التفكير الإيجابي وحده لا يكفي لتحقيق أهدافنا

في المرة الأولى، التي قرأت فيها كتب المحفز الشهير"أنطوني روبنز"، كانت نقطة الانطلاق نحو تغيير فكري ورؤيتي نحو الحياة ومفهوم النجاح؛ صراحة، إنني ليس هنا لكي أقوم بعمل دعاية لأحد الكتّاب أو الكتابات في التنمية البشرية والتي قد يأخذ البعض جانبًا منها؛ كونها لاتجدي نفعًا؛ ولكني هنا لكي أوضح معالم طريق النجاح وهي التي تبدأ من الداخل قبل الخارج.

إن داخل الإنسان هو أعمق مما يعتقده البعض عن نفسه بأنها في -حالة لايرثى لها- وكأننا للتو نستمع لإحدى أغاني كاظم الساهر، ولكن الحقيقة أن الأفكار السلبية عن الذات كفيلة بأن تقتل الإنسان. أسمعتَ عن "قصة طاعون بغداد"، وهي أن الطاعون أراد قتل الناس في إحدى القرى فأخبر بهذا أحد الرجال..، وحين عودة الطاعون، سأله الرجل هل قبضت روحهم ؟! قال الطاعون: لقد ماتوا خوفًا مني قبل أن أذهب إليهم.

فالتفكير السلبي في الذات هو مدمّر للنفس والإنسان، وحتى التفكير الإيجابي قد يكون سببًا في عدم نجاحك على الرغم من أهميته من ناحية الاعتقاد؛ إذا لم يصاحب هذا التفكير العمل، ولنكون أكثر أكاديمية "الفعل"، وأقصد هنا الفعل النابع من ذات الإنسان الحقيقية، وهويته الفردية، وليست الموجهة من المجتمع، أو الأسرة، أو الأصدقاء، أو غيرها من القوى الاجتماعية، على الرغم من أهميتهم في توجيه سلوكياتنا، وفي التفسير الوظيفي الاجتماعي.

زادت حالات الانتحار في أوروبا؛ بسبب فقدانهم للإيمان، فالعلم فقد القدرة على إعطائهم معنى لحياتهم، ولم يكن العلم الوسيلة الحية التي ربتت على قلوبهم لطمأنتها، وبث النور في أرواحهم، التي أطفأتها أوهام الماديات

الإرادة الذاتية

إن الاختبار الحقيقي للإنسان هي الشدائد، فهي التي تظهر الإرادة الحقيقية للإنسان، فالرجال لا يشتد عودهم هكذا، ولكن كلما زادت المحنة زادت المنحة، المحن هي التي تظهر مدى الصلابة النفسية التي بداخلنا، وكلما كنا أكثر صلابة وثباتًا، كنا أكثر معرفة بذاتنا، وبقوتنا الداخلية، كان أكثر اختبار واجهته في حياتي هو عندما كنت بمفردي أثناء جائحة كورونا، كان وقتًا عصيبًا على شخص مغتربٍ، وحيدٍ، محظورٍ من العودة إلى الوطن، وأيضًا الخروج للعمل فضلًا عن نقص المال؛ لم أكن أشعر في تلك الفترة بالهلع أو الخوف، وعلى الرغم من إصابتي بالمرض، فإن السر يكمن في الاعتقاد، وليس مجرد التفكير الإيجابي، أو بعبارة أخرى، مفهوم الاعتقاد هو كل تفكير إيجابي متكرر في حالة تواصل وتناغم مع الروح والجسد المادي.

التحول من مجرد التفكير إلى الاعتقاد يحتاج إلى هذا التناغم الذي أطلق عليه التصديق، كنت مؤمنًا بأن الله سينجيني، وكنت أبرمج نفسي على أنني قادر على تخطي كل هذه المخاطر، والإيمان بالنجاة ومواظبة "الاستغفار"، والتصديق بأن ذكر الله المتواصل القادر على أن يهدئ من روعي وأشعر بالاطمئنان، وأن أدفع نفسي كالغارق ممسكًا بلوح خشبي لكي أصنع لنفسي شرابًا لشفائي، وماهي إلا بضعة أسابيع ليتصل بي أحدهم بأن هناك عملًا، لا يوجد شيء يحدث صدفة ولكنه " قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون".

إنه الإيمان، لكن ما أثار دهشتي هو أنه في تلك الفترة زادت حالات الانتحار في أوروبا؛ بسبب فقدانهم للإيمان، فالعلم فقد القدرة على إعطائهم معنى لحياتهم، ولم يكن العلم الوسيلة الحية التي ربتت على قلوبهم لطمأنتها، وبث النور في أرواحهم، التي أطفأتها أوهام الماديات.

في اللحظات التي تشعر فيها باليأس والانسحاب، تذكر أن القوة الحقيقية ليست فقط في التفكير، ولكنه الثبات على ما نريد والاعتقاد به، لربما هناك الكثير من التجارب لأناس كثر مثلي مرّوا بالتجربة ذاتها أثناء جائحة كورونا، ولكن ما يجمعنا هو الاعتقاد نفسه، الذي كشف لهم أنهم يمتلكون قوة داخلية أكثر مما كانوا يظنون في أنفسهم.

هناك فرصة عليك أن تستعد لها نفسيًا وعقليًا وجسديًا للحصول عليها، ربما اليوم، أو الغد، لكن إن شاء الله ستحصل عليها، عليك فقط بالإيمان، فإنه يصنع المعجزات، والبحث عن الوسائل المشروعة غير المألوفة، لتحقيق النجاح

الاعتقاد أولًا ثم الفعل

أذكر هنا جملة منسوبة للإمام علي -رضي الله عنه- وهي "من أطال الأمل أساء العمل"، إذا كانت نوايانا حول أننا نريد أن نحقق هدفًا ما دون توقيت زمني محدد، فإننا كمثل ساعة رمل مكسورة، تخرج منها الرمال بدون نهاية !. لا نعرف متى بدأت ومتى ستنتهي!

عليك أن تدرّب نفسك على أن يكون هناك انسجام وجداني وأن تشعر بكل كلمة إيجابية تقولها لنفسك، ثم ادفع بنفسك كلاعب كمال أجسام يقول (ادفع)، وربما شاهدنا ألعاب المصارع الحرة عند سقوط اللاعب وقبل أن ينهي الحكم المباراة يدفع يده إلى الأعلى، وكأنه يقول (سأفعل)، ربما يقول في خاطره سأنهض مجرد كلمات لا معنى لها ولكن الاعتقاد ملازم للفعل، فيقاوم بفكره وجسده، فلا تفصل فكرك عن جسدك.

هنا يتحول الإنسان إلى ذات تفعل كل شيء من ذاتها تقاوم أي ضغوطات، وتذكر دائمًا ما قاله" سليفستر ستالون " في فيلم (روكي) "العالم ليس شروق الشمس وقوس قزح، إنه مكان وضيع، ومهما كان صمودك فسيجعلك تركع على ركبتيك، لا أنت ولا الحياة يَستطيع أن يَضرب أقوى من الحياة، ولا يهم القوة التي تُضرب بها؛ ولكن الأهم هو مدى تحملك لضربتها، وتستمر في التقدم، هكذا تصنع الإرادة.. ولا تقل أن سبب فشلك هو بسبب هذا أو ذاك.. هذا ما يفعله الجبناء".

أتفهم ما تقوله الآن -لقد انغمس الكاتب في الأفلام وعاد إلى حكايات التنمية البشرية-، أتفهم ما قد يخبرك به عقلك؛ ولكن علينا أن نفرق بين الوهم والحقيقة، فالوهم هو عندما نحاول حجب الشمس، إنما الحقيقة هي الشمس نفسها التي لايمكن حجبها. فليس أنا هنا لكي أتحدث عن الواقع الاجتماعي والقوة الاجتماعية، أعلم مدى قدرتهما التأثيرية في إرادتنا الحرة واختياراتنا.

ولكن على الرغم من هذه النظره الواقعية، فإن هناك فرصة عليك أن تستعد لها نفسيًا وعقليًا وجسديًا للحصول عليها، ربما اليوم، أو الغد، لكن إن شاء الله ستحصل عليها، عليك فقط بالإيمان، فإنه يصنع المعجزات، والبحث عن الوسائل المشروعة غير المألوفة، لتحقيق النجاح، لا تذهب مع القطيع سواء كان في وسائل التواصل الاجتماعي، أو التيك توك، اصنع طريقك بنفسك في عصر المعلومات الحرة، عليك أن تحلم لتحقيق ما ترغب فيه، فإن كل شيء حولنا كان مجرد فكرةٍ، وحلمٍ.

في علم الاجتماع يقال أن الرجل الذي يتحطم بسبب المشكلات الاجتماعية والنفسية، هو شخصية زجاجية (الإنومية)، عليك أن تكون أكثر قوة وشجاعة، يقول مارتن لوثر كينج: (علينا أن نبني سدودًا من الشجاعة، لكي نمنع تدفق فيضانات من الخوف)، هذه السدود تبنى من الاعتقاد الإيجابي والعادات الإيجابية، لا تقل لنفسك إنني سوف افعل، ولكن" افعل"، عليك أن تقاوم ما تحب، لا تقل لنفسك إنني لن أفعل بسبب قول الناس، أقول لك: " الناس لا تعير لك بالًا، ولا اهتمامًا"، افعل ما تريده، فالناس مليئة بالإحباط والخوف، فلا تخبر أحدًا بما هو عليك فعله؟ ولكن قم بفعله، فتجربتك أنت من سيرويها وحدك، ولا أحد غيرك، وأختم كلامي بقوله تعالى:" لا تيأسوا من روح الله"، فعليك بالاعتقاد والإيمان الإيجابي، والعمل، وكلما شعرت بعدم ملاءمة الفكر مع العمل، ادفع نفسك لتحدث الملاءمة بين الفكر والعمل.