الإنشاد الإسلامي.. من الرسالة إلى التجارة

منذ ما يربو على خمسة عقود أسس الشيخ أحمد البربور رحمه الله في مدينة إدلب وسط سورية فن النشيد الإسلامي، وكان الشيخ الداعية شديد التدقيق في اختيار القصائد والكلمات التي يشدوا بها وكان إذا ما لاحظ من المستمعين طربا أو تمتعا باللحن يتوقف عن الانشاد مطالبا إياهم بالتأمل بالمعاني والمباني، وبعدم الاستغراق بالألحان والأنغام على الرغم من شيوع الغناء وقتها حتى في صفوف بعض الملتزمين على قلتهم، ولم يعرف عن الشيخ استخدامه أية أدوات إيقاعية ناهيك عن الموسيقية بما فيها الدف.

في بداية الثمانينات تحول النشيد الإسلامي إلى ظاهرة وانتقل مركز الثقل إلى العاصمة الأردنية عمّان، واشتهرت فرق أصبح لها وزنها ومكانتها على الساحة المحلية مثل فرق الهدى الدولية واليرموك.

ومع تصاعد تيار الصحوة الاسلامية في بلاد الشام وفي غيرها ومع اتجاه جموع غفيرة إلى الالتزام السلوكي بالإسلام تزايد الاهتمام بموضوع النشيد الإسلامي كبديل هادف عن الغناء المبتذل وكواحدة من أساليب التوجيه والتربية. ومع بزوغ نجم الجهاد في أفغانستان وتورط بعض الأنظمة بقمع التيارات الإسلامية بشدة والدخول معها بصدامات مسلحة تطور النشيد الإسلامي ليصبح واحدا من وسائل الصراع وإيقاد الحماسة في صفوف أبناء الصحوة الإسلامية والمتعاطفين معهم ومع توجهاتهم. في ذلك الوقت برزت ثلاثة أسماء في بلاد الشام من المنشدين الملتزمين البارعين: أبو مازن، أبو الجود، وأبو دجانة، وبلغت شهرتهم الأفاق وكان مما يحسب لهم اعتمادهم اللغة العربية الفصيحة في إنشادهم واختيارهم لقصائد من عيون الشعر الإسلامي والتي كانت وما تزال تهز مشاعر المستمع بعميق معانيها وجميل أدائها. ولأسباب مختلفة غاب هؤلاء المنشدون عن ساحة الإنشاد بعد أن ترك كل واحد منهم عددا من الأشرطة لا يتجاوز أصابع اليدين، ولكن تلك الأشرطة، على قلتها وضعف إمكانيات الإنتاج الفنية وقتها، بقيت علامة مميزة في المكتبة الإسلامية، ومما زادها قيمة تدهور المستوى الإنشادي لمن جاء بعدها بشكل عام مضمونا وأداء.

في بداية الثمانينات تحول النشيد الإسلامي إلى ظاهرة وانتقل مركز الثقل إلى العاصمة الأردنية عمّان، واشتهرت فرق أصبح لها وزنها ومكانتها على الساحة المحلية مثل فرق الهدى الدولية واليرموك. ثم ما لبث عدد الفرق والمنشدين في ازدياد حتى تجاوز الحاجة وقدرة الجمهور على الاستيعاب وبدأ الطابع التجاري في التغلغل إلى فن النشيد وأصبح الاهتمام منصبا على الاصدار كما على حساب المحتوى والمبنى، وهيمنت اللغة العامية على كلمات النشيد على حساب الفصحى وتدهور مستوى القصائد والشعر المُنشد طردا مع الزيادة في الاصدارات، وبدأ الاهتمام بالمؤثرات الصوتية لدى كثير من المنشدين كبيرا للغاية واستخدمت أجهزة الإيقاع -والتي تشبه وتماثل بأصواتها الأدوات الموسيقية- بشكل شائع وبضجيج مرتفع لتغطي على صوت المنشد وعلى كلماته. وبدأ بعض المنشدين بمحاكاة المطربين وتقليدهم إن كان بترديد أغانيهم أو بالتشبه بحركاتهم أو سلوكياتهم في الحفلات الخاصة والعامة. وأصبح لبعض المنشدين تسعيرة في حفلاته الخاصة والعامة لا يرضى بالتنازل عنها حتى ولو كانت تلك الحفلات لجمع الصدقات والتبرعات لمشاريع وقفية أو لإغاثة المنكوبين ورعاية الضحايا. ومع شبه تفرغ البعض لفن الإنشاد أو الغناء وسيادة الحس التجاري على حساب الإبداع والتجديد فإن تكرار الأناشيد أو الأغاني المقتبسة ولسنوات، صار سمة واضحة لظاهرة الحفلات التي يكون الإنشاد عمودها الفقري.

لا يليق نسب الإسلامي إلى ذلك التهاون في الطرب والتمايل في الأداء، فالذي يريد أن ينسب شئيا للإسلام أو ينتسب إليه فعليه الإلتزام بمقاصد الإسلام ومراميه بتوجيه سام

يتحمل الجمهور قسطا من المسؤولية في التدهور الكبير الذي أصاب قطاعا عريضا من فن الإنشاد، بإقباله وقبوله له بوضعه المتدهور ومستواه المتدني، كما تتحمل المؤسسات الإسلامية التي تشرف وترعى حفلات الإنشاد جزء من اللوم برعايتها وتشجيعها لمنشدي الطيف التجاري ذي الإيقاع الراقص والذي يحمل في طياته بعضا من الشبهات الشرعية. وقد يقول قائل إننا نُضيق واسعا ونحمل الأمر أكثر مما يحتمل، فهناك من الفقهاء المعاصرين من تساهل في مسألة الغناء وإن قيدها بشروط تنطبق بيسر وسهولة على الإنشاد الذي وصفناه آنفا، ووجهة النظر هذه معتبرة لولا التحفظ على مسألة وصف الإنشاد بالإسلامي، فلا يليق نسب الإسلامي إلى ذلك التهاون في الطرب والتمايل في الأداء، فالذي يريد أن ينسب شئيا للإسلام أو ينتسب إليه فعليه الإلتزام بمقاصد الإسلام ومراميه بتوجيه سام، وجدية رزينة، وأدب رفيع، وابتعاد عن الشبهات والميوعة التي لا تستقيم وفروسية المسلم ورجولته.