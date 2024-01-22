في روايته الشتات.. رأفت حمدونة يكتشف علاقة بين المقاومة والحب

تجربة الشعب الفلسطيني منذ نكبته في عام 1948 تتميز بالثراء، ففيها الكثير من القصص لأبطال يقدمون نماذج إنسانية، وأحداثا حقيقية تفوق قدرة الأدباء ومخرجي السينما والمسلسلات التليفزيونية على البناء الدرامي.

والواقع في التجربة التاريخية لشعب فلسطين يفوق الخيال؛ حيث وجد الكثير من الأغنياء الذين كانوا يمتلكون الأراضي والبيوت في أجمل المدن أنفسهم يواجهون واقعا جديدا، من أهم سماته المعاناة القاسية التي لا يستطيع أحد أن يتصورها، لكن ذلك الشعب استدعى من تاريخه أهم مميزاته وسماته ومن أهمها الكرم والتكافل الاجتماعي والصمود والعمل والرحمة والود والتضحية.

من تلك التجربة الثرية التقط الأديب الفلسطيني رأفت حمدونة قصته التي تتضمن أحداثا لا يمكن أن توجد إلا في واقع شعبه، واختار أسماء أبطاله لتتضمن دلالات تثير الخيال، ورموزا ترتبط بالتجربة التاريخية لشعب يحلم بالعودة لأرضه.

فلسطين هي الحب الأول، ومن أجلها يكافح الأبطال ويحافظون على حياتهم ويعملون ويصمدون ويحبون ويتزوجون، لذلك اتخذ البطل نصر قراره بالعودة للقدس من الأردن بالرغم من رفض زوجته الغنية التي ألفت حياة الرفاهية

البطل يعشق القدس

يبدأ الأديب رأفت حمدونة روايته بمشهد يتيح لنا أن نطلق معه خيالنا، فالبطل نصر يذرف الدمع كلما نظر لخارطة الوطن، ويحلم بالحرية والسيادة والاستقلال، ويعشق القدس التي ولد فيها، فيتذكر لحظات الطفولة، وأسوار القدس الشامخة الصامدة بنفس الكبرياء الأسطوري على مر التاريخ.

هكذا منذ البداية يمكن أن نكتشف مفهوما مميزا للحب يعرفه فقط الذين تتعلق قلوبهم بأرض فلسطين، وهويتها وتاريخها وقدسها الشامخة، ويتفرع من ذلك الحب كل العلاقات الإنسانية، حيث يحب الإنسان من يشاركه حب أرضه، والكفاح لتحريرها.

فأبطال المقاومة يحبون من أجل المبادئ، وليس من أجل الشهوات، وكل حب يرتبط بفلسطين والقدس والإسلام، لذلك تكون العلاقات الإنسانية مميزة. أما الحب في فلسطين فهو مختلف عن الحب في المجتمعات الغربية، وبذلك تكون القصص مشوقة ومثيرة.

من المؤكد أن ملايين المسلمين في هذا العالم يحتاجون لهذه القصص، بعد أن أصابهم الملل والسأم من تلك القصص، التي تقوم فيها العلاقات على المصلحة والمادة واشباع الشهوات.

ففلسطين هي الحب الأول، ومن أجلها يكافح الأبطال ويحافظون على حياتهم ويعملون ويصمدون ويحبون ويتزوجون، لذلك اتخذ البطل نصر قراره بالعودة للقدس من الأردن بالرغم من رفض زوجته الغنية التي ألفت حياة الرفاهية ولا تريد أن تترك إخوانها الأغنياء.

العودة والمقاومة: قرار حاسم

هكذا واجه نصر الصراع، وكان عليه أن يختار بين واجبه المقدس وزوجته، حيث متاع الحياة الدنيا، بين فلسطين والقدس وعسقلان، وبين المستقبل الذي يؤمن فيه راحة الجسد مع عذابات الشتات.

لكنه حسم الأمر فقال لزوجته: سألتحق بالمقاومة، وأعود للوطن يا لطيفة، وعليك أن تختاري ما بيني والبقاء هنا، فماذا تريدين؟!

بعد تفكير طويل رفضت الزوجة العودة متألمة على فراق زوجها، فوقع الانفصال بينهما بالحسنى والذكرى الطيبة، وهذه أيضا سمة مهمة للمجتمعات الإسلامية، ففي حالة وقوع الطلاق لا ينسى الطرفان الفضل، ويحافظ كل منهما على كرامة الطرف الآخر وسمعته ولا يحقد عليه، ولا يحاول منعه من أن يبدأ حياته من جديد.

لم تفرق محبوبة بين ابنها محمد ورفيق، وربتهما على الدين والخلق وحب الله ورسوله والوطن، وعملت في الحقل لإعالتهما وتوفير متطلبات دراستهما، لكنها أصيبت بمرض أقعدها عن العمل، فتنافس رفيق ومحمد للعمل لكفالة الأسرة

البطل يستلهم التجربة التاريخية لشعبه

عاد نصر إلى وطنه، يحمل في قلبه الإيمان، وفي نفسه العزيمة والإرادة والهمة، فانضم للمقاومة، وكان يشعر بالراحة وهو يسمع بعظيم أجر المرابطين في عسقلان، فهي مدينة العلم والمعرفة بشيخها ابن حجر العسقلاني، واستلهم بطولات القائد الإسلامي الكبير صلاح الدين الأيوبي، وأقسم نصر على الحسنيين: النصر أو الشهادة.

بدأ نصر حياة جديدة، فتزوج بعد عودته إلى القدس، وأنجب ولدا أسماه رفيق، في الوقت الذي اكتشفت زوجته لطيفة أنها حامل، وانجبت بنتا أسمتها انتصار. وهنا تبدأ الأحداث تتصاعد تدريجيا، فنصر ظهرت شجاعته وجرأته، وقام بالكثير من العمليات الفدائية التي قتل فيها عددا من جنود الاحتلال، ما أدى إلى قيام جيش الاحتلال بالبحث عنه ومطاردته.

الشهادة: بداية مرحلة جديدة

أصيب ابنه رفيق بمرض اضطر نصر للعودة إلى البيت مع صديقه إبراهيم لنقله إلى المستشفى، وفي الطريق كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد نصب لهما كمينا، وأطلق النار على سيارتهما، ما تسبب في استشهاد نصر وصديقه إبراهيم، أما زوجته فقد تمكنت من حماية ابنها رفيق.

تعرف مختار القرية على الشهداء الثلاثة، وأخذ الطفل رفيق، ورغبت محبوبة زوجة الشهيد إبراهيم أن تكفله مع ابنها محمد، وساوته بابنها الذي يكبره بثلاث سنوات.

لم تفرق محبوبة بين ابنها محمد ورفيق، وربتهما على الدين والخلق وحب الله ورسوله والوطن، وعملت في الحقل لإعالتهما وتوفير متطلبات دراستهما، لكنها أصيبت بمرض أقعدها عن العمل، فتنافس رفيق ومحمد للعمل لكفالة الأسرة، لكن رفيق أصر على أن يقوم هو بالعمل، وأن يكمل محمد دراسته، ليدخل كلية الطب التي عاش يحلم بها.

تنقل رفيق بين الكثير من الأعمال، حتى نجح محمد في الثانوية العامة، وانتقل إلى الأردن لدخول كلية الطب.

قالت الأم محبوبة لرفيق: إن الأيام القادمة ستكون أصعب عليه، فشكر النعمة أصعب من الصبر على البلاء، لكن رفيق أثبت أنه يشكر الله على نعمه، بمساعدة الآخرين والعمل لتحقيق أحلامهم

الحب وشهامة الرجال

بدأ رفيق يصارع الحياة بكل قسوتها، وكلما ضاقت عليه الدنيا، ذهب إلى المسجد الأقصى، وفيه كان يفر إلى الله، وظهرت عليه ملامح الرجولة، وكان شابا وسيما.

عمل في الكثير من المهن، لكنه كان يتعرض لهجوم الجيش الإسرائيلي، وكان يسير يوما يبحث عن عمل، فرأى منال التي كانت تبيع الصحف في الشارع، وعرف منها أن أباها شيخ كبير عاجز عن العمل، مما اضطرها للخروج لبيع الصحف لتعول أسرتها، ثم مضى في طريقه، فتعرف على صاحب مصنع للملابس، وأنه يحتاج إلى فتيات للعمل، فعاد إلى بيت منال، وأخبر أباها أنها يمكن أن تلتحق بهذا العمل بدلا من بيع الصحف، وربط الحب بينهما، فتقدم لخطبتها.

صدفة تغير المسار

استخدم الأديب رأفت حمدونة الصدفة في تصاعد الأحداث، حيث جعل محمد يتعرف بانتصار أخت رفيق من أبيه في الجامعة، حيث كانت تدرس العلاج الطبيعي، وروى لها عن كرم أخيه وتضحياته من أجله، ولكن دون أن يذكر لها اسم أخيه كاملا.

وتعلق قلب محمد بانتصار التي كانت تتمتع بأخلاق حميدة، وتفتخر بأبيها الشهيد، ومع ذلك لم يكتشف محمد التشابه بين اسمها واسم أخيه رفيق.

بعد التنقل بين الكثير من الأعمال الشاقة، اضطر رفيق للعمل عتالا في سوق المدينة، فاصطدم بسيارة، وانكسرت ساقه، وتعرض لبعض الجروح، فنقله صاحب السيارة للمستشفى.

رفض رفيق أن يتهم صاحب السيارة بالمسؤولية عن الحادث، كما رفض قبول أي تعويض، فأعجب به صاحب السيارة " أبو يوسف " الذي عرض عليه العمل في محلاته، فأقبلت الدنيا عليه وبعد فترة أصبح شريكا في هذه المحلات، فأغتنى، وأرسل المزيد من المال لأخيه محمد، وبني بيتا واشتري سيارة.

قالت الأم محبوبة لرفيق: إن الأيام القادمة ستكون أصعب عليه، فشكر النعمة أصعب من الصبر على البلاء، لكن رفيق أثبت أنه يشكر الله على نعمه، بمساعدة الآخرين والعمل لتحقيق أحلامهم، كما أثبت أن دماء الشهيدين تتدفق في عروقه، واستخدم ماله في تمويل المقاومة وشراء الأسلحة لها.

الأعداء يرهبهم علمنا كما يرهبون سلاحنا، وهم ليسوا أسيادا للكون كما يعتقدون، بل نحن خير أمة أخرجت للناس

رفيق في السجن

عرف الاحتلال ذلك، فهاجم بيت رفيق، وبعد أيام من المطاردة، تمكن من اعتقاله، وصمد رفيق في التحقيق الذي استمر 70 يوما من التعذيب المتواصل، وبعدها تم نقله إلى سجن عسقلان المركزي.

في السجن كان رفيق يردد دوما: إن العدو سجننا عقابا لنا، وهو واهم، فعلينا أن نتحداه، ونجعل من هذه المحنة منحة بالوعي والثقافة والعلم والقرآن والتقرب إلى الله والثقة في الدين.

والأعداء يرهبهم علمنا كما يرهبون سلاحنا، وهم ليسوا أسيادا للكون كما يعتقدون، بل نحن خير أمة أخرجت للناس، وديننا دين عقل وعلم ووعي وأخلاق ومساواة وإنسانية.

لقاء رفيق بانتصار

عاد محمد بعد الحصول على بكالوريوس الطب، كما عادت انتصار التي أصبحت طبيبة ماهرة ذات عقل وحكمة وانتماء للوطن، كما خرج رفيق من سجنه، وتعرفت انتصار على أخيها رفيق لتنتهي القصة بزواج محمد وانتصار ورفيق ومنال. وظلت شخصية الأم محبوبة نموذجا للمرأة الفلسطينية التي تحفظ كيان أسرتها، وتحافظ على المبادئ والقيم، وتغرس في نفوس أبنائها حب فلسطين، وتروي لهم قصص الشهداء.

بذلك قدم رأفت حمدونة رواية تسهم في تصوير صمود شعب فلسطين في وجه المحنة، وإصراره على المقاومة حتى تحرير فلسطين.