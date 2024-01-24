المغتربون مشكلات وحلول (2)

سبق وأن ذكرنا في الحلقة الأولى من هذه السلسلة عددا من مشكلات المغتربين واقتراحات الحلول لها، وفي هذه الحلقة سنذكر مشكلات أخرى من المشكلات التي يتعرض لها المغتربون وهي:

مشكلة السكن

نعني بمشكلة السكن أن المغترب أول أمره قد لا يحسن اختيار السكن في المدينة المناسبة أو الحي المناسب له، لتزداد الغربة وطأة عليه وعلى أهل بيته، ولتكون لها آثار سيئة من نواح كثيرة.

ربما كنت أحد الذي دخلوا في حوار وخلاف طويل مع مناصري التفرق في السكن بحجة الاندماج في بلد المهجر، لكني لا أرى أي تعارض بين التكتل في السكن بين أبناء الوطن الأم وبين الاندماج في المجتمع الجديد، فهم يرون أبناء المجتمع الجديد في العمل ووسائل النقل والأسواق وغير ذلك، وقد رأينا بالتجربة أن الانفراد بالسكن بعيدا عن الكتلة السكانية لأبناء البلد الأم يجعل الأسرة أكثر عرضة للاغتراب النفسي، بل والانحراف الأخلاقي، وفيهم من يمرض أو يموت فلا يعرف به ولا يسمع عنه أحد، أو يسكن مثلا في حي ليس فيه مسجد أصلا، وكان من الممكن مع الاجتماع والتكتل بناء مسجد في الحي يأوي الناس جميعا إليه.

إن حل هذه المشكلة يكون من خلال بذل الجهد حسب المستطاع للتكتل مع جالية الوطن الأم، فهذا التكتل يحقق التواصل بين أبنائها، ويوثق العلاقات، ويفتح فرص الزواج من البيئة ذاتها، ويسمح ببناء المؤسسات المتنوعة لخدمتها.

قد يتصور البعض أن عامل وجود الدين والخلق عند الرجل والمرأة كافيا في نجاح العلاقة الزوجية، ونحن نقر قطعا بأثر الدين الرئيس في ذلك، لكن الزواج فيه بعد اجتماعي أيضا، يعتمد على التفهم والتوافق والتقارب في عوامل كثيرة أخرى.

مشكلة اللغة

سبق وأن تحدثنا في مشكلة تعليم الأبناء عن مشكلة اللغة، وهنا نتحدث عن مشكلة اللغة من حيث العموم للمغتربين، فصاحب العمر الكبير يعاني من تعلم اللغة، وكذلك من لا يعمل في مؤسسة فيها من أبناء البلد الأصلين، حيث تعلمه للغة لا يتبع بممارسة عملية تجعله يتقنها بكفاءة، ولهذا يخسر فرصا كبيرة في التكيف والعلاقات والعمل.

إن تعلم لغة بلد المهجر يعني تعلم أنماط جديدة في التفكير، وثقافة إضافية، وتلاقح مع الثقافة الأم، وآفاق في التأثير في المجتمع الجديد. وإن حل هذه المشكلة يكون من خلال التدرج والصبر والممارسة ثم الممارسة ثم الممارسة.

مشكلة الزواج

لا يكون الزواج ناجحا ما لم يتوافر فيه التوافق في الأفكار والثقافة والعادات والتقاليد والنظر للحياة عموما والعلاقة الزوجية خصوصا، حيث تختلف الشعوب والبلدان في ذلك اختلافا كبيرا أو صغيرا، من حيث تكاليف الزواج، ودور الرجل والمرأة في البيت، وطبائع كل منهما، وعادة ما يكثر الزواج من الطرفين في بلد المهجر عند الجيل الثاني والثالث وما بعد ذلك، ومنه ما يكون ناجحا، ومنه ما يكون فاشلا بسبب غياب بعض عوامل النجاح.

قد يتصور البعض أن عامل وجود الدين والخلق عند الرجل والمرأة كافيا في نجاح العلاقة الزوجية، ونحن نقر قطعا بأثر الدين الرئيس في ذلك، لكن الزواج فيه بعد اجتماعي أيضا، يعتمد على التفهم والتوافق والتقارب في عوامل كثيرة أخرى.

إن حل مشكلة الفشل في الزواج يكون من خلال دراسة المغترب أو المغتربة لزواجهما قبل الإقدام عليه دراسة جيدة، فالمغترب أو المغتربة عليهما أن يضاعفا التفكير عند الإقدام على الزواج من بيئة قد تخالف بيئة الأسرة وطبائعها، فهنا ليس لدينا زوج وزوجة فحسب، بل أصهار وأعمام وأخوال جدد، سيحدث التواصل الجبري معهم، وسيعيش الأولاد في كنفهم، والتوافق والتفهم من الزوجين يحقق النجاح في الحياة الزوجية ولا يكفي أن يكون التفهم من طرف واحد، فنحن هنا لا نقول لأحد أن لا يتزوج من غير بلده أبدا، وإنما ننبهه إلى ضرورة معرفة البيئة والثقافة والطبائع، حتى لا تحدث المفاجأة والاحتكاك والصدام بعد الزواج.

إن حل مشكلة الاندماج يكون من خلال معرفة معنى الاندماج والذوبان، وأن التمايز الضروري والشرعي والمنطقي في بعض القضايا واجب ومطلوب، وأما فيما عدا ذلك _ وهو الغالب _ فعلى المغترب أن يندمج اندماجا كليا ما استطاع لذلك سبيلا.

مشكلة الاندماج

إن الاندماج مع المجتمع الجديد في عاداته وثقافته وملبسه ولغته -فيما يتوافق مع الشريعة الإسلامية- من ضرورات العيش والتواصل معه بطريقة طبيعية، وعدم الشعور الدائم بالاغتراب، وترك الحذر من المجتمع الجديد، ومغادرة الحرص على التمايز غير المنطقي معه، وهنا ثمة مفاهيم غير صحيحة تتعلق بالاندماج، مثل أنه لا يحصل إذا تكتل أبناء الجالية في منطقة سكنية واحدة كما أشرنا إلى ذلك، وأن من الذوق والاندماج المحمود ترك المرء لكثير من أحكام دينه مثل المأكل والمشرب الحلال، ومثل الملبس الذي اشترطه الإسلام من ستر عورة الرجل والمرأة والحجاب، ومثل المجاملة في شيء محرم، فهذا ليس اندماجا حسنا، بل ذوبانا سيئا وفقدانا للهوية، وفرق كبير بين الاندماج وبين الذوبان وفقدان الهوية، وينسى المغترب أن كثيرا من الجاليات التي مضى عليها زمن طويل قبله من المسلمين وغير المسلمين هي تسكن في أحياء سكنية محددة، حفظا لثقافتها وهويتها وعدم ذوبانها، وضمانا للتواصل بين أبنائها، وأن أهل البلد الأصليين لديهم تمايز وتمسك بتعاليم دينهم أيضا والتي تختلف عن تعاليم دين المغترب.

إن حل هذه المشكلة يكون من خلال معرفة معنى الاندماج والذوبان، وأن التمايز الضروري والشرعي والمنطقي في بعض القضايا واجب ومطلوب، وأما فيما عدا ذلك _ وهو الغالب _ فعلى المغترب أن يندمج اندماجا كليا ما استطاع لذلك سبيلا.

مشكلة الذوبان

هذه المشكلة متعلقة بالتي قبلها، حيث أشرنا إلى أن هناك فرقا بين الاندماج والتواصل، وبين الذوبان وفقدان الهوية، حيث نجد الكثير من المغتربين يذوبون في المجتمع الجديد بحسناته وسيئاته، وربما ذاب بعضهم في سيئاته فقط.

إن هناك أسبابا كثيرة لذوبان المغترب في بيئته الجديدة منها: فقدان الحصانة الفكرية والسلوكية الحامية له من الذوبان، ومنها: عقدة النقص تجاه المجتمع الجديد، ومنها: الاستنكاف من الهوية والجنسية الأم، ومنها: عدم معرفة معنى الاندماج وضوابطه، وغيرها من الأسباب التي تدفع المغترب نحو الذوبان الجزئي أو الكلي، حتى ينعكس ذلك على الأفكار والسلوكيات وأحوال العلاقات الزوجية واستقرار الأسر المغتربة.

إن حل مشكلة الذوبان تكون من خلال التأهيل المناسب للحياة في المجتمع الجديد، والتوعية بمفهوم الاندماج والذوبان وضوابطهما، وتوطيد التواصل والفعاليات المشتركة بين أبناء البلد الأم.

عدم الحصول على الجنسية عند شريحة واسعة من المغتربين تمثل مشكلة وقلقا وارتباكا مع حرصه على الحصول عليها، وتتوقف عليها عنده قرارات كثيرة، مثل تأسيس المشروعات الاقتصادية والزواج وغيرها

مشكلة المواطنة

عند الهجرة لبلد ما فإن المهاجر أو المغترب إما يبقى حاملا لوثيقة الإقامة المؤقتة أو الدائمة في بلد المهجر، أو يتجنس بجنسيته التي تكون عادة بعد سنوات قصيرة أو طويلة بحسب قوانين التجنيس في هذا البلد أو ذاك، وكثير من المغتربين تكون حياته وخططه في كل شيء مؤقتة وقصيرة مع الإقامة، بينما تكون خططه إستراتيجية وطويلة مع الحصول على الجنسية، وعدم الحصول على الجنسية عند شريحة واسعة من المغتربين تمثل مشكلة وقلقا وارتباكا مع حرصه على الحصول عليها، وتتوقف عليها عنده قرارات كثيرة، مثل تأسيس المشروعات الاقتصادية والزواج والعلاقات والتعليم وتعلم اللغة وغير ذلك.

إن حل هذه المشكلة يكون من خلال الحصول على الجنسية، فإن تعذرت فمن خلال بذل الجهد في الحصول على الإقامة الدائمة من خلال وسائلها من مثل شراء العقار في بعض الدول، أو غير ذلك من الوسائل التي تتيحها قوانين ذلك البلد، حتى ينهي القلق والارتباك أو يخفف منه جهد الإمكان.

في الحلقة القادمة سنحكي مشكلات أخرى للمغتربين وحلولا مقترحة لها..