عبر البوسنة.. تاريخ في البلقان يلد حاضرا في فلسطين (8)

الطريق إلى زينيتسا.. في صحبة مقاتلي العرب في البلقان.

زيارة لتاريخ مسكوت عنه

منذ السابع من شهر أكتوبر من العام الماضي 2023 وحتى ساعة كتابة هذه الكلمات، وقف العالم بشرقه وغربه بما في ذلك العالم العربي، مشدوها متفاجئا بالبطولة الأسطورية للمقاومة الفلسطينية في غزة إزاء محرقة غير مسبوقة ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الإنسانية جمعاء، ممثلة في مليونين ونصف المليون من المدنيين الفلسطينيين العزل، والذين حوصروا على مدار السنوات السبع عشر الماضية.

وبخلاف الأداء القتالي المعجز لمقاتلي حماس والصمود ما بعد الأسطوري للحاضنة المدنية للمقاومة، فإن الصندوق الأسود للمقاومة يتمثل في الشبكة العنكبوتية من الأنفاق السرية التي بنتها حماس على مدار ما يقرب من سبع عشرة أعوام من الحصار. وبناء مثل هذه الشبكة التي توصف بأنها مدينة تحت المدينة تحت ضغوط هائلة من المحتل الإسرائيلي المحاصر، يمثل معجزة هندسية عسكرية تعكس إرادة وإيمانا من فولاذ.

لعل أقرب ما رأيته رؤي العين لأنفاق غزة تلك التي استخدمتها شخصيا مرارا خلال سنوات حرب البوسنة والتي حفرتها المقاومة البوسنية تحت حصار صربي ودولي عنيف استمر على مدار أربع سنوات ونصف السنة

ويخطأ من يقارن بين أنفاق غزة وبين الأنفاق التي أقامتها المقاومة الفيتنامية الشمالية في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين أثناء حربها للمحتل الأميركي. فمن ناحية، وبناء على المعلومات المتاحة، تفوق أنفاق حماس أنفاق فيتنام بما يقرب من الضعف بالرغم من أن مساحة القطاع تبلغ 365 كلم مربع، في حين تصل مساحة فيتنام 158 ألف كلم مربع.

في الوقت ذاته، فإن القطاع محاصر بشكل شبه كامل منذ العام ،2006 على عكس فيتنام التي لم تكن محاصرة، وإنما كانت مفتوحة من جهتين يتم من خلالهما تزويد المقاومة بالعديد من أنظمة التسليح من الاتحاد السوفييتي وحلفائه بالإضافة إلى الصين.

ولعل أقرب ما رأيته رؤي العين لأنفاق غزة تلك التي استخدمتها شخصيا مرارا خلال سنوات حرب البوسنة والتي حفرتها المقاومة البوسنية تحت حصار صربي ودولي عنيف استمر على مدار أربع سنوات ونصف السنة، حيث سنوات حرب الإبادة التي شنت ضد مسلمي البوسنة بتواطؤ غربي وشرقي. ولعل حماس اقتبست فكرة الأنفاق من مسلمي البوسنة ولكن بعد أن طورتها بشكل هائل، وهو ما يؤكد على فكرة أن حركات المقاومة تتعلم من سابقاتها، وأحيانا تتفوق عليها.

وعلى مدار تغطيتي لحرب البوسنة طوال سنواتها الأربع، لم تحن لي الفرصة لكتابة هذا الجنب من تاريخ الحرب، حيث كانت أنفاق ساراييفو المحاصرة لا تقل في سريتها عن أنفاق غزة، وهو ما يحدوني أن أكتب قصة هذه الأنفاق الآن.