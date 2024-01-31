عن طفولة غزة المسروقة

الأطفال رمز البراءة والبهجة والنقاء يولدون ويحاطون بالعناية والمحبة والدفء والاهتمام، ولكن في أحد البقاع على هذه الأرض في هذا العالم حيث أصبحنا في القرن الحادي والعشرون الأمر مختلف بالنسبة للأطفال في غزة في ظل الحرب والقصف التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية حيث يتم سرقة ابسط حقوق الأطفال قبل أن يولدوا.

أطفال غزة قبل الولادة

أطفال غزة قبل أن يولدوا سلب منهم الاحتلال الوطن، وجراء القصف المتكرر ليس لديهم رفاهية المنزل، فمنزلهم تم تدميره وأفراد الأسرة يتساقطون واحدا تلو الاخر شهداء جراء العدوان، وحتى الأم التي يختبأ الطفل داخل أحشائها هربا من ظلم العالم لا يسلم، ففي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ونتيجة للقصف الإسرائيلي استشهدت الأم هنادي أبو عمشة قبل ولادة طفلتها، ولكن تحدث المعجزة وتنجو الطفلة بعد التدخل بشكل عاجل وتوليد الأم قيصريا لإخراج الطفلة التي تعاني من خطر نقص الأكسجين بسبب وفاة أمها قبل ولادتها.

نتيجة عدم وجود وقود لتشغيل المولدات الكهربائية وانقطاع الكهرباء عن المستشفيات، توقفت الأجهزة عن العمل، الأمر الذي اضطر الأطباء اجراء العمليات اعتمادا على كشافات الهواتف

الأطفال حديثي الولادة

20 ألف مولود ولدوا منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر طبقا لليونيسف، التي وصفت حال الأطفال الذين يولدون في قطاع غزة بأنهم "يولدون في الجحيم"، حيث المستشفيات لا تعمل بشكل كامل، ولا تتوفر الأدوات للعلاج والرعاية سواء للطفل أو للأم، إضافة لغياب اللقاحات الدورية ما يهدد حياة أكثر من 16 ألف طفل بخطر الإصابة بالحصبة وشلل الأطفال، وكذلك يعاني النازحون في مراكز الإيواء من نقص شديد في حفاضات الأطفال وغيرها من الضرورات التي يحتاجها الطفل ليبقى على قيد الحياة وبصحة جيدة، إلا أنه يحرم منها، ولم تكن هذه أول الجرائم التي يقوم بها الاحتلال في هذه المخلوقات الضعيفة، ففي مستشفى النصر للأطفال بغزة في 29/11/2023 وثقت عدسة مراسل قناة المشهد جثث أطفال خدج متحللة يخرج منها الدود، اضطر أهاليهم قبل أسبوعين من الحادثة إلى تركهم في المستشفى، بعد أن أخلاها الاحتلال بتهديد السلاح وعرقل إخراج الخدج وحال دون عودة الأهل لأطفالهم.

سر الحياة

الهواء، والماء، والغذاء، والدواء، والوقود، والكهرباء ضرورات حياة، انتزعت من الإنسان في غزة نتيجة الحصار الشامل الذي أعلنه وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي "يواف غالانت".

ونتيجة عدم وجود وقود لتشغيل المولدات الكهربائية وانقطاع الكهرباء عن المستشفيات، توقفت الأجهزة عن العمل، الأمر الذي اضطر الأطباء اجراء العمليات اعتمادا على كشافات الهواتف، بدون مخدر وبدون مسكنات أو مطهر للجروح.

المياه التي يجبر الأطفال وأسرهم لاستخدامها غير آمنة، فهي إما ملوثة أو شديدة الملوحة، ما يفاقم الإصابة بالأمراض، أما عن الغذاء ففي ظل سياسة التجويع الشرسة اضطر أهل غزة إلى طحن أورق الشجر وعلف الحيوانات كبديل للدقيق.

آلاف الأطفال خائفون وجائعون، آلاف الأطفال يتألمون ويتعرضون لصدمات نفسية، الآلاف والآلاف يحرمون من طفولتهم والعالم في سبات عميق.

بين لهيب القصف وبرد الشتاء

في غزة من استطاع أن ينجو من القصف يجد نفسه أمام صقيع البرد، حيث لا منزل يحتمي بجدرانه ولا ملابس كثيفة تؤمن الدفء. فعلى سبيل المثال في خان يونس جنوب قطاع غزة يفتقر الأطفال في مراكز الإيواء للملابس وأي وسائل للتدفئة ويفترشون الأرض ويغطون خيامهم ببعض قطع النايلون حتى لا تصل إليهم مياه الأمطار.

الطفولة خلف القضبان

عندما يسرق الاحتلال حياة الأطفال في غزة فكيف يتركهم يلعبون، فهذه مرام القاسم ذات الخمس سنوات حكم عليها أن تكون روحها البريئة سجينة جسمها الصغير وذنبها أنها كانت تلعب لتصيبها شظايا صاروخ إسرائيلي سقط قرب أحد مراكز النزوح في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، لتصاب مرام بشلل كامل وعجز سمعي وبصري.. وغيرها الآلاف من الأطفال الذين استشهدوا أو أصيبوا أو بترت أطرافهم أو فقدوا أسرهم.

آلاف الأطفال خائفون وجائعون، آلاف الأطفال يتألمون ويتعرضون لصدمات نفسية، الآلاف والآلاف يحرمون من طفولتهم والعالم في سبات عميق.

الكثير من كوابيس اليقظة يستخدمها الاحتلال مع أهلنا في غزة، ولكن هيهات أن يصل الاحتلال لهدفه أو يحقق غايته، إن أهلنا في غزة صامدون شامخون صابرون محتسبون مجاهدون لن يضرهم من خذلهم وهم بإذن الله منتصرون، وإنه لجهاد نصر أو استشهاد.