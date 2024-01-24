إيمانويل تود.. انهيار الغرب وشيك وألمانيا إلى حاضنة روسيا!

تحول الناقد والكاتب الفرنسي الشهير إيمانويل تود، خلال الأسبوعين الفائتين، إلى نجم تلفزيوني في فرنسا، وذلك بعد الإعلان عن نشر كتابه الجديد "هزيمة الغرب" مطلع هذا العام، حيث استضافته وسائل إعلام مرئية، وأجرت معه صحف عديدة مقابلات من أجل الحديث عن مولوده الجديد المثير للجدل.

الكتاب أثار بلبلة في الأوساط الغربية، خصوصا لناحية توقعه مرة جديدة، جملة من المواضيع التي تعتبر مزعزعة لليقين الغربي، وذلك على غرار التوقعات السابقة التي أطلقها بكتبه فيما مضى، وهزت الرأي العام العالمي بعد أن تحققت، ومنها انهيار الاتحاد السوفييتي. ولهذا يلقى كتابه الجديد هذا الكم من الاهتمام اليوم.

تحولت تلك الحرب إلى عملية استنزاف للأموال والأسلحة الغربية، خصوصا يوم قللت واشنطن من قدرة روسيا على المقاومة، وبالغت في المقابل بتقدير قدراتها وقدرات القارة الأوروبية على السواء، فورطت أوكرانيا في تلك الحرب.

في كتابه الجديد، يقول تود إن "الغرب اليوم ليس مستقرا، بل إنه مريض"، خصوصا بعد أن وقع في الفخ الذي نصبته الولايات المتحدة لروسيا في أوكرانيا منذ العام 2005. يومها هيأ الغرب الظروف لظهور قومية أوكرانية يمينية متطرّفة منذ العام 2014، فتسببت بتوريط روسيا في الحرب ضد أوكرانيا وحلف الشمال الأطلسي (الناتو) في العام 2022.

في نظره، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أعلن عن دخول قوات بلاده الأراضي الأوكرانية، لم يكن من أجل حق تقرير مصير سكان دونباس فحسب، وإنما من أجل تحدي حلف "الناتو" الذي آثر على توسيع بنيته في أوكرانيا، فأصر بوتين على أن حربه هي "دفاع عن النفس"، لكن الغرب رفض هذه الفكرة وقام بالتسويق لأفكار أخرى.

مع الوقت تحولت تلك الحرب إلى عملية استنزاف للأموال والأسلحة الغربية، خصوصا يوم قللت واشنطن من قدرة روسيا على المقاومة، وبالغت في المقابل بتقدير قدراتها وقدرات القارة الأوروبية على السواء، فورطت أوكرانيا في تلك الحرب. وبدلا من تفكيك روسيا، تحولت الحرب إلى عملية استنزاف يدفع ثمنها اليوم الأوروبيون أنفسهم.

ولهذا، يتوقع تود هزيمة "الناتو" في أوكرانيا، ويعتبر أن الحرب من شأنها أن تدفع نحو تقارب روسي – ألماني جديد، نتيجة فشل واشنطن في إبعاد أهم قوتين رئيسيتين في أوروبا، خصوصا أن اقتصادهما (روسيا وألمانيا) يعتبر اليوم وفي المستقبل، مكمل الأول للثاني.

أما أفضل ما يمكن أن يحدث اليوم لأوروبا في نظره، فهو "اختفاء الولايات المتحدة"، لأن أوروبا بذلك ستعيش بسلام بعد انهيار "الليبرالية الأوليغارشية" التي يصفها بأنها "طبقة السياسيين والجيوسياسيين عديمة الأخلاق الحاكمة في أميركا".

تنطلق منهجية الكتاب من تحليل الأرقام الاقتصادية والديموغرافية، وكذلك من قراءة المؤشرات الاجتماعية، التي قادت الكاتب للقول إن الأوروبيين في طريقهم إلى "التصفير"، ضاربا مثالا عن المجتمع الأوروبي الذي يتوجه نحو "صفر زواج" نتيجة تبني قوانين "زواج المثليين"، وهو ما يمثل بالنسبة له: "قطيعة" مع ثقافة التدين التي ستؤدي مع الوقت إلى "محق الدين"، باعتباره العنصر الرئيسي لـ "انهيار الغرب الوشيك".

سفهت التحاليل الأميركية والأوروبية من قدرة روسيا على التأقلم مع العقوبات، ووعدت بتدمير اقتصادها الروسي، فقال وزراء ومسؤولين في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إن العقوبات المفروضة على المصارف الروسية وحجبها عن نظام "سويفت"، ستجعلها تركع.

وكذلك كما يرى الكاتب الفرنسي، أن الحرب الأوكرانية تسببت بعدد من المفاجآت للعالم بأسره، وهي كالتالي:

اندلاع الحرب في "واحة الأمن والسلام": يقول إن اندلاع الحرب في القارة الأوروبية هو حدث غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية بالنسبة للأوروبيين، الذين اعتقدوا أن أراضيهم مستقرة بعد سلام دائم، كرسه الاتحاد الأوروبي بمختلف مؤسساته العسكرية والمالية والدبلوماسية.

الاحتواء الأميركي يتحول من الصين إلى روسيا: يلاحظ تود أن واشنطن أشعلت الحرب ضد روسيا، وليس الصين، على الرغم من أنها، بحزبيها الجمهوري والديمقراطي، كانت تعتبر لأكثر من عقد أن الصين هي عدوهما الرئيسي، لكنّها فجأة تحولت إلى مناهضة روسيا عبر أوكرانيا.

مرونة الاقتصاد الروسي بخلاف التوقعات: فقد سفهت التحاليل الأميركية والأوروبية من قدرة روسيا على التأقلم مع العقوبات، ووعدت بتدمير اقتصادها، فقال وزراء ومسؤولون في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إن العقوبات المفروضة على المصارف الروسية وحجبها عن نظام "سويفت"، ستجعلها تركع. لكن محافظة المصرف المركزي الروسي وفريقها بالتعاون مع الشبكات الصينية دحضت ذلك، بحسب تود، فاكتشف العالم أن روسيا تمتع بمرونة اقتصادية واجتماعية كبيرة.

انهيار الإرادة الأوروبية وتراجع استقلاليتها: كانت سياسة أوروبا تختصر بثنائي فرنسا وألمانيا، بشكل متوازن منذ أزمة العام 2008، لكن مع الوقت لم تعد ألمانيا مطيعة لما تقوله فرنسا. كما خلال الحرب قد تخلت ألمانيا ومعها الاتحاد الأوروبي عن أي رغبة في الدفاع عن مصالحها. بشكل مستغرب، قطعت ألمانيا عن نفسها إمدادات الطاقة الروسية وانسحبت شركاتها من اقتصاد روسيا: شريكها التجاري بمليارات الدولارات، كما فرضت عقوبات على نفسها، وتغاضت عن عملية تخريب خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم" (1 و2) لإمداد صناعاتها بالطاقة، فكان ذلك موجها ضدها بقدر ما هو موجه ضد روسيا. أما فرنسيا، فتبخرت مع الوقت سطوة باريس بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون، وأصبحت بولندا الوكيل الرئيسي لواشنطن في أوروبا، فاستُبدل محور "باريس- برلين" بمحور "لندن- وارسو"، ثم أمست أوروبا تابعا مفكك السلطة، ومنزوع القرار لصالح واشنطن.

يرى تود أن تلك نبوءة هزيمة الغرب على وشك أن تتحقق، بسبب الولايات المتحدة التي تعرض توازن الكوكب للخطر نتيجة اصطدامها بمقاومة روسيا كدولة قومية كلاسيكية ومحافظة، كانت فيما مضى دولة شيوعية سوفيتية، ثم نهضت كقوة عسكرية ضاربة.