، ولكنه استشهد بقذيفة دبابة وهو يقاتل جيش الاحتلال في الميدان، وفق الرواية الإسرائيلية، فقد ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الاشتباك مع السنوار وقع بحي تل السلطان في رفح، وقالت إنه "كان يرتدي جعبة عسكرية ومعه قيادي ميداني آخر".

يحيى السنوار نال ما تمنى، وقتل شهيدًا مقبلًا غير مدبر، ناسفًا بذلك الرواية الإسرائيلية الكاذبة عن اختبائه وسط المدنيين أو في الأنفاق، وتاركًا للأجيال خلفه إرثًا من المقاومة والصمود

السنوار شهيدًا

كتبنا من قبل، وقلنا إن معركة طوفان الأقصى وتداعياتها المستمرة، منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم، أرتنا الكثير من آيات الله التي كنا نقرؤها ونسمع عنها، ولكننا رأيناها رؤيا العين في قطاع غزة، فعن السنوار وأمثاله، يقول الله عز وجل: {مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا} [سورة الأحزاب: 23].

وفي الحديث الشريف، عن سهل بن حنيف رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من سأل اللَّه الشهادة بصدق، بلَّغه اللَّه منازل الشهداء، وإن مات علَى فراشه" [صحيح مسلم: 1909].

ويحيى السنوار نال ما تمنى، وقتل شهيدًا مقبلًا غير مدبر، ناسفًا بذلك الرواية الإسرائيلية الكاذبة عن اختبائه وسط المدنيين أو في الأنفاق، وتاركًا للأجيال خلفه إرثًا من المقاومة والصمود، ومن الفخر والعزة.