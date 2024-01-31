إلى أم جديدة.. ماذا تعرفين عن زهرة الحليب؟

ترسل لي صديقتي التي ولدت حديثا مولودتها الأولى كل يوم صورا لكل حبة أو احمرار أو طفح يظهر في جسم صغيرتها الجميلة، ينقلب الحب والفرح بقدوم الطفل إلى قلق بالغ تجاه أي تغير يصيب هذا الكائن الغريب الذي حل فجأة على زوجين يجهلان كل تفاصيله وتغيراته التي من الممكن جدا أن تكون طبيعية تماما على الرغم من مظهرها المخيف.

يظهر لدى حوالي 20٪ من المواليد الجدد اندفاعات صغيرة حمراء وبيضاء محاطة بجلد محمر وتشبه حب الشباب الذي يظهر عند المراهقين ندعوها طبيا (عد الوليد)، وهي عادة ما تظهر على الخدين والأجفان والأنف وفي بعض الأحيان على الجبهة والذقن والفروة وحتى على الصدر والظهر. ويمكن أن تظهر مباشرة بعد الولادة ولكن غالبا يتأخر ظهورها لأسبوعين أو لبضع أسابيع.

لا نعرف بدقة ما هو سبب عد الوليد ولكن من الممكن أن يكون السبب هرمونات الأم التي تمر في نهاية الحمل، والتي تسبب فرط استثارة للغدد الدهنية عند الوليد أو ربما يكون السبب استجابة التهابية على نمو نوع معين من الفطريات على الجلد. أيضا من الممكن أن يكون السبب روتين عناية خاطئ ببشرة الطفل مثل استعمال المرطبات ذات القوام الزيتي في ترطيبه. ولكن على الرغم من مظهره فمن حسن الحظ أنه لا يحتاج أي علاج، وهو لا يتسبب بأي أذى أو ازعاج للطفل على الإطلاق.

ضعي القليل من حليب الثدي على الحبات الملتهبة، لا يوجد أبحاث تدعم هذه الطريقة ولكن من المعروف أن حليب الأم يحتوي على خواص مضادة للالتهاب ومضادة للجراثيم

متى يشفى عد الوليد؟

عادة ما يشفى خلال بضع أسابيع ولكن يمكن أن يطول لعدة أشهر.

كيف أعالج عد الوليد؟

اغسلي وجه طفلك بصابون لطيف وماء دافئ مرة يوميا وطبطبي عليه بلطف ليجف.

امسحي عن وجه طفلك اللعاب في حال خروجه من فمه، لأنه يمكن أن يخرش الجلد ويعمل على تفاقم الحالة.

ضعي القليل من حليب الثدي على الحبات الملتهبة، لا يوجد أبحاث تدعم هذه الطريقة ولكن من المعروف أن حليب الأم يحتوي على خواص مضادة للالتهاب ومضادة للجراثيم ومن المجدي تجربة ذلك.

استعملي دائما منتجات العناية بالجلد الخالية من المعطرات حيث أنها من الممكن أن تهيج الجلد عند الطفل.

اغسلي ملابس طفلك بمساحيق لطيفة وغير معطرة وفي حال عدم توفرها تأكدي من فض الثياب أكثر من مرة بالماء.

استعملي أقمشة ناعمة غير مخرمشة كالقطن. تحلي بالصبر فهذه الحالة لن تنزعج طفلك فلا تدعيها تزعجك.

إذا لم تزل الحبوب في غضون بضعة أشهر، يمكن طلب استشارة طبيب الأطفال للتأكد من عدم وجود سبب مستبطن (وهذا نادر).

بعض الممنوعات مع عد الوليد

لا تحاولي فرك الجلد المصاب فهذه الحبوب ليست ناتجة عن وجود أوساخ على سطح البشرة وعلى العكس من ذلك يمكن للفرك أن يزيد تهيج البشرة. لا تستعملي علاجات حب الشباب حيث أنه لا ضرورة عادة للعلاج ولكن إذا كان ذلك ضروريا يمكن للطبيب أن يصف لطفلك مضاد فطري مناسب. لا تضعي مرطبات زيتية على بشرة الطفل والتي من الممكن أن تجعل الحبوب تزداد سوءا. لا تحاولي عصر الحبوب لأن ذلك قد يتسبب بحصول عدوى جرثومية أو تهيج للبشرة.

متى عليك مراجعة الطبيب من أجل هذه الحبوب؟

إذا لم تزل الحبوب في غضون بضعة أشهر، يمكن طلب استشارة طبيب الأطفال للتأكد من عدم وجود سبب مستبطن (وهذا نادر). إذا التهبت الحبوب او أصبحت ممتلئة بالقيح، أو في حال تطور رؤوس سوداء، فهذا دليل على حصول عدوى ومن الضروري مراجعة الطبيب. إذا ظهرت هذه الحبوب بعد ست أسابيع من ولادة الطفل وهذا ما يدعى بـ عد الرضيع وهذه الحالة على العكس من عد الوليد يمكن أن تستمر طويلا حتى نهاية السنة الأولى من عمر الطفل ويمكن أن تترافق مع حالة أشد من الحبوب والرؤوس السوداء كمان أن الأطفال المصابين بها لديهم إمكانية أكبر لتطور حب شباب شديد بعمر المراهقة، وفي حالات نادرة قد يكون عد الرضيع علامة لأورام.